Евгений Набоков об Аскарове в «Сан-Хосе»: «Видно, что парень заряженный. Многое зависит от того, как он будет выстраивать свою психологическую линию поведения»

Евгений Набоков высказался касательно перехода Ярослава Аскарова в «Сан-Хосе».

– Я знаю, что вы сразу же созвонились с после обмена.

– Да, поговорили, просто познакомились, обговорили ситуацию. Обсудили какие-то вратарские дела. Я узнал планы Ярослава, как он провел лето, чем занимался. В общем, ничего особенного.

– Аскаров не смог раскрыться в «Нэшвилле». Как думаете, получится ли у него заиграть в «Сан-Хосе»?

– Обычно хоккеисты диктуют все наши решения. Все зависит от того, как Аскаров будет играть, себя проявлять. Я с ним этим поделился тоже.

– Когда Ярослав прилетит в Калифорнию?

– Ему нужно оформить какие-то бумаги, связанные с визой. Он был готов прилететь на следующей неделе, но я не знаю, как получится. Хотя видно, что парень заряженный, он хочет быстрее приступить к делу.

– «Сан-Хосе» – это ад или рай для вратарей?

– Поясните вопрос.

– Рай, потому что худший клуб лиги, и там можно много играть, реализуя себя. Ад, потому что вратарская статистика в «Шаркс» может быть ужасная.

– Я не буду говорить, в какой стадии развития сейчас находится наш клуб. Все понимают, что в «Сан-Хосе» идет перестройка, много молодых ребят. Мы очень рады тому, что к нам пришли , , другие парни, способные себя проявить. Думаю, сейчас тоже может заиграть.

То есть у нас много ребят, имеющих возможность в будущем быть в костяке «Шаркс». Это же относится к вратарям. Аскарову только 22 года. Многое зависит от того, как он будет выстраивать свою психологическую линию поведения. Ему важно делать свое дело.

Вот вы про статистику сказали. Когда по твоим воротам бросят не 30, а 50 раз, то можно сказать: «Ох, какая нагрузка». А можно сделать 49 сейвов и стать героем матча. Опять же, все упирается в психологию.

– Аскаров провел два сезона в АХЛ. Это хорошая ступенька на пути к НХЛ?

– Это очень больная тема для всех молодых парней. Я всегда говорю так: «Покажите, что вы переросли АХЛ и что вы готовы к НХЛ». Ради бога! Никто никого не будет держать в АХЛ, если ты перерос эту лигу. Игра все показывает, и люди все видят. И тренеры, и генменеджеры, и скауты смотрят все матчи. Это же все просто.

Когда человек играет хорошо, кто его будет держать в запасе? Естественно, ему дадут шанс. Все хотят, чтобы хоккеисты прогрессировали, были лучше. Если ты играешь хорошо, то тебя обязательно поднимут в НХЛ, – сказал директор по развитию вратарей «Сан-Хосе» .

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