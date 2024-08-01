Фетисов о Кузнецове в СКА: «Надеюсь, переход вошел в потолок зарплат. Это очень важно для КХЛ»

Теги СКА Вячеслав Фетисов НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Спорт-Экспресс потолок зарплат Хоккей

Вячеслав Фетисов прокомментировал переход Евгения Кузнецова в СКА.

32-летний воспитанник челябинского хоккея вернулся в КХЛ после 11 сезонов в НХЛ и подписал 4-летний контракт со СКА.

Сообщалось, что хоккеист получил контракт с зарплатой 92 миллиона рублей за сезон. При выполнении бонусов, которые не входят в потолок зарплат, форвард может заработать 4 миллиарда рублей.

– Надеюсь, что переход вошел в потолок зарплат. Это очень важно для КХЛ.

Кузнецов – парень опытный, с талантами. Он привлечет дополнительное внимание болельщиков. Желаю ему удачи.

– Не стоило ли ему продолжить карьеру в НХЛ?

– Это его решение. Он его осознанно принимал, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Кузнецов в СКА – логичный ход. Но как быстро Ротенберг в нем разочаруется?

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44 комментария
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Конечно же вошёл, люди отказываются добровольно от денег по контракту лишь бы все хоть как-то удалось вместить под потолок.Как же все это мерзко
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в смысле "надеюсь")))
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В ска нет потолка, у них сразу крыша
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Слава, так ты обрети яйца и позвони Роме, спроси напрямую про потолок. Кто-то ведь должен это когда-нибудь сделать?
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Как же мерзко слушать Фетисова в последнее время.
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Да хорош Слава, рука руку моет, и потолок резиновый становится.....Тебе ли не знать А?
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Кто-то еще верит что потолок соблюдается?!На бумаге возможно!
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Лицемер, а то не знает. Организуй независимую экспертизу, болтун при власти.
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конечно вошёл, вышел и потом снова вошёл, в одно место вам всем и КХЛ тоже.
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Ответ Гамбург
Слава, так ты обрети яйца и позвони Роме, спроси напрямую про потолок. Кто-то ведь должен это когда-нибудь сделать?
Он его спросит, но толку все равно не будет. Это система, которая не имеет прозрачности, в отличие от НХЛ. По факту: сколько надо, столько и насыплем.
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Для того, чтобы "звезда" влезла в потолок, полкоманды сократили свои контракты. Плюс нешенебельные бонусы. А Фетисов делает вид, будто ничего не знает
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Сейчас все эксперты начнут включать «дурачка» по поводу его перехода в СКА, конечно «впишется» в потолок))))
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Ответ chelmakkol
Комментарий скрыт
Ну да, на миллиард надо расчистить. И потолок миллиард. Сейчас все хоккеисты, ради кубка Гагарина, снизят зарплаты в ноль.
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Слава всё понимает но против системного не попрёт.
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Если бы в Ротенберг был в Барсе, Месси до сих пор бы играл на Камп Ноу😅
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Он ещё сомневается. Для СКА потолка не существует.
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Ахахахахаха!!!!!!
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Конечно! Там же Грицюк решил снизить ЗП в 5 раз. Если что, кого-то ещё потом в Сочи отправить можно будет
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Ответ Святослав Федорович
Для того, чтобы "звезда" влезла в потолок, полкоманды сократили свои контракты. Плюс нешенебельные бонусы. А Фетисов делает вид, будто ничего не знает
Тут непонятно почему эти бонусы не учитываются в лимите трат, что там за регламент в КХЛ...
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Ответ Сергей
В ска нет потолка, у них сразу крыша
смешно! 👍
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Из хоккеиста , в шоумена
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Т.е. автоматической проверки при регистрации контракта нет?
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Ротенберг топчет потолок ногами
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Ротенберг топчет потолок ногами
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Нормас они ещё сами угарают над этим цирком)
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Ответ Ozz99
Ну да, на миллиард надо расчистить. И потолок миллиард. Сейчас все хоккеисты, ради кубка Гагарина, снизят зарплаты в ноль.
Может и в минус, доплачивать будут, ведь будут играть рядом с великим Кузи, под руководством Великого тренера Романа. За это стоит доплатить из своего кармана.
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почему это важно для КХЛ? если бы перешёл в трактор или другой клуб, то это было бы не так важно ?
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Ответ Гамбург
Слава, так ты обрети яйца и позвони Роме, спроси напрямую про потолок. Кто-то ведь должен это когда-нибудь сделать?
Так уже созваниались. Всё уплочено
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Ответ Гамбург
Слава, так ты обрети яйца и позвони Роме, спроси напрямую про потолок. Кто-то ведь должен это когда-нибудь сделать?
Ну ответит ему Рома, что с потолком всё Ок, регламент не нарушен и дальше что?)
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Как же мерзко слушать Фетисова в последнее время.
И предпоследнее, увы, тоже
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