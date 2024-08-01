Фетисов о Кузнецове в СКА: «Надеюсь, переход вошел в потолок зарплат. Это очень важно для КХЛ»

Вячеслав Фетисов прокомментировал переход Евгения Кузнецова в СКА.

32-летний воспитанник челябинского хоккея вернулся в КХЛ после 11 сезонов в НХЛ и подписал 4-летний контракт со СКА.

Сообщалось, что хоккеист получил контракт с зарплатой 92 миллиона рублей за сезон. При выполнении бонусов, которые не входят в потолок зарплат, форвард может заработать 4 миллиарда рублей.

– Надеюсь, что переход вошел в потолок зарплат. Это очень важно для .

Кузнецов – парень опытный, с талантами. Он привлечет дополнительное внимание болельщиков. Желаю ему удачи.

– Не стоило ли ему продолжить карьеру в ?

– Это его решение. Он его осознанно принимал, – сказал двукратный олимпийский чемпион .

Кузнецов в СКА – логичный ход. Но как быстро Ротенберг в нем разочаруется?