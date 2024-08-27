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  • Кубок губернатора Челябинской области. «Трактор» отыгрался с 1:3 и обыграл «Ладу», «Амур» победил «Югру»
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Кубок губернатора Челябинской области. «Трактор» отыгрался с 1:3 и обыграл «Ладу», «Амур» победил «Югру»

В Челябинске стартовал предсезонный турнир с участием клубов КХЛ

Кубок губернатора Челябинской области

«Амур» – «Югра» – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

1:0 – 2 Коротких

2:0 – 43 Коротких (Хохлачев)

2:1 – 57 Скориков (Цыбин, Платонов), ГБ

«Трактор» – «Лада» – 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)

0:1 – 2 Михайлов (Березин)

1:1 – 6 Шабанов (Светлаков, Тертышный), ГБ

1:2 – 22 Неколенко (Пайгин, Михайлов)

1:3 – 23 Сафин (Джозефс, Минеев)

2:3 – 31 Сайкура (Тертышный, Дронов)

3:3 – 41 Сайкура (Карпухин, Кадейкин)

4:3 – 64 Шабанов (Ткачев)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sports
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Кубок губернатора Челябинской области
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