Кузнецов о КХЛ: «Я приехал побеждать, а не ездить в автобусе и пить пиво на задних рядах. Одна слабая игра – и возникнет много вопросов. Не могу допустить ошибку»

Теги СКА КХЛ Евгений Кузнецов Матч ТВ Хоккей

Евгений Кузнецов поделился мыслями о мотивации после возвращения в КХЛ.

32-летний нападающий вернулся в КХЛ после 11 сезонов в НХЛ, подписав контракт со СКА на четыре года.

– С какими чувствами вы приехали в Россию?

– Я вернулся домой с улыбкой и с чистым сердцем. И для меня это самое главное.

Я приехал в КХЛ, не когда мне 38-39 лет. Я приехал побеждать и тренироваться, отдаваться делу. А не просто ездить в автобусе и пить пиво на задних рядах, не спать полночи в поездках.

Я приехал все‑таки с пониманием, что очень много молодых хоккеистов, болельщиков, людей будут следить за мной. Как и партнеры по команде, правильно? Ответственность сумасшедшая.

Может быть, многие думают, кто меня не знает, что я этого не понимаю. Или у меня нет в этом интереса.

Но я абсолютно точно понимаю, какое внимание ко мне будет, и какая [на мне] ответственность. Одна слабая игра – и ко мне станет возникать очень много вопросов после этого.

Все будут постоянно следить за этим. Поэтому я не могу допустить ошибку, и это самое главное, – сказал Евгений Кузнецов.

Кузнецов в СКА – логичный ход. Но как быстро Ротенберг в нем разочаруется?

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Bartez1986
А куда СКА ездит на автобусе?
В Челябинск, чтобы не было самолётных ног...
+20
0
+20
Случайно проговорился о реальных желаниях
+9
0
+9
Ответ Bartez1986
А куда СКА ездит на автобусе?
В порт за ❄️
+6
0
+6
И вообще у меня другая дорожка
+4
0
+4
А куда СКА ездит на автобусе?
+4
0
+4
Удаляй, не удаляй, но мы все хорошо знаем кто у нас позор российского спорта...
+4
0
+4
Необязательно пить пиво на задних рядах. Можно нюхать))
+3
0
+3
>Я приехал в КХЛ, не когда мне 38-39 лет. Я приехал побеждать и тренироваться, отдаваться делу. А не просто ездить в автобусе и пить пиво на задних рядах, не спать полночи в поездках.

Теперь понятно чем будет заниматься в Челябинске через четыре года 😁
+2
0
+2
За такой контракт действительно в автобусе не посидишь с пивом, придется на самолётах летать..
+2
0
+2
Ответ Alexey Drugov
>Я приехал в КХЛ, не когда мне 38-39 лет. Я приехал побеждать и тренироваться, отдаваться делу. А не просто ездить в автобусе и пить пиво на задних рядах, не спать полночи в поездках. Теперь понятно чем будет заниматься в Челябинске через четыре года 😁
Ему лучше вообще про Челябинск забыть и не возвращаться.
+2
0
+2
Ответ Russ Ivan
Комментарий удален модератором
Не только российского, всего мирового.
+1
0
+1
А если две?)
0
0
0
Ответ Gif Det
И вообще у меня другая дорожка
"Колдовскую дорожку выстилает луна и чтоб прошлое мы не забыли вдаль по темной воде убегает она в те года где мы счастливы были" спето голосом Ю.Антонова
0
0
0
Ждем когда Роман Борисович разовьет Кузю космического уровня и скажет , что это новый Макдевид под его чутким руководством. Новый воспитанник СКА.
0
0
0
Короче, ска хапнет сюрпизиков от Евгения....
0
0
0
Комментарий удален модератором
Да мы знаем, что он расслабляется отнюдь не пивом...
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий