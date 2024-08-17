Алтыбармакян готов к рекламе продукции «АвтоВАЗа»: «Я всегда говорил: «Дайте мне «Ладу», буду ездить на ней с удовольствием»

Теги Лада бизнес КХЛ Андрей Алтыбармакян маркетинг автомобили Хоккей

Андрей Алтыбармакян готов рекламировать продукцию «АвтоВАЗа».

– В Тольятти вы уже освоились?

– О том, что «Лада» когда-то становилась чемпионом России, нам многое напоминает. Нам рассказывали про это, висят фотографии чемпионской команды. И приятно играть в команде с традициями, с историей.

В городе меня, честно говоря, все устраивает. Меня узнают детишки, родители, стараюсь никогда им не отказывать в ответном внимании. Живу в той же квартире, которую снял по приезду в первый раз, так что быт налажен, и это здорово, ничего не отвлекает.

Город небольшой, все друг друга знают, и это помогает соблюдать дисциплину (смеется). Тольятти живет хоккеем. Здесь есть завод и есть хоккей – две главные вещи. Надеюсь, в этом году получится доехать до завода, посмотреть, как там все происходит, мне это очень нравится.

– А игроки «Лады» ездят на «Ладах»?

– Пока не видел. Но я всегда говорил: «Дайте мне «Ладу», буду ездить на ней, рекламировать ее с огромным удовольствием!» Но, видимо, дополнительная реклама не нужна, «АвтоВАЗ» уже стал партнером КХЛ, и это замечательно, – сказал форвард «Лады». 

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18 комментариев
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Дайте. Купи и езди раз такая отличная машина
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Ответ Judin
Дайте. Купи и езди раз такая отличная машина
Он хочет на халяву получить + ездить на ней и получать за это деньги за её рекламу, ещё бензинчик бесплатный. наверное на таких условиях.
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дайте и мне я тоже буду ездить. Наглости нет предела, не бесплатно вроде играют. не хилые контракты, так еще и дайте.
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Так купи, по цене-то дешевле Бэхи будет.
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Ну так и я буду на Ладе ездить, если мне дадут, а не предложат купить.
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Все говорят дайте, а ты купи
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Ответ IceDushman
Малиновую?
Не,Ладу седан БАКЛАЖАН😉......
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Ответ IceDushman
Малиновую?
Желтую. Гранту.)))
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Малиновую?
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БешбармакЯн
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....но раз не дают то так и быть продолжу ездить на Гелике AMG
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какую ладу тебе, уаз, и то за деньги, твой потолок
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Есть Лада Дэнс. Будешь?
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Армянский тюнинг присутствует?
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Наверно, Алтыбармакян турецкого происхождения. Так как "алты" по-турецки это "шесть", а "бармак" - это "палец"
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