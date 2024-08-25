Евгений Набоков о буллитах Кузнецова: «Его индивидуальность украшает хоккей. Зрителям это нравится, ничего плохого в этом не вижу»

Евгений Набоков высказался о буллитах форварда СКА Евгения Кузнецова.

Нападающий нередко исполняет попытку, доезжая до ворот соперника в замедленном темпе. Ранее буллит Кузнецова раскритиковал Уэйн Гретцки.

– Как удается Евгению Кузнецову забивать буллиты в стиле «slow mo»? Объясните с точки зрения вратаря.

– Это очень тяжело, когда ты как голкипер пытаешься отразить такой буллит. Нужно иметь большое терпение и выдержку, когда на тебя так выкатывается соперник.

Думаю, Кузнецов пытается поймать вратаря на движении. Помню, в свое время такой же финт исполнял . Он очень медленно катился на голкипера, а потом бросал между ног.

Кузя, естественно, умеет разбираться с вратарями. Он знает, что хочет делать. Ждет, когда голкипер первым двинется, а потом что‑то предпринимает.

– А если в хоккее введут правило, что на исполнение буллита дадут несколько секунд, как в НБА на атаку? Надо ли вратарям, чтобы буллиты имени Кузнецова запретили?

– Если бы я сейчас был играющим голкипером, то сказал бы, что это правило надо ввести. Но теперь я не играю – и считаю, что эта индивидуальность Кузнецова и других ребят, которые могут по‑разному исполнить буллит, только украшает хоккей.

Зрителям это нравится, и я ничего плохого в этом не вижу, – сказал бывший голкипер, ныне директор по развитию вратарей «Сан‑Хосе» .