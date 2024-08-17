Капризов летел из Москвы в Стамбул, затем в Гетеборг, а оттуда на вертолете в Лиллехаммер, чтобы сыграть в Матче звезд Зукарелло. Россиянин попал на игру благодаря шведской визе, оставшейся с NHL Global Series

Теги Миннесота НХЛ Матс Зукарелло Асен Политика Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов сложным маршрутом добирался на матч звезд Матса Зукарелло.

Норвежский форвард «Миннесоты» Матс Зукарелло Асен провел 10-й, юбилейный Матч всех звезд – благотворительную игру с участием хоккеистов НХЛ и норвежской лиги. Матч был приурочен к 30-летию Олимпийских игр в Лиллехаммере. 

Как сообщает TV2, Кириллу Капризову, другу Зукарелло, пришлось преодолеть сложный маршрут, чтобы принять участие в этой игре. Российский форвард вылетел из Москвы в Стамбул, затем полетел из Турции в Гетеборг, а оттуда Капризова на вертолете доставили в Лиллехаммер. 

Такая ситуация обусловлена геополитической обстановкой. Долгое время считалось, что Капризов не сможет принять участия в Матче звезд Зукапелло, так как россияне не могут прибыть в Норвегию без специального разрешения.

Однако у Капризова имеется шведская виза, которую он получил в результате участия в NHL Global Series в прошлом году. Благодаря этому он смог приехать в Норвегию и сыграл в Матче звезд Зукарелло.

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12 комментариев
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Ну молодец Капризов, что тут скажешь, преодолел все препятствия и расстояния и порадовал друга!!!)
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Мем с черным мужиком, который многозначительно стучит пальцем по виску.
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вот это новость, из России лететь в Стамбул
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А на матч всех звезд в июле не поехал
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Новость в том, что летел в Швецию через Стамбул?
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Один из паспортов Джейсона Борна был на имя Кирилла Капризова.
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Ответ Lospinmaps
Что тут сказать...Спасибо товарищу Сталина
На спортсе уже Берия в Евросоюзе границы закрывает и санкции вводит? Маразм крепчал🤣
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