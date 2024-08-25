Никитин о Радулове: «Задача штаба – внедрить его в команду, чтобы он привнес то, чего не хватает нам, а «Локомотив» дал ему то, что является проблемой для него. Такая химия должна быть»

Игорь Никитин высказался о выступлении Александра Радулова за «Локомотив».

В матче с «Барысом» (5:2) на Фонбет Кубке Блинова Радулов набрал 3 (1+2) балла. Форвард перешел в «Локомотив» в межсезонье.

«Турнир в Омске особо ничего не дал в плане узнавания чего-то нового о Радулове. Саня какой есть, такой есть.

Задача тренерского штаба – внедрить его в команду, чтобы он привнес в команду то, чего не хватает нам, а команда дала ему то, что является проблемой для него.

Такая химия должна быть, сцепка. Если мы это сделаем, то часть работы будет выполнена», – сказал главный тренер « » .