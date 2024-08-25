Звягин о Бердине против «Сибири»: «Хорошая игра, подвыручил, взаимодействовал с защитниками, мне понравилось. Обидно, что травму получил, надеюсь, доктор даст хорошие новости»

Теги Авангард Сибирь травмы Сергей Звягин Fonbet Кубок Блинова Михаил Бердин Чемпионат.com Хоккей

Сергей Звягин высказался об игре Михаила Бердина против «Сибири» (1:2 ОТ).

«Авангард» уступил новосибирскому клубу в матче Фонбет Кубка Блинова. Вратарь омичей Михаил Бердин был заменен на 31-й минуте игры. 

«Мне понравилось сегодня, очень обидно, что он травму получил, надеюсь, доктор даст хорошие новости. Сегодня по игре было совершенно уверенно.

Подвыручил, взаимодействовал с защитниками, хорошая игра», – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.

Сергей Звягин: «Бердин не был приглашен на роль первого номера, это место нужно завоевать. У «Авангарда» три хороших вратаря, они работают в полную»

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