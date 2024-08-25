Звягин о Бердине против «Сибири»: «Хорошая игра, подвыручил, взаимодействовал с защитниками, мне понравилось. Обидно, что травму получил, надеюсь, доктор даст хорошие новости»
Сергей Звягин высказался об игре Михаила Бердина против «Сибири» (1:2 ОТ).
«Авангард» уступил новосибирскому клубу в матче Фонбет Кубка Блинова. Вратарь омичей Михаил Бердин был заменен на 31-й минуте игры.
«Мне понравилось сегодня, очень обидно, что он травму получил, надеюсь, доктор даст хорошие новости. Сегодня по игре было совершенно уверенно.
Подвыручил, взаимодействовал с защитниками, хорошая игра», – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.
Сергей Звягин: «Бердин не был приглашен на роль первого номера, это место нужно завоевать. У «Авангарда» три хороших вратаря, они работают в полную»