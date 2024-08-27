Контрольный матч. «Адмирал» уступил минскому «Динамо» – 1:3
Клубы Фонбет Чемпионата КХЛ проводят контрольные матчи перед стартом сезона
Контрольный матч
«Динамо» Минск – «Адмирал» – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
0:1 – 17 Петухов, ГМ
1:1 – 24 Пинчук, ГБ
2:1 – 33 Сотишвили (Пинчук, Лайл)
3:1 – 43 Пинчук (Анас)
Вратари: Кареев – Коновалов.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sports
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