Агент Грицюка о понижении зарплаты хоккеиста в СКА до 12 млн рублей: «Арсений сделал правильный ход. Поступил, как посчитал нужным»
Агент Арсения Грицюка объяснил снижение зарплаты хоккеиста в СКА.
23-летний нападающий должен был получить 60 миллионов рублей за сезон-2024/25, но согласился уменьшить свой оклад до 12 миллионов рублей.
Сообщалось, что одной из причин такого решения может являться бракоразводный процесс хоккеиста.
Кроме того, это в том числе позволило СКА вместить в потолок зарплат базовой оклад Евгения Кузнецова.
– Не могу не спросить про другого вашего клиента – Арсения Грицюка, который после переподписания контракта упал в зарплате с 60 до 12 миллионов рублей.
– Арсений поступил, как посчитал нужным. Зная все детали, считаю, что Грицюк сделал правильный ход.
Решение не настолько однозначное и очевидное, как многим кажется сейчас со стороны, без погружения в нюансы.
Но в нем сошлось много разных факторов, включая вопрос продолжения карьеры в Северной Америке. Его тоже надо держать в голове, думая о ближайшем будущем, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.
- Вот ты, Петька, знаешь что такое нюанс?
- Знаю, Василий Иваныч, не надо больше!
- Вот это и есть эмпирический опыт.
То, что мы заслужили (
Ну не может Морозов на Ромочку надавить и выбросить это чудо из кхл, но зато можно Бабая агентской лицензии лишить за такое, чтобы другим агентам не повадно было с Ромочкой эти схемы мутить.
То есть, если бы не понизил зп, то отправили бы в армию?