Агент Кузнецова про СКА: «Нужна мягкая адаптация для детей, проживших всю жизнь в Америке. Женя не отказывается от слов, что вернется в «Трактор». Ему выступать еще 8 лет»

Агент Евгения Кузнецова объяснил решение игрока перейти в СКА, а не в «Трактор».

32-летний воспитанник челябинского хоккея вернулся в КХЛ после 11 сезонов в НХЛ и подписал 4-летний контракт со СКА.

– Объясните с точки зрения агента, почему Евгений перешел именно в СКА, хотя многие ждали его в « »?

– Не знаю, где его больше ждали, поскольку с Челябинском не общался. Я разговаривал с другой командой, которая очень хотела подписать Женю.

Он равнозначно выбирал между этими двумя вариантами, смотрел на плюсы и минусы, общался с семьей.

Ему нужна была мягкая адаптация для детей, которые прожили всю свою жизнь в Америке.

Им необходимо найти правильное место, где они смогут быстро привыкнуть к новым для них обстановке и культуре.

– Но сам Кузнецов неоднократно говорил о своей готовности вернуться именно в «Трактор».

– Женя не отказывается от своих слов, что вернется в Челябинск. Но заявления, что он туда отправится прямиком из НХЛ, не было.

Если Кузнецов понадобится «Трактору» после окончания контракта со и челябинский клуб выйдет со мной на переговоры, то будем общаться и искать точки соприкосновения. Никто не утверждает, что он больше не сыграет за родную команду.

Ему выступать в хоккее еще минимум восемь лет. Времени у него много. Ближайшими четырьмя годами он не ограничивает свою карьеру.

Вы думаете, что в 36 лет Кузнецов будет плохим хоккеистом? Он еще способен долго выступать на высоком уровне в России и радовать наших болельщиков.

Мы видели примеры много ребят, которые после приезда в доиграли до солидного возраста, – заявил представитель хоккеиста .

Кузнецов в СКА – логичный ход. Но как быстро Ротенберг в нем разочаруется?