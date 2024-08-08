Бобровский – лучший хоккеист России в прошлом сезоне по версии журналистов, Кучеров – 2-й, Панарин – 3-й, Овечкин – 15-й («СЭ»)
Сергей Бобровский признан лучших хоккеистом России в прошлом сезоне.
«Спорт-Экспресс» провел голосование по определению лучшего игрока страны по итогам прошлого сезона, в котором приняли участие 60 российских хоккейных журналистов, авторов, блогеров и комментаторов.
В номинации победил голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, выигравший с командой Кубок Стэнли в прошлом сезоне.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Сергей Бобровский («Флорида») – 468 очков (33 первых места);
2. Никита Кучеров («Тампа») – 405 (23);
3. Артемий Панарин («Рейнджерс») – 227 (1);
4. Игорь Шестеркин («Рейнджерс») – 78 (1);
5. Илья Набоков («Металлург») – 54 (2)
6. Никита Гусев («Динамо») – 52
7. Кирилл Капризов («Миннесота») – 48
8. Владимир Ткачев («Авангард») – 20
9. Владимир Тарасенко («Флорида», перешел в «Детройт») – 13
10-11-12. Александр Никишин (СКА), Николай Голдобин («Спартак»), Валерий Ничушкин («Колорадо») – 12.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занял 15-ю позицию, набрав 6 очков.
Бобровский - худший футбольный судья в этом сезоне )))