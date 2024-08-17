Алтыбармакян готов к рекламе продукции «АвтоВАЗа»: «Я всегда говорил: «Дайте мне «Ладу», буду ездить на ней с удовольствием»

Андрей Алтыбармакян готов рекламировать продукцию «АвтоВАЗа».

– В Тольятти вы уже освоились?

– О том, что «Лада» когда-то становилась чемпионом России, нам многое напоминает. Нам рассказывали про это, висят фотографии чемпионской команды. И приятно играть в команде с традициями, с историей.

В городе меня, честно говоря, все устраивает. Меня узнают детишки, родители, стараюсь никогда им не отказывать в ответном внимании. Живу в той же квартире, которую снял по приезду в первый раз, так что быт налажен, и это здорово, ничего не отвлекает.

Город небольшой, все друг друга знают, и это помогает соблюдать дисциплину (смеется). Тольятти живет хоккеем. Здесь есть завод и есть хоккей – две главные вещи. Надеюсь, в этом году получится доехать до завода, посмотреть, как там все происходит, мне это очень нравится.

– А игроки «Лады» ездят на «Ладах»?

– Пока не видел. Но я всегда говорил: «Дайте мне «Ладу», буду ездить на ней, рекламировать ее с огромным удовольствием!» Но, видимо, дополнительная реклама не нужна, «АвтоВАЗ» уже стал партнером КХЛ, и это замечательно, – сказал форвард «Лады».