Вице-президент КХЛ Доброхвалов: «Нельзя поднять потолок и не поднять пол. Необходимо проанализировать все последствия. Мы должны действовать в интересах всех 23 клубов»

Теги КХЛ Сергей Доброхвалов Чемпионат.com потолок зарплат Хоккей

Сергей Доброхвалов высказался о возможном повышении потолка зарплат в КХЛ.

«Нельзя поднять потолок и не поднять пол. Необходимо проанализировать все последствия этого решения в долгосрочной перспективе.

Мы должны действовать в интересах всех 23 клубов лиги», – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Доброхвалов.

Генменеджер «Авангарда»: «Все растет, кроме потолка зарплат в КХЛ. Хотелось бы пересмотра. Можно как в НХЛ, в каком-то процентном соотношении поднимать»

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1 комментарий
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Ну и правильно, нужно наоборот опустить потолок и все бонусы завести под потолок
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