Агент Грицюка о понижении зарплаты хоккеиста в СКА до 12 млн рублей: «Арсений сделал правильный ход. Поступил, как посчитал нужным»

Агент Арсения Грицюка объяснил снижение зарплаты хоккеиста в СКА.

23-летний нападающий должен был получить 60 миллионов рублей за сезон-2024/25, но согласился уменьшить свой оклад до 12 миллионов рублей.

Сообщалось, что одной из причин такого решения может являться бракоразводный процесс хоккеиста.

Кроме того, это в том числе позволило СКА вместить в потолок зарплат базовой оклад Евгения Кузнецова.

– Не могу не спросить про другого вашего клиента – , который после переподписания контракта упал в зарплате с 60 до 12 миллионов рублей.

– Арсений поступил, как посчитал нужным. Зная все детали, считаю, что Грицюк сделал правильный ход.

Решение не настолько однозначное и очевидное, как многим кажется сейчас со стороны, без погружения в нюансы.

Но в нем сошлось много разных факторов, включая вопрос продолжения карьеры в Северной Америке. Его тоже надо держать в голове, думая о ближайшем будущем, – сказал представитель хоккеиста .