Верба об Италии: «Мигранты были. Видели один раз, что в наперстки играли. Все, что увезли туда, вернули с собой – не заметил ничего плохого»

Теги Авангард КХЛ Марк Верба Хоккей

Марк Верба поделился эмоциями касательно путешествия в Италию.

– В своем телеграм-канале вы выкладывали фото из путешествий. Хотели поделиться с болельщиками своими впечатлениями?

– Да. Развернутого видео я не выкладывал, просто хотелось поделиться, что побывал в таких местах.

Публиковал фотографии с майкой «Авангарда» в Колизее. Такой маленький внесезонный влог, можно сказать так.

– Была мечта посетить эти места?

– Да, я очень давно хотел посетить именно Колизей.

В детстве у меня была кассета с «Гладиатором» – это мой любимый фильм. И вот у меня появилась возможность мечту осуществить.

– Почувствовали себя гладиатором?

– Да. Честно, дух захватывает.

Может быть, это мои какие-то представления о жизни, но когда ты попадаешь в место, которое связана с твоими мыслями, то воображение рисует много образов. Поэтому я действительно эту атмосферу прочувствовал.

– Кто-то жалуется, что в Италии много мигрантов, карманных воров…

– Мигранты были. Видели один раз, что в наперстки играли. Но все, что увезли туда, мы все вернули с собой.

Я не заметил ничего плохого, просто посетил достопримечательности и старался наслаждаться отпуском, – сказал нападающий «Авангарда» Марк Верба.

2 комментария
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Как же это пропустили его безответственное интервью со словами - "Я не заметил ничего плохого"? Почему не рассказал как все итальянцы хотят уничтожить нас и завладеть нашими богатствами? А его самого наверно хотели арестовать, что бы изменить пол?
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Если жить в богатых районах, то и не заметишь, да.
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