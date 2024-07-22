Гусев выиграл грин-карту, позволяющую постоянно проживать в США. Но предложений из НХЛ у форварда нет (Алексей Шевченко)
Никита Гусев выиграл грин-карту для проживания в США.
32-летний нападающий находится без клуба на данный момент и тренируется в США. В прошлом сезоне он выступал за московское «Динамо».
«Насколько я понимаю позицию «Динамо», они убеждены, что Никита вернется. Ожидается, что 30 июля он подпишет контракт.
Но я расскажу правду. Никита Гусев подал в лотерею грин-карт и выиграл ее, и жена выиграла, отдельно выиграли грин-карту.
Есть условия, по одним данным, что на протяжении восьми месяцев ты не можешь покидать территорию США, если рассчитываешь на постоянное место жительства.
По другой версии, договор с «Динамо» будет хорошей аргументацией. Типа: «Почему тебя не было долго?» – «У меня был контракт с другим клубом в другой стране» – и это считается.
По третьей версии, считается-то считается, но иммиграционные власти могут расценить этот контракт как нежелание человека проживать на территории США, и он ищет работу в другом месте.
Никаких предложений из НХЛ нет, никаких вариантов. По моим данным, исчезают даже двусторонние варианты в паре клубов.
Есть вариант – это контракт с клубом АХЛ под обещание, что через пару-тройку месяцев, если ты себя проявишь, ты получишь двусторонний контракт с клубом НХЛ», – сказал журналист Алексей Шевченко.
Грин-карта – удостоверение личности, подтверждающее наличие у иностранца права на постоянное проживание и трудоустройство в США.
Уже забил на результат, просто по инерции играю, а вот у жены знакомые с первого раза повыигрывали)
Человек играл в НХЛ и мог и так туда постараться вернуться, и после нескольких лет в лиге получить грин-карту, как высококвалифицированный спортсмен (для них отдельная квота).
Плюс, с его заработками в КХЛ, он и без грин-карты мог устроиться в любой стране мира нормально.
Друг, я понимаю, что тебя ничего не убедит, но просто вот лотерея Грин-Карт - это добровольное решение властей США. Их никакое ООН не заставляет разыгрывать грин-карту в лотереи каждый год. Если не хотят рандомом - могут хоть завтра ее отменить или сказать, что теперь мы ее разыгрываем не среди всех, а среди вот только людей до 30-ти лет, например.
Ты веришь в очень бессмысленный заговор.
машину? квартиру? базара нет очень приятно и т.д, но всё же почти гражданство США подороже будет явно.