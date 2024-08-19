Поспишил сыграет за Словакию в отборе на Олимпиаду. Ранее он говорил о «принципах, через которые трудно переступить» в связи с вызовом игроков из КХЛ

Теги Калгари Сборная Словакии по хоккею НХЛ Сборная Казахстана по хоккею КХЛ олимпийский хоккейный турнир Политика Кристиан Поспишил Мартин Поспишил квалификация Милан-Кортина-2026 Хоккей

Мартин Поспишил сыграет за сборную Словакии в квалификации Олимпиады-2026.

На турнире в Братиславе (29 августа – 1 сентября) словаки сыграют с командами Венгрии, Казахстана и Австрии. Победитель квалифицируется на Олимпиаду-2026 в Италии.

Форвард «Калгари» мог отказаться от участия в турнире из-за вызова в сборную игроков из КХЛ: «В ближайшие дни я решу, буду ли представлять команду. У меня есть моральные принципы, через которые трудно переступить», – заявил Поспишил несколько дней назад.

«Мы (игрок имеет в виду себя и своего брата Кристиана Поспишила – Спортс’‘) уже достаточно сказали об игроках из КХЛ и их участии в сборной, и известно, каково наше отношение.

Каждый из вас должен сам сформировать свое мнение по данному вопросу и вести себя в соответствии с ним, а также верить в то, что правильно. МЫ НЕ ИЗМЕНИЛИ СВОЕГО МНЕНИЯ!!!!

Но наше желание представлять Словакию и помогать достигать наилучших результатов является для нас приоритетом, как и желание играть вместе. Мы спортсмены, и мы много раз показывали, как спорт может объединить наше общество.

Верим, что снова сделаем это с наилучшими возможными результатами и снова порадуем Словакию и каждого словака, который является поклонником спорта и нашего возвращения», – написал нападающий сборной Словакии Мартин Поспишил.

Форвард «Калгари» Поспишил может отказаться от выступления за сборную Словакии из-за вызова игроков КХЛ: «Есть моральные принципы, через которые трудно переступить»

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10 комментариев
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Двуличие как основа.
Русские в НХЛ - это другое ...
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Ответ Иван Буренков
Иногда, лучше промолчать, чтобы не выглядеть идиотом
поспешил, получается
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Этот персонаж, у которого явные проблемы с головой и налицо принцип «это - другое» (я про россиян и словаков из НХЛ), уже высказался. Зачем постить токсика?!
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Переступил
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Иногда, лучше промолчать, чтобы не выглядеть идиотом
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Панарину в свое время не до конца дали ему булку набить, но ничего. В этом году отхватит
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Силен парень. Капс лок есть? Есть! Забор из восклицательных знаков есть? Есть! Этого достаточно для победы над любым из проклятых режимов.
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Обстановка в раздевалке будет огонь!
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Людей насми(е)шил.
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Ответ Uriah Heep
Этот персонаж, у которого явные проблемы с головой и налицо принцип «это - другое» (я про россиян и словаков из НХЛ), уже высказался. Зачем постить токсика?!
Потому что это Sports, тут это основной метод работы
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