Звягин о Бердине против «Сибири»: «Хорошая игра, подвыручил, взаимодействовал с защитниками, мне понравилось. Обидно, что травму получил, надеюсь, доктор даст хорошие новости»

Сергей Звягин высказался об игре Михаила Бердина против «Сибири» (1:2 ОТ).

«Авангард» уступил новосибирскому клубу в матче Фонбет Кубка Блинова. Вратарь омичей был заменен на 31-й минуте игры.

«Мне понравилось сегодня, очень обидно, что он травму получил, надеюсь, доктор даст хорошие новости. Сегодня по игре было совершенно уверенно.

Подвыручил, взаимодействовал с защитниками, хорошая игра», – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.

Сергей Звягин: «Бердин не был приглашен на роль первого номера, это место нужно завоевать. У «Авангарда» три хороших вратаря, они работают в полную»