Верба об Италии: «Мигранты были. Видели один раз, что в наперстки играли. Все, что увезли туда, вернули с собой – не заметил ничего плохого»
Марк Верба поделился эмоциями касательно путешествия в Италию.
– В своем телеграм-канале вы выкладывали фото из путешествий. Хотели поделиться с болельщиками своими впечатлениями?
– Да. Развернутого видео я не выкладывал, просто хотелось поделиться, что побывал в таких местах.
Публиковал фотографии с майкой «Авангарда» в Колизее. Такой маленький внесезонный влог, можно сказать так.
– Была мечта посетить эти места?
– Да, я очень давно хотел посетить именно Колизей.
В детстве у меня была кассета с «Гладиатором» – это мой любимый фильм. И вот у меня появилась возможность мечту осуществить.
– Почувствовали себя гладиатором?
– Да. Честно, дух захватывает.
Может быть, это мои какие-то представления о жизни, но когда ты попадаешь в место, которое связана с твоими мыслями, то воображение рисует много образов. Поэтому я действительно эту атмосферу прочувствовал.
– Кто-то жалуется, что в Италии много мигрантов, карманных воров…
– Мигранты были. Видели один раз, что в наперстки играли. Но все, что увезли туда, мы все вернули с собой.
Я не заметил ничего плохого, просто посетил достопримечательности и старался наслаждаться отпуском, – сказал нападающий «Авангарда» Марк Верба.