Форвард «Калгари» Поспишил может отказаться от выступления за сборную Словакии из-за вызова игроков КХЛ: «Есть моральные принципы, через которые трудно переступить»

Форвард «Калгари» Мартин Поспишил может отказаться от игры за сборную Словакии.

Ранее «Флэймс» дали добро на участие 24-летнего нападающего в олимпийской квалификации.

На турнире в Братиславе (29 августа – 1 сентября) словаки сыграют с командами Венгрии, Казахстана и Австрии. Победитель квалифицируется на Олимпиаду-2026 в Италии.

Ранее стало известно, что Федерация хоккея разрешила игрокам из выступать за сборную. За это проголосовали 52% хоккейных клубов, входящих в федерацию.

«Я был удивлен этой новостью, посмотрим, как все будет развиваться. Мне сложно это комментировать, потому что я все узнал совсем недавно. Сначала мне нужно переварить эту информацию. В ближайшие дни я решу, буду ли представлять команду.

У меня есть моральные принципы, через которые трудно переступить. Это сложная ситуация, поскольку я могу осуществить свою мечту – сыграть со своим братом (форвардом «Кометы Брно» Кристианом Поспишилом – Спортс’‘). Надевать форму сборной – это большая честь. Иногда, правда, приходится откладывать спорт в сторону, но мне сейчас тяжело об этом говорить. Я приму решение в ближайшие дни.

Я обязательно поговорю с несколькими самыми близкими мне людьми, мне интересно их мнение по этой ситуации. Я не хочу раскалывать общество и словацкий хоккей, но информация не из приятных. Я должен с этим разобраться и принять окончательное решение, приеду я в сборную или нет.

Я слышал комментарии на тему того, что раз у много игроков из КХЛ, то почему их у нас не может быть. Мне нужно все обдумать», – сказал .

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