Гусев выиграл грин-карту, позволяющую постоянно проживать в США. Но предложений из НХЛ у форварда нет (Алексей Шевченко)

Никита Гусев выиграл грин-карту для проживания в США.

32-летний нападающий находится без клуба на данный момент и тренируется в США. В прошлом сезоне он выступал за московское « ».

«Насколько я понимаю позицию «Динамо», они убеждены, что Никита вернется. Ожидается, что 30 июля он подпишет контракт.

Но я расскажу правду. подал в лотерею грин-карт и выиграл ее, и жена выиграла, отдельно выиграли грин-карту.

Есть условия, по одним данным, что на протяжении восьми месяцев ты не можешь покидать территорию США, если рассчитываешь на постоянное место жительства.

По другой версии, договор с «Динамо» будет хорошей аргументацией. Типа: «Почему тебя не было долго?» – «У меня был контракт с другим клубом в другой стране» – и это считается.

По третьей версии, считается-то считается, но иммиграционные власти могут расценить этот контракт как нежелание человека проживать на территории США, и он ищет работу в другом месте.

Никаких предложений из НХЛ нет, никаких вариантов. По моим данным, исчезают даже двусторонние варианты в паре клубов.

Есть вариант – это контракт с клубом АХЛ под обещание, что через пару-тройку месяцев, если ты себя проявишь, ты получишь двусторонний контракт с клубом », – сказал журналист .

Грин-карта – удостоверение личности, подтверждающее наличие у иностранца права на постоянное проживание и трудоустройство в США.