Капризов летел из Москвы в Стамбул, затем в Гетеборг, а оттуда на вертолете в Лиллехаммер, чтобы сыграть в Матче звезд Зукарелло. Россиянин попал на игру благодаря шведской визе, оставшейся с NHL Global Series

Кирилл Капризов сложным маршрутом добирался на матч звезд Матса Зукарелло.

Норвежский форвард «Миннесоты» провел 10-й, юбилейный Матч всех звезд – благотворительную игру с участием хоккеистов НХЛ и норвежской лиги. Матч был приурочен к 30-летию Олимпийских игр в Лиллехаммере.

Как сообщает TV2, , другу Зукарелло, пришлось преодолеть сложный маршрут, чтобы принять участие в этой игре. Российский форвард вылетел из Москвы в Стамбул, затем полетел из Турции в Гетеборг, а оттуда Капризова на вертолете доставили в Лиллехаммер.

Такая ситуация обусловлена геополитической обстановкой. Долгое время считалось, что Капризов не сможет принять участия в Матче звезд Зукапелло, так как россияне не могут прибыть в Норвегию без специального разрешения.

Однако у Капризова имеется шведская виза, которую он получил в результате участия в NHL Global Series в прошлом году. Благодаря этому он смог приехать в Норвегию и сыграл в Матче звезд Зукарелло.