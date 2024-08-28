Директор «Металлурга» о хите Абросимова: «Это подготовка к сезону, а не побоище – за такие удары дисквалифицировал бы на 3-6 месяцев без сохранения зарплаты»

Сергей Гомоляко высказался о силовом приеме Романа Абросимова.

В матче «Металлурга» и «Нефтехимика » на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко .

Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.

После этого главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу » присудили техническое поражение.

«Посчитали, что такой прием для предсезонной подготовки и тренировочных игр неприемлем. Это подготовка к сезону, а не какое-то побоище. Надо играть в хоккей, а не бить людей.

Этот парень, который бил Даниила, всю игру бегал за нашим молодым Козловым, потом другого хотел ударить. В конце концов, он добился своего. Во избежание травм приняли решение покинуть лед.

Реакция лиги? Судейский департамент будет решать. Но я за такие удары на предсезонке дисквалифицировал бы людей на три-шесть месяцев без сохранения зарплаты. Наверное, потом хоккеисты задумались бы об ударах: стоит их делать или нет», – сказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко .

Разин о Вовченко: «Он в больнице, пришел в сознание, уже хотел уехать домой, но его оставили до утра. Завтра будет повторное обследование, пока диагноз не такой страшный, как казалось»