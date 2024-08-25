Никитин после победы в Кубке Блинова: «Иллюзий никаких не испытываем. Понимаем, что впереди все будет намного сложнее, готовимся дальше»

Игорь Никитин подвел итоги Фонбет Кубка Блинова.

« » одержал победу в 3 из 4 матчей и выиграл турнир.

«Полезный для нас турнир, хорошие игры были. Проверили все сочетания, все ребята равномерную нагрузку получили. Понимаем, что впереди все будет намного сложнее, так что готовимся дальше.

Я уже давно не обращаю внимания на то, в каком состоянии команда подходит к регулярке. Мы планомерно работаем, выполняем задачи каждый день.

Иллюзий никаких не испытываем по итогам турнира. Сегодня ребятам говорили, что без разницы, какой результат будет в матче, нужно обращать внимание на содержание нашей игры», – сказал главный тренер «Локомотива» .