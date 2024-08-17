Форвард «Калгари» Поспишил может отказаться от выступления за сборную Словакии из-за вызова игроков КХЛ: «Есть моральные принципы, через которые трудно переступить»

Теги Калгари Сборная Словакии по хоккею НХЛ Сборная Казахстана по хоккею КХЛ олимпийский хоккейный турнир Политика Кристиан Поспишил Мартин Поспишил квалификация Милан-Кортина-2026 Хоккей

Форвард «Калгари» Мартин Поспишил может отказаться от игры за сборную Словакии.

Ранее «Флэймс» дали добро на участие 24-летнего нападающего в олимпийской квалификации. 

На турнире в Братиславе (29 августа – 1 сентября) словаки сыграют с командами Венгрии, Казахстана и Австрии. Победитель квалифицируется на Олимпиаду-2026 в Италии.

Ранее стало известно, что Федерация хоккея Словакии разрешила игрокам из КХЛ выступать за сборную. За это проголосовали 52% хоккейных клубов, входящих в федерацию.

«Я был удивлен этой новостью, посмотрим, как все будет развиваться. Мне сложно это комментировать, потому что я все узнал совсем недавно. Сначала мне нужно переварить эту информацию. В ближайшие дни я решу, буду ли представлять команду.

У меня есть моральные принципы, через которые трудно переступить. Это сложная ситуация, поскольку я могу осуществить свою мечту – сыграть со своим братом (форвардом «Кометы Брно» Кристианом Поспишилом – Спортс’‘). Надевать форму сборной – это большая честь. Иногда, правда, приходится откладывать спорт в сторону, но мне сейчас тяжело об этом говорить. Я приму решение в ближайшие дни.

Я обязательно поговорю с несколькими самыми близкими мне людьми, мне интересно их мнение по этой ситуации. Я не хочу раскалывать общество и словацкий хоккей, но информация не из приятных. Я должен с этим разобраться и принять окончательное решение, приеду я в сборную или нет. 

Я слышал комментарии на тему того, что раз у Казахстана много игроков из КХЛ, то почему их у нас не может быть. Мне нужно все обдумать», – сказал Поспишил

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45 комментариев
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Тогда и из нхл надо уезжать, там же играют русские
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поспишил - людей насмешил
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Очередное лицемерие, как он в Калгари с Кузьменко играет, или это другое?
+73
-3
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Идиотизм - не лечится.
Кстати, а как ему играется в НХЛ против наших хоккеистов? Или это другое ? :)
+37
-3
+34
В Калгари вместе с ним играет 4 русских и 2 беларуса. Видимо родные и близкие объяснили, что это другое)
+25
0
+25
Ответ thefl
Тогда и из нхл надо уезжать, там же играют русские
видимо там играют "правильные" для него русские.. а из кхл приедут "неправильные" соотечественники. не дай бог не те скрепыметодички в сборной будут распространять ))
+19
0
+19
Если в звено с Кузьмой поставят тож выходить на лед откажется?))
+17
0
+17
Ответ thefl
Тогда и из нхл надо уезжать, там же играют русские
Логично-логично
+13
-1
+12
Ответ ЧакЧак
поспишил - людей насмешил
Насмишил*
+12
0
+12
"Я не хочу раскалывать общество и словацкий хоккей" - вот это ЧСВ у недалёкого. =)
+12
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Ответ Иван Буренков
Очередное лицемерие, как он в Калгари с Кузьменко играет, или это другое?
По-хорошему Кузьменко должен к нему подойти и сказать это
+13
-2
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Бедняга. Наверное тяжело пережил приход Кузьменко в клуб. И находится с ним в раздевалке, превозмогая такую боль....
Долбаящер
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0
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Всем по барабану на твои принципы, особенно игрокам, которые хотят нормальные деньги зарабатывать.
+12
-1
+11
Любовь к Родине измеряется наличием игроков из КХЛ. Просто блеск.
+10
0
+10
Ответ Алекс Баландин
Комментарий скрыт
И что?
+7
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+7
Как же меня удивляют, веселят и вызывают сожаление подобные заявления. Совсем беда с головой у паренька.
+6
0
+6
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Идиотизм - не лечится. Кстати, а как ему играется в НХЛ против наших хоккеистов? Или это другое ? :)
Вероятно, если в составе сб. Словакии играли бы наши НХЛовцы он бы был не против, главное, чтоб не КХЛовцы.
+6
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А там еще и Фицо премьер. Может, вообще паспорт сменить.
+4
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Поспишил отказаться?
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А по моему он просто очкует, как впрочем и словацкая федерация. Иначе я просто не могу объяснить их переобувание и допуск игроков из КХЛ. Ставка слишком высока, а соперники отнюдь не мальчики для битья.
+4
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Ну не едь, только если сборная не попадёт на ОИ тебе (лучший бомбардир сборной последнего ЧМ) это припомнят.
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Пускай уж лучше не приезжает. Как игрокам из КХЛ с ним играть, если он на них как на прокажённых смотрит.
+4
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Гашек в межсезонье укусил на пляже...
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+3
Ответ Алекс Баландин
Комментарий скрыт
И что?
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+2
Поспешил с выводами...
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0
+2
Какая то не словацкая фамилия..Больше на Чешскую похожа.
+2
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Ответ Дмитрий Травницкий
А по моему он просто очкует, как впрочем и словацкая федерация. Иначе я просто не могу объяснить их переобувание и допуск игроков из КХЛ. Ставка слишком высока, а соперники отнюдь не мальчики для битья.
Очкует венгров, австрийцев и казахов?
При всём уважении, но вряд-ли это так
Скорее он просто идиот
+2
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+2
Тут даже шутить не надо
+1
0
+1
Очередные двойные, тройные, энные стандарты.
+1
0
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Ответ thefl
Тогда и из нхл надо уезжать, там же играют русские
Его брат никогда не попадет в сборную, если вызовут кхловских словаков. Поэтому уходить из Калгари, где с ним играет Кузьменко, не надо, а из сборной Словакии - можно.
+1
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