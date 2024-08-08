Бобровский – лучший хоккеист России в прошлом сезоне по версии журналистов, Кучеров – 2-й, Панарин – 3-й, Овечкин – 15-й («СЭ»)

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Сергей Бобровский признан лучших хоккеистом России в прошлом сезоне.

«Спорт-Экспресс» провел голосование по определению лучшего игрока страны по итогам прошлого сезона, в котором приняли участие 60 российских хоккейных журналистов, авторов, блогеров и комментаторов.

В номинации победил голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, выигравший с командой Кубок Стэнли в прошлом сезоне.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Сергей Бобровский («Флорида») – 468 очков (33 первых места);

2. Никита КучеровТампа») – 405 (23);

3. Артемий ПанаринРейнджерс») – 227 (1);

4. Игорь ШестеркинРейнджерс») – 78 (1);

5. Илья НабоковМеталлург») – 54 (2)

6. Никита ГусевДинамо») – 52

7. Кирилл КапризовМиннесота») – 48

8. Владимир ТкачевАвангард») – 20

9. Владимир Тарасенко («Флорида», перешел в «Детройт») – 13

10-11-12. Александр Никишин (СКА), Николай Голдобин («Спартак»), Валерий Ничушкин («Колорадо») – 12.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занял 15-ю позицию, набрав 6 очков.

12 комментариев
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Непонятно, зачем в арбитры подался, теперь как бы не аннулировали все регалии
+23
-4
+19
По мне так Кучеров вне рейтинга лучший!
+10
-1
+9
Бобровский – лучший хоккеист России в прошлом сезоне по версии журналистов
Бобровский - худший футбольный судья в этом сезоне )))
+9
-5
+4
По мне так Кучеров вне рейтинга лучший!
+2
-1
+1
Ответ Carasa
Непонятно, зачем в арбитры подался, теперь как бы не аннулировали все регалии
Да. Не то что Овечкин. Из штабс-капитанов вон в какого мастерюгу вырос.))
+2
-1
+1
Опять Кучерова обокрали (((
+2
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А Овечкин - Александр
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ну, один с арт россом, второй с кубком стэнли, оба достойны
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У меня два вопроса : " Где Малкин? Почему Голдобин выше Овечкина? " Или его 37+41 в КХЛ круче чем 31+34 в НХЛ? Ну и Набоков конечно молодец, но не настолько же.
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Этот лучший на лавке отсидел пол сезона.
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По мне - адекватный рейтинг.
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