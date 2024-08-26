Скопинцев об Эспозито: «Открытый дядька! Спросил, кого он считает лучшим игроком Суперсерии-1972, он ответил: «Абсолютно точно Якушев»
Андрей Скопинцев поделился воспоминаниями о работе с Филом Эспозито в «Тампе».
– Вы же в «Тампе» застали легендарного Фила Эспозито. Каким человеком его увидели?
– Первый сбор был в Австрии. Сначала с местной командой сыграли, потом с «Баффало» сыграли. Он мне сказал: «Почему не приехал в прошлом году? Мы ждали! Тогда было больше возможностей попасть в основной состав. Сейчас – сложнее».
Разговаривали с Филом, переводил мне Назаров. Беседу надо было поддерживать, и я заговорил с ним про Суперсерию-1972. Спросил, кого он считает лучшим игроком, Эспозито ответил: «Якушев. Абсолютно точно Якушев».
– Какое отношение к советскому и российскому хоккею у Эспозито?
– Очень уважительное. К русским в целом. Ко мне был расположен, к Назарову. Открытый дядька! Все время был на позитиве, в движении. Не строил из себя величину, хотя имел право, – сказал тренер «Динамо» Андрей Скопинцев.