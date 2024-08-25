Никитин о Радулове: «Задача штаба – внедрить его в команду, чтобы он привнес то, чего не хватает нам, а «Локомотив» дал ему то, что является проблемой для него. Такая химия должна быть»

Теги Локомотив Игорь Никитин Александр Радулов КХЛ Fonbet Кубок Блинова Чемпионат.com Хоккей

Игорь Никитин высказался о выступлении Александра Радулова за «Локомотив».

В матче с «Барысом» (5:2) на Фонбет Кубке Блинова Радулов набрал 3 (1+2) балла. Форвард перешел в «Локомотив» в межсезонье.

«Турнир в Омске особо ничего не дал в плане узнавания чего-то нового о Радулове. Саня какой есть, такой есть.

Задача тренерского штаба – внедрить его в команду, чтобы он привнес в команду то, чего не хватает нам, а команда дала ему то, что является проблемой для него.

Такая химия должна быть, сцепка. Если мы это сделаем, то часть работы будет выполнена», – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерыч как обычно философствует)
+2
-1
+1
Хочется , что бы Радулов своей игрой внёс победный энтузиазм и азарт в игру новой команды !
+1
-1
0
Ну адекватный псих команде очень нужен. Парни скованы и боятся ошибиться. Пёс на расслабоне и это должно их как-то тоже раскрепостить. В то же время, Радулов может стать старшим дядькой в раздевалке и надавать лещей подросткам)))
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий