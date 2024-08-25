Кожевников об Аскарове: «У нас немало людей, кто уезжает за океан раньше времени, а потом возвращается. Дай бог, попробует себя в «Сан-Хосе». Страна родная есть, будем ждать»

Теги Нэшвилл Сан-Хосе НХЛ АХЛ Советский спорт Александр Кожевников Ярослав Аскаров Хоккей

Александр Кожевников высказался о переходе Ярослава Аскарова в «Сан-Хосе».

«Нэшвилл» обменял вратаря в «Шаркс» 23 августа.

«Дай бог, чтобы ему повезло. Нашим всегда надо желать удачи, да любым людям надо желать удачи.

У нас немало таких людей, кто уезжает за океан раньше времени, а потом возвращается. Попробуют себя – не получилось. Уехал и уехал. Пускай, попробует счастье. Страна родная есть, будем ждать. 

Аскаров вроде бы сам хотел обмена. Мало прессы о нем, что он, как там. У нас не показывают АХЛ. Дай бог, попробует себя в «Сан-Хосе», посмотрит, понравится ему там или нет.

Для Аскарова здорово, что он перешел в «Сан-Хосе». Будет получать больше времени, покажет себя. Если все получится, сразу пойдет наверх. Если там несильная оборона, дай бог, чтобы ему повезло. Удачи ему!» – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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5 комментариев
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Кожева похмелился, а Ларин тут как тут.
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в КБ сегодня акция на крепкие напитки
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Ответ e1ther - e1ther
вот,вроде ничего плохого не сказал,а лишь пожелал удачи,и если не получится,ждут на Родине)и сразу про опохмел,про какие та деньги Азеров))))Орлова,как я понимаю,в свое время в Совке)натянули)))и у него,до сих пор, попаболь от этого)))да Сереженька?)
Комментарий удален модератором
Ответ e1ther - e1ther
смотрю,и ты пришел в себя,после 500 грамм вчера)красавчик))
Я то пришел, а тебе зачем застолье с Кожевой разделять?
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