Кожевников об Аскарове: «У нас немало людей, кто уезжает за океан раньше времени, а потом возвращается. Дай бог, попробует себя в «Сан-Хосе». Страна родная есть, будем ждать»

Александр Кожевников высказался о переходе Ярослава Аскарова в «Сан-Хосе».

« » обменял вратаря в «Шаркс» 23 августа.

«Дай бог, чтобы ему повезло. Нашим всегда надо желать удачи, да любым людям надо желать удачи.

У нас немало таких людей, кто уезжает за океан раньше времени, а потом возвращается. Попробуют себя – не получилось. Уехал и уехал. Пускай, попробует счастье. Страна родная есть, будем ждать.

Аскаров вроде бы сам хотел обмена. Мало прессы о нем, что он, как там. У нас не показывают . Дай бог, попробует себя в «Сан-Хосе», посмотрит, понравится ему там или нет.

Для Аскарова здорово, что он перешел в « ». Будет получать больше времени, покажет себя. Если все получится, сразу пойдет наверх. Если там несильная оборона, дай бог, чтобы ему повезло. Удачи ему!» – заявил двукратный олимпийский чемпион .