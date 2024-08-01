Кузнецов о КХЛ: «Я приехал побеждать, а не ездить в автобусе и пить пиво на задних рядах. Одна слабая игра – и возникнет много вопросов. Не могу допустить ошибку»
Евгений Кузнецов поделился мыслями о мотивации после возвращения в КХЛ.
32-летний нападающий вернулся в КХЛ после 11 сезонов в НХЛ, подписав контракт со СКА на четыре года.
– С какими чувствами вы приехали в Россию?
– Я вернулся домой с улыбкой и с чистым сердцем. И для меня это самое главное.
Я приехал в КХЛ, не когда мне 38-39 лет. Я приехал побеждать и тренироваться, отдаваться делу. А не просто ездить в автобусе и пить пиво на задних рядах, не спать полночи в поездках.
Я приехал все‑таки с пониманием, что очень много молодых хоккеистов, болельщиков, людей будут следить за мной. Как и партнеры по команде, правильно? Ответственность сумасшедшая.
Может быть, многие думают, кто меня не знает, что я этого не понимаю. Или у меня нет в этом интереса.
Но я абсолютно точно понимаю, какое внимание ко мне будет, и какая [на мне] ответственность. Одна слабая игра – и ко мне станет возникать очень много вопросов после этого.
Все будут постоянно следить за этим. Поэтому я не могу допустить ошибку, и это самое главное, – сказал Евгений Кузнецов.
Кузнецов в СКА – логичный ход. Но как быстро Ротенберг в нем разочаруется?
Теперь понятно чем будет заниматься в Челябинске через четыре года 😁