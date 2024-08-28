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  • Леонтьев о Разине: «Нельзя уводить команду в раздевалку, играть еще 11 минут, случилась травма – бейтесь до конца. Бывали ситуации грязнее, никто так радикально себя не вел»
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Леонтьев о Разине: «Нельзя уводить команду в раздевалку, играть еще 11 минут, случилась травма – бейтесь до конца. Бывали ситуации грязнее, никто так радикально себя не вел»

Олег Леонтьев высказался о том, что Андрей Разин снял «Металлург» с игры.

В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко

Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.

После этого главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение. 

– Правильно ли уводить команду со льда, не доиграв матч?

– Так нельзя делать, конечно! Играть оставалось еще 11 минут. Болельщики пришли на трибуны. Ну, случилась травма у игрока. Но надо доигрывать матч, держать удар. Как бы то ни было. Любая ситуация может возникнуть. Но тренер должен сохранять лицо.

Вы же для своих болельщиков играете, в первую очередь. Так бейтесь до конца. Бывали ситуации похлеще, еще грязнее. Но никто так радикально себя не вел. Взять и увести всю команду в раздевалку? Я считаю, что так делать нельзя.

– Вы же работали в одном клубе с Разиным. В какой момент между вами пробежала черная кошка?

– Это давняя история, и я не хочу ее поднимать. Но Разин так решил себя вести, у него есть свое мнение. А у меня есть свое. Мы при них и остались. Это его право – выбрать такую позицию. Лично я не хочу выносить это в публичное поле для обсуждения.

Андрей Разин не здоровается с вами при встрече?

– Да мы просто не общаемся. И стараемся делать так, чтобы не пересекаться.

– Надеюсь, этот скандал быстро утихнет.

– Конечно! Чем их меньше, тем лучше. Я сам – за чистоту и красоту спорта, чтобы зрители получали удовольствие, и не было бы таких ситуаций, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoНефтехимик
logoКХЛ
logoОлег Леонтьев
Мемориал Ромазана
logoАндрей Разин
logoДаниил Вовченко
logoМатч ТВ
logoРоман Абросимов
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