Педан и Никишин восстановятся к началу сезона КХЛ. СКА сыграет с «Металлургом» 5 сентября

Теги СКА травмы КХЛ Андрей Педан Александр Никишин Здоровье Хоккей

Андрей Педан и Александр Никишин могут сыграть в 1-м матче СКА в новом сезоне.

Петербургский клуб начнет новый сезон Фонбет чемпионата КХЛ 5 сентября выездным матчем против «Металлурга». 

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, защитники СКА Андрей Педан и Александр Никишин должны быть готовы к началу регулярного чемпионата.

Напомним, Педан травмировал ногу в 1-м матче первого раунда Кубка Гагарина против «Торпедо». 

Ранее сообщалось, что Александр Никишин получил травму и пропустит начало сезона. 

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