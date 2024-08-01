Агент Грицюка о понижении зарплаты хоккеиста в СКА до 12 млн рублей: «Арсений сделал правильный ход. Поступил, как посчитал нужным»

Теги СКА Шуми Бабаев КХЛ Спорт-Экспресс Арсений Грицюк Хоккей

Агент Арсения Грицюка объяснил снижение зарплаты хоккеиста в СКА.

23-летний нападающий должен был получить 60 миллионов рублей за сезон-2024/25, но согласился уменьшить свой оклад до 12 миллионов рублей.

Сообщалось, что одной из причин такого решения может являться бракоразводный процесс хоккеиста.

Кроме того, это в том числе позволило СКА вместить в потолок зарплат базовой оклад Евгения Кузнецова.

– Не могу не спросить про другого вашего клиента – Арсения Грицюка, который после переподписания контракта упал в зарплате с 60 до 12 миллионов рублей.

– Арсений поступил, как посчитал нужным. Зная все детали, считаю, что Грицюк сделал правильный ход.

Решение не настолько однозначное и очевидное, как многим кажется сейчас со стороны, без погружения в нюансы.

Но в нем сошлось много разных факторов, включая вопрос продолжения карьеры в Северной Америке. Его тоже надо держать в голове, думая о ближайшем будущем, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самое неприятное - это когда людей держат за идиотов. Вот примерно этим занимаются Грицюк, СКА, Бабаев и сама КХЛ, которая от главного своего клуба любую дичь скушает и не подавится
+52
-4
+48
- Василий Иванович, а что такое эмпирический опыт?
- Вот ты, Петька, знаешь что такое нюанс?
- Знаю, Василий Иваныч, не надо больше!
- Вот это и есть эмпирический опыт.
+26
-4
+22
Агент Грицюка о зарплате 45 млн в Авангарде «унизительно для Арсения». А 12 млн в ска не унизительно? Бггггг. Наверное, остальное «дошираком» доплатят , чтобы срал лапшой с китайским перцем всю жизнь.
+19
-2
+17
Собрался с женой разводиться как раз, совпадение?
+11
0
+11
СКАзочный персонаж
+9
0
+9
Сказка для умственно отсталых.
То, что мы заслужили (
+12
-4
+8
Молодец, агент, хорошо поработал! В НХЛ в 21 веке они добиваются повышения зп хоккеистов, а у нас они живут в 31-м и понижают зп))
+6
-2
+4
Видимо алименты жене Грицюка будет платить Евгений Кузнецов
+4
-2
+2
Шуми готов устраивать скандалы из за разницы в 10-20 млн, рассорил Арсения с родным клубом, сжег мосты, перевез его в шапито, а не клуб, где тот толком не играл. А тут вдруг от 50 млн отказался, ну ну. Он берет 5%, т.е. его комиссия была 3млн от 60, а тут вдруг стала 0,6 млн. Ладно Грицюк, ему налом или квартирами разницу отдадут, но чтобы Шуми лишился такого количества бабла и не устроил истерику, быть такого не может, значит и ему в черную перепадает.
Ну не может Морозов на Ромочку надавить и выбросить это чудо из кхл, но зато можно Бабая агентской лицензии лишить за такое, чтобы другим агентам не повадно было с Ромочкой эти схемы мутить.
+3
-1
+2
Ха ха ха. Цирк даже не уезжал и клоуны на месте.
+3
-1
+2
Святой человечище этот А.Грицук.
+4
-2
+2
Клоуны
+4
-3
+1
Правильный ход по-бабаевски. Упасть по зарплате в пять рази при этом остаться в выигрыше. Так в чём была не права Тубольцева?
+2
-1
+1
В Питере просто особая атмосфера. То Сутормина за 50 тыс. руб. купят, то вон зарплату Грицюку в 5 раз уменьшат, то стадион какой бесплатно получат. Аллах дает.
+1
0
+1
>Но в нем сошлось много факторов, включая вопрос продолжения карьеры в Северной Америке

То есть, если бы не понизил зп, то отправили бы в армию?
+1
-1
0
Думаю, мы заслужили, что нас держат за идиотов.
+2
-2
0
Просто мерзко
+2
-2
0
"Нам-то не гони!" (с)
+2
-2
0
Реально всех за идиотов принимают. Буду рад, когда их в очередной раз в плове прибьют...
+2
-2
0
Или понижаешь контракт, или на год в Североморск.
+1
-1
0
При нормальном ходе,его должны были привлечь за уклонение от уплаты налогов. Видна мошеннеческая схема невооруженным глазом.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий