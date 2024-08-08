Бобровский – лучший хоккеист России в прошлом сезоне по версии журналистов, Кучеров – 2-й, Панарин – 3-й, Овечкин – 15-й («СЭ»)

Сергей Бобровский признан лучших хоккеистом России в прошлом сезоне.

« » провел голосование по определению лучшего игрока страны по итогам прошлого сезона, в котором приняли участие 60 российских хоккейных журналистов, авторов, блогеров и комментаторов.

В номинации победил голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, выигравший с командой Кубок Стэнли в прошлом сезоне.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. («Флорида») – 468 очков (33 первых места);

2. (« ») – 405 (23);

3. (« ») – 227 (1);

4. (« ») – 78 (1);

5. (« ») – 54 (2)

6. (« ») – 52

7. (« ») – 48

8. (« ») – 20

9. («Флорида», перешел в «Детройт») – 13

10-11-12. ( ), Николай Голдобин (« »), Валерий Ничушкин («Колорадо») – 12.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занял 15-ю позицию, набрав 6 очков.