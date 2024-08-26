Скопинцев об Эспозито: «Открытый дядька! Спросил, кого он считает лучшим игроком Суперсерии-1972, он ответил: «Абсолютно точно Якушев»

Теги Тампа-Бэй Андрей Скопинцев Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ Андрей Назаров суперсерия сборная СССР КХЛ Фил Эспозито Александр Якушев Динамо Хоккей

Андрей Скопинцев поделился воспоминаниями о работе с Филом Эспозито в «Тампе».

– Вы же в «Тампе» застали легендарного Фила Эспозито. Каким человеком его увидели?

– Первый сбор был в Австрии. Сначала с местной командой сыграли, потом с «Баффало» сыграли. Он мне сказал: «Почему не приехал в прошлом году? Мы ждали! Тогда было больше возможностей попасть в основной состав. Сейчас – сложнее».

Разговаривали с Филом, переводил мне Назаров. Беседу надо было поддерживать, и я заговорил с ним про Суперсерию-1972. Спросил, кого он считает лучшим игроком, Эспозито ответил: «Якушев. Абсолютно точно Якушев».

– Какое отношение к советскому и российскому хоккею у Эспозито?

– Очень уважительное. К русским в целом. Ко мне был расположен, к Назарову. Открытый дядька! Все время был на позитиве, в движении. Не строил из себя величину, хотя имел право, – сказал тренер «Динамо» Андрей Скопинцев.

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9 комментариев
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Шадрин точно не хуже сыграл, но Якушев в некоторых моментах феерил, Харламов индивидуально был очень хорош. Ну и чего греха таить, Третьяк ведь был лучшим вратарем на обе команды.
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Ответ Евгения Тиунова
А вот Михайлова Эспозито не долюбливал, интересно почему
Потому что тот ему при каждой возможности(По воспоминания Фила) клюшкой по тестикулам бил
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Ответ Nosikedy
Шадрин точно не хуже сыграл, но Якушев в некоторых моментах феерил, Харламов индивидуально был очень хорош. Ну и чего греха таить, Третьяк ведь был лучшим вратарем на обе команды.
Якушев был лучше Харламова, Михайлова и остальных
+3
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Каждый имеет своё мнение, конечно Якушев был очень хорош, но Харламов, Васильев, Третьяк, Мальцев так же играли замечательно, да и доугих нельзя не отметить.Команда у нас была классная.
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Ну как бы и не секрет, что Якушев был сильнейшим игроком Союза в те годы, Мальцеву для этого не хватало стабильности.
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А вот Михайлова Эспозито не долюбливал, интересно почему
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Помню как он Рагулину поставил фингал под глазом. А ведь советские спортивные СМИ кричали что Рагулин всех канадцев уроет одной левой. Однако они боялись только Васильева.
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Для меня болельщика Динамо Москва с большим стажем лучшие Александр Мальцев и Валерий Васильев!!!
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