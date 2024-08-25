Педан и Никишин восстановятся к началу сезона КХЛ. СКА сыграет с «Металлургом» 5 сентября
Андрей Педан и Александр Никишин могут сыграть в 1-м матче СКА в новом сезоне.
Петербургский клуб начнет новый сезон Фонбет чемпионата КХЛ 5 сентября выездным матчем против «Металлурга».
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, защитники СКА Андрей Педан и Александр Никишин должны быть готовы к началу регулярного чемпионата.
Напомним, Педан травмировал ногу в 1-м матче первого раунда Кубка Гагарина против «Торпедо».
Ранее сообщалось, что Александр Никишин получил травму и пропустит начало сезона.