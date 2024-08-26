Верба о драках: «Должен быть готов к тому, что можешь получить. Робинсон и Болье – серьезные соперники. У ребят из Северной Америки с самого детства развита эта культура»

Теги Авангард Трактор драки КХЛ Барыс Нэтан Болье Бадди Робинсон Марк Верба Хоккей

Марк Верба ответил на вопрос о том, что его считают тафгаем.

– Вас считают таким полутафгаем. Как вы относитесь к этому званию?

– Не могу назвать себя тафгаем, но действительно к дракам я имею непосредственное отношение. Поэтому отношусь спокойно. Это, наверное, даже можно отнести и к плюсам.

– И какие в этом плюсы?

– Как показывает практика, немногие готовы скинуть перчатки.

Хоккей – достаточно контактный вид спорта, и иногда ситуация обязывает вступиться за партнера или решить какую-то конфликтную ситуацию.

Болельщикам это нравится – это тоже часть шоу. Поэтому думаю, что это можно отнести к плюсу именно по этим причинам.

– Соперник может бояться атаковать кого-то из вашей команды?

– Не думаю, что это вызывает какой-то колоссальный страх. Но когда есть люди, которые могут вступиться и это будет грозить какими-то последствиями, тогда да.

– А если вам придется напороться на такого жестокого парня, как в матче с «Барысом»?

– Когда ты вступаешь в драку, то должен быть готов к тому, что можешь получить.

Думаю, что все мужчины согласятся, что не бывает такого, что в жизни выходишь победителем всегда. К этому нужно быть готовым. Это, так сказать, издержки.

– А кто сейчас самый жесткий игрок в КХЛ? С кем страшно драться?

– У меня нет какого-то страха.

Но у тех ребят, которые приезжают из Северной Америки, с самого детства развита эта культура, они имеют большой опыт. Бадди Робинсон в «Тракторе», думаю, серьезный соперник.

Вот игрок «Барыса» (Нэтан Болье – Спортс), с которым у нас произошла драка. Как я понимаю по его бэкграунду, он очень серьезный боец.

Поэтому таких ребят много, но про страх речи идти не может, – сказал нападающий «Авангарда» Марк Верба.

2 комментария
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Полутафгай в полукедах...
Во что курьянов и ко превратили Авангард.? Зачем нам это в команде?
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Парень, конечно, духовитый, нужно отдать должное, но для того чтобы быть тафгаем, этого мало.
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