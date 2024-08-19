Поспишил сыграет за Словакию в отборе на Олимпиаду. Ранее он говорил о «принципах, через которые трудно переступить» в связи с вызовом игроков из КХЛ

Мартин Поспишил сыграет за сборную Словакии в квалификации Олимпиады-2026.

На турнире в Братиславе (29 августа – 1 сентября) словаки сыграют с командами Венгрии, Казахстана и Австрии. Победитель квалифицируется на Олимпиаду-2026 в Италии.

Форвард «Калгари» мог отказаться от участия в турнире из-за вызова в сборную игроков из КХЛ: «В ближайшие дни я решу, буду ли представлять команду. У меня есть моральные принципы, через которые трудно переступить», – заявил Поспишил несколько дней назад.

«Мы (игрок имеет в виду себя и своего брата Кристиана Поспишила – Спортс’‘) уже достаточно сказали об игроках из КХЛ и их участии в сборной, и известно, каково наше отношение.

Каждый из вас должен сам сформировать свое мнение по данному вопросу и вести себя в соответствии с ним, а также верить в то, что правильно. МЫ НЕ ИЗМЕНИЛИ СВОЕГО МНЕНИЯ!!!!

Но наше желание представлять Словакию и помогать достигать наилучших результатов является для нас приоритетом, как и желание играть вместе. Мы спортсмены, и мы много раз показывали, как спорт может объединить наше общество.

Верим, что снова сделаем это с наилучшими возможными результатами и снова порадуем Словакию и каждого словака, который является поклонником спорта и нашего возвращения», – написал нападающий сборной Словакии Мартин Поспишил.

Форвард «Калгари» Поспишил может отказаться от выступления за сборную Словакии из-за вызова игроков КХЛ: «Есть моральные принципы, через которые трудно переступить»