Никитин после победы в Кубке Блинова: «Иллюзий никаких не испытываем. Понимаем, что впереди все будет намного сложнее, готовимся дальше»

Теги Локомотив Игорь Никитин КХЛ Fonbet Кубок Блинова Чемпионат.com Хоккей

Игорь Никитин подвел итоги Фонбет Кубка Блинова.

«Локомотив» одержал победу в 3 из 4 матчей и выиграл турнир.

«Полезный для нас турнир, хорошие игры были. Проверили все сочетания, все ребята равномерную нагрузку получили. Понимаем, что впереди все будет намного сложнее, так что готовимся дальше.

Я уже давно не обращаю внимания на то, в каком состоянии команда подходит к регулярке. Мы планомерно работаем, выполняем задачи каждый день.

Иллюзий никаких не испытываем по итогам турнира. Сегодня ребятам говорили, что без разницы, какой результат будет в матче, нужно обращать внимание на содержание нашей игры», – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

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1 комментарий
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Предсезонный турнир,какие могут быть иллюзии?Все всё понимают.
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