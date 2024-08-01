Кузнецов о КХЛ: «Я приехал побеждать, а не ездить в автобусе и пить пиво на задних рядах. Одна слабая игра – и возникнет много вопросов. Не могу допустить ошибку»

Евгений Кузнецов поделился мыслями о мотивации после возвращения в КХЛ.

32-летний нападающий вернулся в после 11 сезонов в НХЛ, подписав контракт со на четыре года.

– С какими чувствами вы приехали в Россию?

– Я вернулся домой с улыбкой и с чистым сердцем. И для меня это самое главное.

Я приехал в КХЛ, не когда мне 38-39 лет. Я приехал побеждать и тренироваться, отдаваться делу. А не просто ездить в автобусе и пить пиво на задних рядах, не спать полночи в поездках.

Я приехал все‑таки с пониманием, что очень много молодых хоккеистов, болельщиков, людей будут следить за мной. Как и партнеры по команде, правильно? Ответственность сумасшедшая.

Может быть, многие думают, кто меня не знает, что я этого не понимаю. Или у меня нет в этом интереса.

Но я абсолютно точно понимаю, какое внимание ко мне будет, и какая [на мне] ответственность. Одна слабая игра – и ко мне станет возникать очень много вопросов после этого.

Все будут постоянно следить за этим. Поэтому я не могу допустить ошибку, и это самое главное, – сказал .

Кузнецов в СКА – логичный ход. Но как быстро Ротенберг в нем разочаруется?