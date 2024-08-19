Словакия вызвала Герната, Лишку и Грмана из КХЛ на отборочный турнир к Олимпиаде-2026

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Словакия вызвала трех игроков из КХЛ на отборочный турнир к Олимпиаде-2026.

На турнире в Братиславе, который пройдет с 29 августа по 1 сентября, словаки сыграют с командами Венгрии, Казахстана и Австрии. Победитель квалифицируется на Олимпиаду-2026 в Италии.

В состав сборной вошли три игрока из КХЛ: защитники Марио Грман («Адмирал») и Мартин Гернат («Локомотив»), нападающий Адам Лишка («Северсталь»).

Мартин Поспишил и его брат Кристиан, ранее заявлявшие о нежелании играть в одной команде с хоккеистами из КХЛ, также вошли в окончательный список.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Вратари: Денис Годла («Слован»), Самуэль Главай («Айова»), Станислав Шкорванек («Маунтфилд»);

Защитники: Петер Черешняк («Пардубице»), Мартин Фегервары («Вашингтон»), Марио Грман («Адмирал»), Мартин Гернат («Локомотив»), Михал Иван («Либерец»), Самуэль Княжко («Кливленд»), Патрик Кох («Юта»), Шимон Немец («Нью-Джерси»);

Нападающие: Марек Гривик («Лександс»), Милош Келемен (ХК «Юта»), Роберт Лантоши («Либерец»), Адам Лишка («Северсталь»), Лукаш Цингел, Кристиан Поспишил (оба – «Комета Брно»), Мартин Поспишил («Калгари»), Милош Роман, Либор Гудачек (оба – «Тршинец»), Павол Регенда («Анахайм»), Мариан Студенич («Фэрьестад»), Матуш Сукель («Литвинов»), Адам Сикора («Хартфорд»), Томаш Татар («Нью-Джерси»).

Поспишил сыграет за Словакию в отборе на Олимпиаду. Ранее он говорил о «принципах, через которые трудно переступить» в связи с вызовом игроков из КХЛ

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9 комментариев
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Поспишилы видимо поспешили с заявлением о том что не будут играть со словаками из КХЛ))
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Молодцы, правильное решение.
Уверен, что в следующем сезоне в КХЛ будет значительно больше игроков из Словакии.
+5
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Жалко братьев Поспишил...как там они будут делить одну раздевалку с кхловцами?
ПЗ
Надеюсь, теперь словаки охотнее поедут в КХЛ,не боясь санкций от местной федерации
+5
-2
+3
Положительное решение для КХЛ. Надеюсь, потихоньку, и другие сборные созреют для приглашения игроков КХЛ, а это отлично скажется на возможность приезда качественных легионеров в лигу
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Надо срочно Гашеку выслать повязку и намордник, чтобы не забрызгал всех слюнями и не покусал во время истерики...
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Видимо, страх пролететь мимо Олимпиады сильнее, чем нежелание привлекать КХЛовских словаков
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Теперь можно не отпускать.
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Ждём что скажет Гашек. 🤦‍♂️
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