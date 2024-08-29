Миска о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки: «Безусловно. Он сделает это, не сомневайтесь»

Хантер Миска высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Вы подписали контракт с «Динамо» пока всего на один сезон, а через два года в Москву может вернуться главный воспитанник в истории клуба Александр Овечкин. Надеетесь остаться в клубе до наступления этого момента?

– О, это будет просто невероятно. Но сейчас моей задачей является показать хорошую игру, чтобы получить возможность продлить соглашение и продолжать выступать за «Динамо ».

– Он побьет рекорд Уэйна Гретцки? Если вы не знаете, то это главная тема для России в НХЛ.

– Безусловно. Он сделает это, не сомневайтесь, – сказал вратарь «Динамо» Хантер Миска .