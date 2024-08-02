Кузнецов о первом дне сборов со СКА: «Тяжелое время, нужно готовить фундамент. Я стараюсь, просто кайфую. Очень счастлив здесь быть»

Теги СКА КХЛ Евгений Кузнецов Матч ТВ Хоккей

Евгений Кузнецов поделился впечатлениями от первого дня сборов со СКА.

«В первый раз, наконец‑то, увиделся с ребятами. Было легкое тестирование весь день. День волнительный для многих ребят.

Тренеры хотят увидеть, как мы готовились к сезону. Понятно, что сборы – это тяжелое время, нужно готовить фундамент, я стараюсь, просто кайфую.

Волнительно немножко, нравится все это. Вроде как все в первый раз опять. Очень счастлив здесь быть», – сказал форвард клуба из Санкт-Петербурга. 

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26 комментариев
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Кофе главное грицюку не забудь купить и домой пацана с тренировки подкинуть, он перебивается как может. С одеждой как-то помоги что ли, может осталось что-то не сильно заношенное. Трудный год впереди у парня
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Ответ blind_stare
Кофе главное грицюку не забудь купить и домой пацана с тренировки подкинуть, он перебивается как может. С одеждой как-то помоги что ли, может осталось что-то не сильно заношенное. Трудный год впереди у парня
Жене Грицюка тоже надо помочь, а то бедняга последний хрен без хлеба доедает. Все таки раньше 60’млн, а сейчас ради победы в КГ, как сказал Каменский , Грицюк совершил героический поступок профессионала - обрезал свою семью с 60 млн на 12 . Бгггг. Жена Грицюка теперь думает как с панамеры пересесть на китайца. Опять же в прошлый сезон она с мужем в театр ходила , сказали «прикольно, икра , шампанское ….». Это все что они в театре увидели. А в этом году вместо театра хрен на воротник.
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Главное не перебрать с кайфом.
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"Просто кайфую " - всё что нужно знать про Кузнецова в СКА :)))
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"Кайфую, сегодня я опять кайфую..... "
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Там еще и развод . За такие бонусы должен еще жене Грицюка водителя -любовника найти.
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Ответ КЕША
Жене Грицюка тоже надо помочь, а то бедняга последний хрен без хлеба доедает. Все таки раньше 60’млн, а сейчас ради победы в КГ, как сказал Каменский , Грицюк совершил героический поступок профессионала - обрезал свою семью с 60 млн на 12 . Бгггг. Жена Грицюка теперь думает как с панамеры пересесть на китайца. Опять же в прошлый сезон она с мужем в театр ходила , сказали «прикольно, икра , шампанское ….». Это все что они в театре увидели. А в этом году вместо театра хрен на воротник.
Да вообще Кузя все семью Грицюков обчистил даже детей своим переходом
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+6
"Готовить фундамент" это типо на сленге "неразбавленный найти"?
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Опять кайфовать стал как на ЧМ .
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В первый день уже под кайфом
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То что ты кайфуешь, в этом никто не сомневается
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Чистый кайф говорит даже лучше чем на ЧМ!
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"я стараюсь, просто кайфую"...
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Такое чувство что Sports это личная страничка Ротенберга и Кузнецова
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Как у Шнура -в Питере пить, в Челябинске лучше торчать.....а тут все наоборот)))
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Ответ blind_stare
Кофе главное грицюку не забудь купить и домой пацана с тренировки подкинуть, он перебивается как может. С одеждой как-то помоги что ли, может осталось что-то не сильно заношенное. Трудный год впереди у парня
Пусть в Трактор переходит, либо уж сам крутится и кантуется как может!)
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Кайфую, сегодня я в сосисочке кайфую
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С такими бабосами время тяжелое быть не может ))
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Для такого слабого существа, как человеческое, слишком много два кайфа за день.
Земфира Рамазанова
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Столько бабла насыпали ,ещё бы он не кайфовал 🤣
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Рано кайф словил. Еще даже 1матч не сыграл)
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Вот и Кузя приехал на родину
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Длинная дорога к кайфу)
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