Фегервары подписал 3-летний контракт с «Вашингтоном» с зарплатой 2,67 млн долларов в год

Теги Вашингтон НХЛ Мартин Фегервары Хоккей

«Вашингтон» объявил о продлении контракта с Мартином Фегервары.

23-летний защитник подписал соглашение с клубом на три года.

Средняя зарплата словацкого хоккеиста в год составит 2,675 миллиона долларов. Общая сумма сделки – 8,025 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Мартин Фегервары набрал 16 (6+10) очков при показателе полезности «минус 11» в 67 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В общей сложности в лиге игрок провел 152 матчах и записал на свой счет 34 (14+20) балла за результативность.

«Кэпиталс» выбрали Фегервары под общим 46-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2018.

16 комментариев

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hhlg
Адекватно
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YoRHa
Ответ Фанат спорта01
Торонто 2дня назад подписала Густавссона который по лучше фехервари во всём за 800тысяч.
Особенно по возрасту Густафссон лучше, да :)
+4
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Сергей Орлов
Ответ kirk
Ему всего лишь 23! Он ещё юнн! Куда смотрит Леонсис??
Два раза перечитал комментарий, но так и не понял, что вы имеете в виду)
+4
0
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hhlg
Ответ Фанат спорта01
Торонто 2дня назад подписала Густавссона который по лучше фехервари во всём за 800тысяч.
Ты защитников только по очкам оцениваешь? ;)
+3
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Дмитрий Колышкин
Отличная новость, Мартин один из лидеров обороны, но на мой взгляд, его всё таки надо поставить вместе с Дженсеном, а к Карлсону поместить Сандина
+2
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hhlg
Ответ Беня_Финитас
слегка многовато , но типа свой молодняк . франшизе надо как-то обретать смысл существования .
Экспертное мнение которое мы заслужили ;)
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Беня_Финитас
Ответ FOX_SKILL
По Вашингтону остался следующий вопрос. Свободных денег - 0,9$. В ростере на данный момент 11 нападающих (Пачариорети пропустит старт сезона), получается 10. Ну должны же они обменять или выкупить Манту, чтобы еще как-то доукомплектоваться? Не собираются же они из АХЛ подтягивать игроков? С Кузей вроде успокоились.
Лёху Протаса - будущее Вашингтона , еще какого молодняка подтянут . Уманты еще один год остался . Я в тонкости не врубаюсь , но может дешевле его год потерпеть ? посмотрел контракты Вашингтона , мягко говоря местами странноватые .
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YoRHa
Ответ FOX_SKILL
По Вашингтону остался следующий вопрос. Свободных денег - 0,9$. В ростере на данный момент 11 нападающих (Пачариорети пропустит старт сезона), получается 10. Ну должны же они обменять или выкупить Манту, чтобы еще как-то доукомплектоваться? Не собираются же они из АХЛ подтягивать игроков? С Кузей вроде успокоились.
Вообще не вопрос. Как раз таки задействовать игроков из АХЛ — первоочередная задача на этот/следующий сезоны. На кепку пофиг — слив Манты/Кузи необходим, чтобы освободить место в составе для молодняка.
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kirk
Ему всего лишь 23! Он ещё юнн! Куда смотрит Леонсис??
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Direct free kick
Ответ Фанат спорта01
Торонто 2дня назад подписала Густавссона который по лучше фехервари во всём за 800тысяч.
Кривоногий недоатакер густавсон ближе к АХЛ чем в НХЛ, была пара горячих отрезков, даже один горячий сезон, однако в остальном - отвратен
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kirk
Ответ Сергей Орлов
Два раза перечитал комментарий, но так и не понял, что вы имеете в виду)
Это печально.
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Nastra
Ответ FOX_SKILL
По Вашингтону остался следующий вопрос. Свободных денег - 0,9$. В ростере на данный момент 11 нападающих (Пачариорети пропустит старт сезона), получается 10. Ну должны же они обменять или выкупить Манту, чтобы еще как-то доукомплектоваться? Не собираются же они из АХЛ подтягивать игроков? С Кузей вроде успокоились.
Протаса спустили в АХЛ для продления сезона, МакМайкл тоже должен шанс в основе получить. Вот и 12 нападающих, без Пачиоретти.
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Беня_Финитас
слегка многовато , но типа свой молодняк . франшизе надо как-то обретать смысл существования .
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FOX_SKILL
Ответ YoRHa
Особенно по возрасту Густафссон лучше, да :)
Да ладно Вам. Он у нас в фарме NYR в АХЛ еще зажигать будет.
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