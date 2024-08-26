Андрей Скопинцев: «Финны как нация очень трудолюбивые. Пашут и делают то, что скажут. Юрзинов им показал, как надо работать. Они раньше штангой не занимались»
Андрей Скопинцев вспомнил о работе с тренером Владимиром Юрзиновым в Финляндии.
– Раньше был Сергей «Сеич» Николаев, который матом буквально разговаривал. Теперь Игорь Ларионов даже голос не повышает на своих игроков. Юрзинов в этой системе координат где находился?
– Он был эмоциональный тренер, скажем прямо. Владимир Владимирович говорил: «Я не хочу тебя оскорбить и унизить, я хочу, чтобы ты играл лучше». А мы это понимали и принимали.
«Не обижайся», – говорил он постоянно. Напоминал, что мы – иностранцы: «Здесь в Финляндии нам результат нужен, иначе зачем мы здесь?». За год работы с Юрзиновым я попал на драфт и уехал в НХЛ. Вырос как на дрожжах в 26 лет.
– Здоровье не гробится при таких тренировках, как у Юрзинова?
– Я играл до 40 лет. Не скажу, что там было убийство. Кто во что верит. Он верил в подготовку, в то, что он делал.
– То, во что играет Финляндия последние 10-20 лет, и за счет какого хоккея берет медали чемпионатов мира и Олимпиад, это наследие Юрзинова?
– Сложно сказать. Финны как нация очень трудолюбивые. Пашут и делают то, что скажут. Хорошо готовы физически, впитывают тактику, командные игроки. Я не удивляюсь их результатами.
Финны и по одиночке хорошие трудолюбивые хоккеисты, а когда объединяются – получается очень приличное ядро. Юрзинов им многое показал, прежде всего, как надо работать. Они раньше штангой не занимались.
– Юрзинов финнами воспринимался как чужак или он был там царь и бог?
– Все взаимосвязано. Сначала – чужак. Когда Юрзинов показал результат, то его и зауважали. Со временем Владимир Владимирович стал для них своим, – сказал тренер «Динамо» Андрей Скопинцев.
Если бы спросили Кожу, то он бы разошелся во всю широту знаний русского мата