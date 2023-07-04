Фегервары подписал 3-летний контракт с «Вашингтоном» с зарплатой 2,67 млн долларов в год

«Вашингтон» объявил о продлении контракта с Мартином Фегервары.

23-летний защитник подписал соглашение с клубом на три года.

Средняя зарплата словацкого хоккеиста в год составит 2,675 миллиона долларов. Общая сумма сделки – 8,025 миллиона долларов.

В прошлом сезоне набрал 16 (6+10) очков при показателе полезности «минус 11» в 67 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В общей сложности в лиге игрок провел 152 матчах и записал на свой счет 34 (14+20) балла за результативность.

«Кэпиталс» выбрали Фегервары под общим 46-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2018.