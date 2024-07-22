Гусев выиграл грин-карту, позволяющую постоянно проживать в США. Но предложений из НХЛ у форварда нет (Алексей Шевченко)

Теги НХЛ КХЛ Никита Гусев Динамо Алексей Шевченко Хоккей

Никита Гусев выиграл грин-карту для проживания в США.

32-летний нападающий находится без клуба на данный момент и тренируется в США. В прошлом сезоне он выступал за московское «Динамо».

«Насколько я понимаю позицию «Динамо», они убеждены, что Никита вернется. Ожидается, что 30 июля он подпишет контракт.

Но я расскажу правду. Никита Гусев подал в лотерею грин-карт и выиграл ее, и жена выиграла, отдельно выиграли грин-карту.

Есть условия, по одним данным, что на протяжении восьми месяцев ты не можешь покидать территорию США, если рассчитываешь на постоянное место жительства.

По другой версии, договор с «Динамо» будет хорошей аргументацией. Типа: «Почему тебя не было долго?» – «У меня был контракт с другим клубом в другой стране» – и это считается.

По третьей версии, считается-то считается, но иммиграционные власти могут расценить этот контракт как нежелание человека проживать на территории США, и он ищет работу в другом месте.

Никаких предложений из НХЛ нет, никаких вариантов. По моим данным, исчезают даже двусторонние варианты в паре клубов.

Есть вариант – это контракт с клубом АХЛ под обещание, что через пару-тройку месяцев, если ты себя проявишь, ты получишь двусторонний контракт с клубом НХЛ», – сказал журналист Алексей Шевченко.

Грин-карта – удостоверение личности, подтверждающее наличие у иностранца права на постоянное проживание и трудоустройство в США.

58 комментариев
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везунчик, многие годами и десятилетиями пытаются выиграть и ни-че-го
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+43
Ответ Clever_mind
Комментарий скрыт
Держи в курсе.
+27
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+22
я 3-ий год играю.....каждый раз не везет...Никите удачи
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+20
Ответ Clever_mind
Комментарий скрыт
Да-да, США скоро совсем развалится, вы их госдолг видели? Кстати, если вдруг да, кто будет великих богоносных скрепоносцев в очередной раз от голодной смерти спасать, когда в очередной раз величие накроется?
+22
-5
+17
Зачем ему вообще было в лотерею играть, когда спокойно мог оформить визу талантов как спортсмен с достижениями
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+14
Ответ андрей Киселев
я 3-ий год играю.....каждый раз не везет...Никите удачи
Пффф, десяток лет разменял!
Уже забил на результат, просто по инерции играю, а вот у жены знакомые с первого раза повыигрывали)
+17
-5
+12
Ответ Konstantin-24 rus
Зачем ему вообще было в лотерею играть, когда спокойно мог оформить визу талантов как спортсмен с достижениями
Это самый дельный комментарий. В последние года полтора-два получение такой визы усложнилось, но Гусев точно может потянуть этот уровень.
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Очень рад за него, вот прям от всей души, правда-правда
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Ответ Егор Беликов
Комментарий скрыт
Не было такого. Сказки очередные
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Ответ deligy
А зачем она, если будет контракт, будет и разрешение на работу
Ну а грин-карта потенциальная возможность на гражданство и без работы ))
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Грин-карту выиграл человек, которому она по факту не нужна.
Человек играл в НХЛ и мог и так туда постараться вернуться, и после нескольких лет в лиге получить грин-карту, как высококвалифицированный спортсмен (для них отдельная квота).
Плюс, с его заработками в КХЛ, он и без грин-карты мог устроиться в любой стране мира нормально.
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Я вот не понимаю. Почему те у кого итак все неплохо выигрывают грин карту. Я 3 раза подавал ничего не выйграл.
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Победитель !
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Ответ Андрей Рядькин
не верю в рандом. Кажется, они не случайно просят там указать гражданство, возраст, пол, образование, семейное положение.
Это, кстати, одна из самых забавных и нелепых теорий заговора, которые только есть, на мой вкус.

Друг, я понимаю, что тебя ничего не убедит, но просто вот лотерея Грин-Карт - это добровольное решение властей США. Их никакое ООН не заставляет разыгрывать грин-карту в лотереи каждый год. Если не хотят рандомом - могут хоть завтра ее отменить или сказать, что теперь мы ее разыгрываем не среди всех, а среди вот только людей до 30-ти лет, например.

Ты веришь в очень бессмысленный заговор.
+5
-1
+4
О, если немного не спешить, то информация уже под совсем другим углом подается ))
+4
0
+4
Ответ Семен Варламов
Я вот не понимаю. Почему те у кого итак все неплохо выигрывают грин карту. Я 3 раза подавал ничего не выйграл.
Друг, ты в Айлендерс играешь, у тебя и так есть виза
+3
0
+3
Ответ Андрей Демин
Комментарий скрыт
:( горько
+6
-4
+2
Ответ Clever_mind
Комментарий скрыт
В Гондурасе не спокойно... Да и хусситы мрут страшно. Чел-ты на спорте, зал....упа путинская.
+4
-2
+2
Ответ иди поплачь
везунчик, многие годами и десятилетиями пытаются выиграть и ни-че-го
Иди поплачь
+2
0
+2
Гусь - счастливчик)) вообще, в Америке есть много разных замечательных профессий, что грин-карте то пропадать? Может пойти водителем или строителем. Либо тренером, если образование есть.
+1
0
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Ответ Андрей Демин
хахаха ну да ну да
ну а что еще можно выиграть?
машину? квартиру? базара нет очень приятно и т.д, но всё же почти гражданство США подороже будет явно.
+9
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+1
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Разве США для россиян разыгрывают грин-карту?
Конечно, а почему нет?
+1
-1
0
Ответ oasis-columbia
виза таланта? у гусева?) его талант и уровень это кхл
Причем тут уровень, если для получения визы талантов нужно просто соответствовать критериям
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Ответ Konstantin-24 rus
Зачем ему вообще было в лотерею играть, когда спокойно мог оформить визу талантов как спортсмен с достижениями
так если и там и там 100% , то какая разница
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Ответ Buharoid
Да-да, США скоро совсем развалится, вы их госдолг видели? Кстати, если вдруг да, кто будет великих богоносных скрепоносцев в очередной раз от голодной смерти спасать, когда в очередной раз величие накроется?
Что по курсу рубля ?
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Ответ Денис Феношин
Я с первого раза выиграл в этом году, но ехать не хочу, передумал
Ну чтож ты делашь, тут в комментариях пацаны идут плачут, что выиграть не могут, а ты их место занимаешь.
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Ответ Tomas Nepotrebko
Иди поплачь
как выиграю гринкарту попалчу слезами радсоти
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Ответ Pigmalion
Почему?
что почему?)
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Ответ иди поплачь
ну а что еще можно выиграть? машину? квартиру? базара нет очень приятно и т.д, но всё же почти гражданство США подороже будет явно.
Почему?
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Ответ иди поплачь
везунчик, многие годами и десятилетиями пытаются выиграть и ни-че-го
Не совсем, если будет предложение, тогда точно полное везение, а пока лишь наполовину, в чём вы тоже конечно правы!)
+1
-1
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