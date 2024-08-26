Этот лысый бородач – главный тафгай КХЛ. Зачем он «Авангарду»?

Изучаем Марка Вербу.

В современной КХЛ не так много настоящих энфорсеров или тафгаев. Это хоккеисты, основные задачи которых – силовая игра и участие в драках. Давно позади те времена, когда целый клуб специализировался на этом.

Нападающий «Авангарда» Марк Верба идеально подходит под описание такой роли. За 109 матчей в КХЛ у него набралось всего 8 (7+1) очков, а больше 10 минут в среднем за игру он проводил на площадке лишь в одном сезоне. Подавляющая часть новостной ленты по тегу Марка заполнена сообщениями о драках и потасовках.

Верба дерется даже на предсезонке: 21 августа в матче с «Барысом» (4:3 ОТ) ему досталось от жесткого канадца Нэтана Болье. Потом Болье неожиданно признался: «Не знаю, кто это. Он принял вызов». Вот только даже после такого поражения Верба заслуживает отдельного внимания. На драку с Болье он согласился совсем не просто так.

Тафгай Верба раскрылся в «Адмирале» – поэтому и закрепился в КХЛ

В КХЛ Верба дебютировал в составе «Витязя»: 26 сентября 2018 года вышел на одну смену против «Барыса» (3:4 Б). Уже тогда он постепенно превращался в тафгая – в том сезоне в ВХЛ за 25 матчей нахватал 35 штрафных минут и набрал всего два очка.

В момент выступления за молодежку «Витязя» Верба вспоминал курьезный случай. Однажды он подъехал на предматчевое рукопожатие, но в итоге упал на лед – снес судей и капитана команды соперника. Тогда же Верба рассказывал, что в свободное время следит за футболом и смотрит смешанные единоборства. Наверняка оттуда и берет приемы, которые использует в драках.

По словам самого Вербы, процесс адаптации к взрослому хоккею проходил тяжело. В подкасте «Полный контракт» он описывал тот период так: «В молодежке все было шоколадно. Я не набирал по 100 очков, как рекордсмены, но играл в первой тройке. Когда меня отправили в «Динамо СПб» в ВХЛ, там первые два звена были заняты, я играл в четвертом с Никитой Дыняком. В какой-то момент я для себя решил, что в молодежку не вернусь уже точно, и буду делать что угодно [чтобы остаться]».

Верба сформировал для себя такую философию – со временем она трансформировалась: «Я драки на льду не ищу, но если случается ситуация, в которой надо защитить партнера или кто-то из соперников сыграл не по правилам, то я всегда готов. Но сам никогда не буду начинать конфликт, поскольку прекрасно понимаю, что это может повлиять на результат команды».

В следующей регулярке у Вербы был один матч за московское «Динамо», а сезон-2020/21 он и вовсе полностью отыграл в ВХЛ. Новый этап в карьере Марка начался после перехода в «Адмирал» – там с ним сначала подписали только просмотровый контракт.

Марк остался в команде, а 28 октября 2021 года произошла его первая драка в КХЛ – с Дарреном Дитцем. Интересно, что сейчас они вместе играют в «Авангарде». Не зря клуб креативно обыграл в соцсетях их омскую встречу.

По количеству игр и результативности та регулярка на данный момент лучшая у Вербы. Марк провел 44 матча и забросил 6 шайб – почти все очки в КХЛ он набрал именно тогда.

Сезон-2022/23 в плане поединков у Вербы прошел продуктивнее. Соперников он всегда выбирал сложных. Например, на старте регулярки подрался с опытным канадским тафгаем Гаретом Хантом из «Куньлуня». Ранее Хант много лет провел в ECHL и стабильно пробивал 200 штрафных минут чуть ли не каждый сезон.

О той драке подробно мы писали здесь . После матча противники пожали друг другу руки, а Хант уважительно отозвался о Вербе.

В конце сентября в игре против СКА (1:6) Верба померился силами с Андреем Педаном. На пресс-конференции главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев говорил о «разных весовых категориях» в сравнении его команды и СКА. Но существенная разница в габаритах была и у Вербы (183 см/83 кг) с Педаном (195 см/108 кг).

Эту драку защитник СКА без особых проблем забрал. Верба же признал, что на победу в том поединке особо не рассчитывал.

После обмена в «Спартак» он успел в том же сезоне подраться в Минске с Шоном Лалонде. Тот поединок Верба тоже проиграл, но его заряженность и готовность постоять за себя и партнеров приглянулась «Авангарду» – клуб выменял Марка в октябре 2023 года.

Сезон-2023/24 – звездное время Вербы: выводил на эмоции Ротенберга и защищал лидеров «Авангарда»

После перехода Вербы генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов особенно акцентировал внимание на положительных сторонах нападающего. Вот его комментарий официальному сайту клуба: «248 силовых приемов за 85 матчей в КХЛ – эти цифры говорят о многом. Его отличают самоотверженность и характер, эти качества крайне важны».

Проявить себя в «Авангарде» у Вербы получилось много раз. Самая громкая драка с его участием произошла 2 ноября в матче со СКА (5:3): тогда Верба на равных помахался с Иваном Зинченко.

После игры в своем стиле выступил главный тренер СКА Роман Ротенберг: «Ребята подрались, драка закончилась, судьи приезжают, игрок соперника продолжает бить лежачего в голову. У Зинченко шрам на всю жизнь! Могло быть намного хуже. Если бы он попал ему в висок, он бы умер. Такие вещи недопустимы в нашей лиге. Могла быть смерть на льду».

И это только часть из программного заявления Ротенберга. При этом у самого Зинченко претензий к Вербе поначалу не имелось: соперники сразу после драки, отряхнувшись, пожали руки. Зато потом нападающий СКА неожиданно выразил недовольство : «Судьи начали нас разнимать – просто повисли на руках. Оба сдерживали почему-то меня, а оппонент свободно продолжал наносить удары».

В «Авангарде» были довольны действиями Вербы – и по ходу сезона продлили с ним контракт. Курьянов все время нахваливал Марка: «Нам важно в следующие сезоны идти с людьми, на которых мы можем положиться».

Пригодился Верба «Авангарду» и в плей-офф. В серии против «Лады» в первом матче он вышел на авансцену после потасовки с участием Ткачева и Буше. Как и в дебюте в КХЛ, тут Марк тоже отыграл одну смену. Теперь она имела гораздо более важное значение – показать, что грубость в отношении лидеров «Авангард» никто просто так не оставит.

Верба подрался с Владиславом Семиным – защитник «Лады» его поборол, но по ходу поединка Марк пару раз мощно приложился.

А потом завел болельщиков, которые вдобавок к победе любимой команды получили такое шоу в концовке.

Верба регулярно дерется еще со школы. Периодически он обижается, когда со стороны все оценивают только его драки. Учитывая травмы лидеров «Авангарда», на старте предстоящей регулярки Вербе точно достанется игровое время. По качествам он способен приносить пользу, выступая в низших звеньях. Если пойдут голы, Марк точно заработает дополнительное признание.

Подготовку к новому сезону Верба уже начал. Увидим ли там бой-реванш с Болье?

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Фото: hawk.ru