Фегервары о рекорде Гретцки: «Овечкин побьет его в декабре 2025-го. Забросит 25 шайб в этом сезоне и 20 – в следующем»
Мартин Фегервары оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Если честно, я бы сказал, что в этом году он забросит 25 шайб, а в следующем – 20. Так что, он побьет рекорд в декабре 2025-го», – сказал защитник «Вашингтона» Мартин Фегервары.
Высказывание прокомментировал его партнер по команде Расмус Сандин.
«В декабре 2025-го? Я не знаю этого парня. Овечкин может забить 42 гола в этом сезоне. Я просто скажу, что это произойдет раньше», – заявил шведский игрок «Кэпиталс».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости