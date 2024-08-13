Сергей Бобровский оформил Fan ID: «Я житель Петербурга, поддерживаю «Зенит». Попасть на игру и уйти с нее легко и комфортно»

Теги Зенит Флорида Сергей Бобровский премьер-лига Россия НХЛ Газпром Арена (Крестовский) Fan ID Хоккей

Сергей Бобровский рассказал, что болеет за «Зенит».

Хоккеист оформил карту болельщика и посетил матч «Зенита» с «Динамо» на «Газпром Арене», в котором футболисты из Санкт-Петербурга одержали победу со счетом 1:0.

«Я житель Петербурга, поддерживаю «Зенит».

Я здесь уже не первый раз. Это один из лучших стадионов, шикарный стадион, все оформлено для людей, приятно здесь находиться. Попасть на игру и уйти с игры очень легко и комфортно», – сказал вратарь «Флориды», обладатель Кубка Стэнли Сергей Бобровский.

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37 комментариев
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Санкт-Петербург. В класс приходит новая учительница и представляется.
-Здравствуйте. Меня зовут Мария Ивановна. Я болею за Зенит. Теперь каждый из вас, дети, пусть также представится.
-Меня зовут Коля, я болею за Зенит.
-Меня зовут Маша, я болею за Зенит.
Так дело доходит до последнего мальчика.
-Меня зовут Вова, я болею за Спартак.
Учительница возмущается.
-Как ты можешь?! Почему это ты болеешь за Спартак!?!?
-Моя мама болеет за Спартак, мой папа болеет за Спартак, мои друзья болеют за Спартак и я болею за Спартак.
-И что? А если бы твоя мама была проституткой, папа наркоманом, а друзья вообще п*********ми, чтобы ты тогда делал?!
-Тогда бы я болел за Зенит.
+56
-15
+41
Такой дешёвый кликбейт. Честно говоря, sports уже давно вызывает отвращение. Но отсутствие конкуренции вынуждает пользоваться их приложением для новостей.
+32
-12
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Фан айди убийца футбола
+21
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+18
Подумал про судью)
Он кстати воспитанник Зенита, в дубле играл во второй половине нулевых
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+17
Ответ rigobersong
Бегать на госуслугах, что бы получать выплаты от государства по 5-10к рублей, оформлять прочую лабуду - да! Оформить Фан Айди в 2 клика - 1984, государство нас контролирует, мы против!:) Но при этом наш протест не будет распространяться на кубки, это другое:) Реально какие же🤡🤡🤡
на кубках фанИД нет, в чемпионате - есть, значит, на кубок будем ходить, а на чемпионат - нет, где здесь противоречие
+10
-1
+9
Ответ Вор Егор
Какой же он жополиз 🤦‍♂️
Какой же плюсодрочер)
+9
-2
+7
А как же Кузня Боб ?
+6
-1
+5
Ответ rigobersong
Бегать на госуслугах, что бы получать выплаты от государства по 5-10к рублей, оформлять прочую лабуду - да! Оформить Фан Айди в 2 клика - 1984, государство нас контролирует, мы против!:) Но при этом наш протест не будет распространяться на кубки, это другое:) Реально какие же🤡🤡🤡
О каких двух кликах ты пишешь если для его оформления нужно мфц посетить?
+6
-2
+4
Ответ Nikitk@Torres
Такой дешёвый кликбейт. Честно говоря, sports уже давно вызывает отвращение. Но отсутствие конкуренции вынуждает пользоваться их приложением для новостей.
плюсую, тож искал альтернативы, но увы, терпим спортс ру🤣
+3
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Нам не нужен Фан уйди!!!
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+2
Ответ DenSpM
Санкт-Петербург. В класс приходит новая учительница и представляется. -Здравствуйте. Меня зовут Мария Ивановна. Я болею за Зенит. Теперь каждый из вас, дети, пусть также представится. -Меня зовут Коля, я болею за Зенит. -Меня зовут Маша, я болею за Зенит. Так дело доходит до последнего мальчика. -Меня зовут Вова, я болею за Спартак. Учительница возмущается. -Как ты можешь?! Почему это ты болеешь за Спартак!?!? -Моя мама болеет за Спартак, мой папа болеет за Спартак, мои друзья болеют за Спартак и я болею за Спартак. -И что? А если бы твоя мама была проституткой, папа наркоманом, а друзья вообще п*********ми, чтобы ты тогда делал?! -Тогда бы я болел за Зенит.
Браво! Шедеврально!
+6
-4
+2
Ответ DenSpM
Санкт-Петербург. В класс приходит новая учительница и представляется. -Здравствуйте. Меня зовут Мария Ивановна. Я болею за Зенит. Теперь каждый из вас, дети, пусть также представится. -Меня зовут Коля, я болею за Зенит. -Меня зовут Маша, я болею за Зенит. Так дело доходит до последнего мальчика. -Меня зовут Вова, я болею за Спартак. Учительница возмущается. -Как ты можешь?! Почему это ты болеешь за Спартак!?!? -Моя мама болеет за Спартак, мой папа болеет за Спартак, мои друзья болеют за Спартак и я болею за Спартак. -И что? А если бы твоя мама была проституткой, папа наркоманом, а друзья вообще п*********ми, чтобы ты тогда делал?! -Тогда бы я болел за Зенит.
Ты как из анекдота ,соседа позвали поучаствовать в тройничке по камасутре,через какое-то время он говорит ,я пойду домой,надоело,подожди всего-то 12 позиция,да ,но почему-то все 12 позиций буй сосу
+7
-6
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Значит в следующем сезоне будет в ска
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Человек редко бывает дома в России, хочет спокойно сходить с семьёй на стадион, я его понимаю...
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Ответ Nikitk@Torres
Такой дешёвый кликбейт. Честно говоря, sports уже давно вызывает отвращение. Но отсутствие конкуренции вынуждает пользоваться их приложением для новостей.
Вот для новостей альтернативы полно, да и новости на Спортсе выходят с сильным запозданием.
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Боб крут!
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Скоро Даванков отменит , ждут аншлага на стадионе Химки !!!
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Разве не Новокузнецк ваш дом?
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Ответ rigobersong
Бегать на госуслугах, что бы получать выплаты от государства по 5-10к рублей, оформлять прочую лабуду - да! Оформить Фан Айди в 2 клика - 1984, государство нас контролирует, мы против!:) Но при этом наш протест не будет распространяться на кубки, это другое:) Реально какие же🤡🤡🤡
Зачем мне что-то оформлять через госуслуги, если все равно придется идти подтверждать свою личность в МФЦ? Билеты я покупаю под своей учеткой, фамилией и иду на стадион, где сотни камер мое лицо и так снимут со всех сторон? Какую дополнительную безопасность фан айди дает?
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Ответ rigobersong
Бегать на госуслугах, что бы получать выплаты от государства по 5-10к рублей, оформлять прочую лабуду - да! Оформить Фан Айди в 2 клика - 1984, государство нас контролирует, мы против!:) Но при этом наш протест не будет распространяться на кубки, это другое:) Реально какие же🤡🤡🤡
Да больше даже забавляет, что тех, кто оформил записывают в категорию "неправильные болельщики". Ну не оформляют некоторые, типа у них протест, ну и протестуйте дальше,ваше право. А люди оформили и хотят на футбол пойти, это также их право.
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Ответ DenSpM
Санкт-Петербург. В класс приходит новая учительница и представляется. -Здравствуйте. Меня зовут Мария Ивановна. Я болею за Зенит. Теперь каждый из вас, дети, пусть также представится. -Меня зовут Коля, я болею за Зенит. -Меня зовут Маша, я болею за Зенит. Так дело доходит до последнего мальчика. -Меня зовут Вова, я болею за Спартак. Учительница возмущается. -Как ты можешь?! Почему это ты болеешь за Спартак!?!? -Моя мама болеет за Спартак, мой папа болеет за Спартак, мои друзья болеют за Спартак и я болею за Спартак. -И что? А если бы твоя мама была проституткой, папа наркоманом, а друзья вообще п*********ми, чтобы ты тогда делал?! -Тогда бы я болел за Зенит.
Презервативы Спартак. Спартак! Натяни Москву!.. https://pravo.ru/court_report/view/108056/
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Ответ DenSpM
Санкт-Петербург. В класс приходит новая учительница и представляется. -Здравствуйте. Меня зовут Мария Ивановна. Я болею за Зенит. Теперь каждый из вас, дети, пусть также представится. -Меня зовут Коля, я болею за Зенит. -Меня зовут Маша, я болею за Зенит. Так дело доходит до последнего мальчика. -Меня зовут Вова, я болею за Спартак. Учительница возмущается. -Как ты можешь?! Почему это ты болеешь за Спартак!?!? -Моя мама болеет за Спартак, мой папа болеет за Спартак, мои друзья болеют за Спартак и я болею за Спартак. -И что? А если бы твоя мама была проституткой, папа наркоманом, а друзья вообще п*********ми, чтобы ты тогда делал?! -Тогда бы я болел за Зенит.
Передача Аншлаг начала охоту за рассказчиком
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Ответ Dmitriii
Фан айди убийца футбола
Так то да

Но что-то мне подсказывает что его отмена не вернет полные трибуны
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