Скопинцев об Эспозито: «Открытый дядька! Спросил, кого он считает лучшим игроком Суперсерии-1972, он ответил: «Абсолютно точно Якушев»

Андрей Скопинцев поделился воспоминаниями о работе с Филом Эспозито в «Тампе».

– Вы же в « » застали легендарного . Каким человеком его увидели?

– Первый сбор был в Австрии. Сначала с местной командой сыграли, потом с «Баффало» сыграли. Он мне сказал: «Почему не приехал в прошлом году? Мы ждали! Тогда было больше возможностей попасть в основной состав. Сейчас – сложнее».

Разговаривали с Филом, переводил мне Назаров. Беседу надо было поддерживать, и я заговорил с ним про Суперсерию-1972. Спросил, кого он считает лучшим игроком, Эспозито ответил: «Якушев. Абсолютно точно ».

– Какое отношение к советскому и российскому хоккею у Эспозито?

– Очень уважительное. К русским в целом. Ко мне был расположен, к . Открытый дядька! Все время был на позитиве, в движении. Не строил из себя величину, хотя имел право, – сказал тренер « » Андрей Скопинцев.