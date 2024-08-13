Сергей Бобровский оформил Fan ID: «Я житель Петербурга, поддерживаю «Зенит». Попасть на игру и уйти с нее легко и комфортно»
Сергей Бобровский рассказал, что болеет за «Зенит».
Хоккеист оформил карту болельщика и посетил матч «Зенита» с «Динамо» на «Газпром Арене», в котором футболисты из Санкт-Петербурга одержали победу со счетом 1:0.
«Я житель Петербурга, поддерживаю «Зенит».
Я здесь уже не первый раз. Это один из лучших стадионов, шикарный стадион, все оформлено для людей, приятно здесь находиться. Попасть на игру и уйти с игры очень легко и комфортно», – сказал вратарь «Флориды», обладатель Кубка Стэнли Сергей Бобровский.
-Здравствуйте. Меня зовут Мария Ивановна. Я болею за Зенит. Теперь каждый из вас, дети, пусть также представится.
-Меня зовут Коля, я болею за Зенит.
-Меня зовут Маша, я болею за Зенит.
Так дело доходит до последнего мальчика.
-Меня зовут Вова, я болею за Спартак.
Учительница возмущается.
-Как ты можешь?! Почему это ты болеешь за Спартак!?!?
-Моя мама болеет за Спартак, мой папа болеет за Спартак, мои друзья болеют за Спартак и я болею за Спартак.
-И что? А если бы твоя мама была проституткой, папа наркоманом, а друзья вообще п*********ми, чтобы ты тогда делал?!
-Тогда бы я болел за Зенит.
Он кстати воспитанник Зенита, в дубле играл во второй половине нулевых
Но что-то мне подсказывает что его отмена не вернет полные трибуны