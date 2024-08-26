Андрей Скопинцев: «Финны как нация очень трудолюбивые. Пашут и делают то, что скажут. Юрзинов им показал, как надо работать. Они раньше штангой не занимались»

Теги Владимир Юрзинов Андрей Скопинцев Сборная Финляндии по хоккею чемпионат Финляндии КХЛ Динамо Хоккей

Андрей Скопинцев вспомнил о работе с тренером Владимиром Юрзиновым в Финляндии.

– Раньше был Сергей «Сеич» Николаев, который матом буквально разговаривал. Теперь Игорь Ларионов даже голос не повышает на своих игроков. Юрзинов в этой системе координат где находился?

– Он был эмоциональный тренер, скажем прямо. Владимир Владимирович говорил: «Я не хочу тебя оскорбить и унизить, я хочу, чтобы ты играл лучше». А мы это понимали и принимали.

«Не обижайся», – говорил он постоянно. Напоминал, что мы – иностранцы: «Здесь в Финляндии нам результат нужен, иначе зачем мы здесь?». За год работы с Юрзиновым я попал на драфт и уехал в НХЛ. Вырос как на дрожжах в 26 лет.

– Здоровье не гробится при таких тренировках, как у Юрзинова?

– Я играл до 40 лет. Не скажу, что там было убийство. Кто во что верит. Он верил в подготовку, в то, что он делал.

– То, во что играет Финляндия последние 10-20 лет, и за счет какого хоккея берет медали чемпионатов мира и Олимпиад, это наследие Юрзинова?

– Сложно сказать. Финны как нация очень трудолюбивые. Пашут и делают то, что скажут. Хорошо готовы физически, впитывают тактику, командные игроки. Я не удивляюсь их результатами.

Финны и по одиночке хорошие трудолюбивые хоккеисты, а когда объединяются – получается очень приличное ядро. Юрзинов им многое показал, прежде всего, как надо работать. Они раньше штангой не занимались.

– Юрзинов финнами воспринимался как чужак или он был там царь и бог?

– Все взаимосвязано. Сначала – чужак. Когда Юрзинов показал результат, то его и зауважали. Со временем Владимир Владимирович стал для них своим, – сказал тренер «Динамо» Андрей Скопинцев.

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4 комментария
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Адекватное мнение, без оскорблений и грязи, которая красной чертой проходит в интервью Кожевникова, что касается финнов, шведов, чехов.
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Ни одного плохого слова в адрес финского хоккея и Финляндии. И так тоже можно. Правда, он тут ничего такого и не сказал.
Если бы спросили Кожу, то он бы разошелся во всю широту знаний русского мата
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Так без Юрзинова и ска был в жопе- ноль трофеев. Показал деревяшкам как надо работать.
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Юрзинов привил финнам штангу , а финн Ротенберг привет в России дзюдо.
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