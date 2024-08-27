Кубок губернатора Челябинской области. «Трактор» отыгрался с 1:3 и обыграл «Ладу», «Амур» победил «Югру»
В Челябинске стартовал предсезонный турнир с участием клубов КХЛ
Кубок губернатора Челябинской области
«Амур» – «Югра» – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
1:0 – 2 Коротких
2:0 – 43 Коротких (Хохлачев)
2:1 – 57 Скориков (Цыбин, Платонов), ГБ
«Трактор» – «Лада» – 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)
0:1 – 2 Михайлов (Березин)
1:1 – 6 Шабанов (Светлаков, Тертышный), ГБ
1:2 – 22 Неколенко (Пайгин, Михайлов)
1:3 – 23 Сафин (Джозефс, Минеев)
2:3 – 31 Сайкура (Тертышный, Дронов)
3:3 – 41 Сайкура (Карпухин, Кадейкин)
4:3 – 64 Шабанов (Ткачев)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sports
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