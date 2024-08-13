Сергей Бобровский оформил Fan ID: «Я житель Петербурга, поддерживаю «Зенит». Попасть на игру и уйти с нее легко и комфортно»

Сергей Бобровский рассказал, что болеет за «Зенит».

Хоккеист оформил карту болельщика и посетил матч «Зенита» с «Динамо» на «Газпром Арене», в котором футболисты из Санкт-Петербурга одержали победу со счетом 1:0.

«Я житель Петербурга, поддерживаю «Зенит».

Я здесь уже не первый раз. Это один из лучших стадионов, шикарный стадион, все оформлено для людей, приятно здесь находиться. Попасть на игру и уйти с игры очень легко и комфортно», – сказал вратарь «Флориды», обладатель Кубка Стэнли Сергей Бобровский.