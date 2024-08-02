Кузнецов о первом дне сборов со СКА: «Тяжелое время, нужно готовить фундамент. Я стараюсь, просто кайфую. Очень счастлив здесь быть»

Евгений Кузнецов поделился впечатлениями от первого дня сборов со СКА.

«В первый раз, наконец‑то, увиделся с ребятами. Было легкое тестирование весь день. День волнительный для многих ребят.

Тренеры хотят увидеть, как мы готовились к сезону. Понятно, что сборы – это тяжелое время, нужно готовить фундамент, я стараюсь, просто кайфую.

Волнительно немножко, нравится все это. Вроде как все в первый раз опять. Очень счастлив здесь быть», – сказал форвард клуба из Санкт-Петербурга.

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