Фегервары о рекорде Гретцки: «Овечкин побьет его в декабре 2025-го. Забросит 25 шайб в этом сезоне и 20 – в следующем»

Мартин Фегервары оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Если честно, я бы сказал, что в этом году он забросит 25 шайб, а в следующем – 20. Так что, он побьет рекорд в декабре 2025-го», – сказал защитник «Вашингтона » Мартин Фегервары .

Высказывание прокомментировал его партнер по команде Расмус Сандин .

«В декабре 2025-го? Я не знаю этого парня. Овечкин может забить 42 гола в этом сезоне. Я просто скажу, что это произойдет раньше», – заявил шведский игрок «Кэпиталс».