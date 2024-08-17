Капризов летел из Москвы в Стамбул, затем в Гетеборг, а оттуда на вертолете в Лиллехаммер, чтобы сыграть в Матче звезд Зукарелло. Россиянин попал на игру благодаря шведской визе, оставшейся с NHL Global Series
Кирилл Капризов сложным маршрутом добирался на матч звезд Матса Зукарелло.
Норвежский форвард «Миннесоты» Матс Зукарелло Асен провел 10-й, юбилейный Матч всех звезд – благотворительную игру с участием хоккеистов НХЛ и норвежской лиги. Матч был приурочен к 30-летию Олимпийских игр в Лиллехаммере.
Как сообщает TV2, Кириллу Капризову, другу Зукарелло, пришлось преодолеть сложный маршрут, чтобы принять участие в этой игре. Российский форвард вылетел из Москвы в Стамбул, затем полетел из Турции в Гетеборг, а оттуда Капризова на вертолете доставили в Лиллехаммер.
Такая ситуация обусловлена геополитической обстановкой. Долгое время считалось, что Капризов не сможет принять участия в Матче звезд Зукапелло, так как россияне не могут прибыть в Норвегию без специального разрешения.
Однако у Капризова имеется шведская виза, которую он получил в результате участия в NHL Global Series в прошлом году. Благодаря этому он смог приехать в Норвегию и сыграл в Матче звезд Зукарелло.