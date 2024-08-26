Вице-президент КХЛ Доброхвалов: «Нельзя поднять потолок и не поднять пол. Необходимо проанализировать все последствия. Мы должны действовать в интересах всех 23 клубов»

Сергей Доброхвалов высказался о возможном повышении потолка зарплат в КХЛ.

«Нельзя поднять потолок и не поднять пол. Необходимо проанализировать все последствия этого решения в долгосрочной перспективе.

Мы должны действовать в интересах всех 23 клубов лиги», – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Доброхвалов.

Генменеджер «Авангарда»: «Все растет, кроме потолка зарплат в КХЛ. Хотелось бы пересмотра. Можно как в НХЛ, в каком-то процентном соотношении поднимать»