Верба о драках: «Должен быть готов к тому, что можешь получить. Робинсон и Болье – серьезные соперники. У ребят из Северной Америки с самого детства развита эта культура»

Марк Верба ответил на вопрос о том, что его считают тафгаем.

– Вас считают таким полутафгаем. Как вы относитесь к этому званию?

– Не могу назвать себя тафгаем, но действительно к дракам я имею непосредственное отношение. Поэтому отношусь спокойно. Это, наверное, даже можно отнести и к плюсам.

– И какие в этом плюсы?

– Как показывает практика, немногие готовы скинуть перчатки.

Хоккей – достаточно контактный вид спорта, и иногда ситуация обязывает вступиться за партнера или решить какую-то конфликтную ситуацию.

Болельщикам это нравится – это тоже часть шоу. Поэтому думаю, что это можно отнести к плюсу именно по этим причинам.

– Соперник может бояться атаковать кого-то из вашей команды?

– Не думаю, что это вызывает какой-то колоссальный страх. Но когда есть люди, которые могут вступиться и это будет грозить какими-то последствиями, тогда да.

– А если вам придется напороться на такого жестокого парня, как в матче с « »?

– Когда ты вступаешь в драку, то должен быть готов к тому, что можешь получить.

Думаю, что все мужчины согласятся, что не бывает такого, что в жизни выходишь победителем всегда. К этому нужно быть готовым. Это, так сказать, издержки.

– А кто сейчас самый жесткий игрок в ? С кем страшно драться?

– У меня нет какого-то страха.

Но у тех ребят, которые приезжают из Северной Америки, с самого детства развита эта культура, они имеют большой опыт. в « », думаю, серьезный соперник.

Вот игрок «Барыса» (Нэтан Болье – Спортс), с которым у нас произошла драка. Как я понимаю по его бэкграунду, он очень серьезный боец.

Поэтому таких ребят много, но про страх речи идти не может, – сказал нападающий « » Марк Верба.