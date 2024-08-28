Леонтьев о Разине: «Нельзя уводить команду в раздевалку, играть еще 11 минут, случилась травма – бейтесь до конца. Бывали ситуации грязнее, никто так радикально себя не вел»
В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко.
Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.
После этого главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение.
– Правильно ли уводить команду со льда, не доиграв матч?
– Так нельзя делать, конечно! Играть оставалось еще 11 минут. Болельщики пришли на трибуны. Ну, случилась травма у игрока. Но надо доигрывать матч, держать удар. Как бы то ни было. Любая ситуация может возникнуть. Но тренер должен сохранять лицо.
Вы же для своих болельщиков играете, в первую очередь. Так бейтесь до конца. Бывали ситуации похлеще, еще грязнее. Но никто так радикально себя не вел. Взять и увести всю команду в раздевалку? Я считаю, что так делать нельзя.
– Вы же работали в одном клубе с Разиным. В какой момент между вами пробежала черная кошка?
– Это давняя история, и я не хочу ее поднимать. Но Разин так решил себя вести, у него есть свое мнение. А у меня есть свое. Мы при них и остались. Это его право – выбрать такую позицию. Лично я не хочу выносить это в публичное поле для обсуждения.
– Андрей Разин не здоровается с вами при встрече?
– Да мы просто не общаемся. И стараемся делать так, чтобы не пересекаться.
– Надеюсь, этот скандал быстро утихнет.
– Конечно! Чем их меньше, тем лучше. Я сам – за чистоту и красоту спорта, чтобы зрители получали удовольствие, и не было бы таких ситуаций, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.
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