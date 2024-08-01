Агент Кузнецова про СКА: «Нужна мягкая адаптация для детей, проживших всю жизнь в Америке. Женя не отказывается от слов, что вернется в «Трактор». Ему выступать еще 8 лет»

Теги СКА Трактор Шуми Бабаев НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Спорт-Экспресс Хоккей

Агент Евгения Кузнецова объяснил решение игрока перейти в СКА, а не в «Трактор».

32-летний воспитанник челябинского хоккея вернулся в КХЛ после 11 сезонов в НХЛ и подписал 4-летний контракт со СКА.

– Объясните с точки зрения агента, почему Евгений перешел именно в СКА, хотя многие ждали его в «Тракторе»?

– Не знаю, где его больше ждали, поскольку с Челябинском не общался. Я разговаривал с другой командой, которая очень хотела подписать Женю.

Он равнозначно выбирал между этими двумя вариантами, смотрел на плюсы и минусы, общался с семьей.

Ему нужна была мягкая адаптация для детей, которые прожили всю свою жизнь в Америке.

Им необходимо найти правильное место, где они смогут быстро привыкнуть к новым для них обстановке и культуре.

– Но сам Кузнецов неоднократно говорил о своей готовности вернуться именно в «Трактор».

– Женя не отказывается от своих слов, что вернется в Челябинск. Но заявления, что он туда отправится прямиком из НХЛ, не было.

Если Кузнецов понадобится «Трактору» после окончания контракта со СКА и челябинский клуб выйдет со мной на переговоры, то будем общаться и искать точки соприкосновения. Никто не утверждает, что он больше не сыграет за родную команду.

Ему выступать в хоккее еще минимум восемь лет. Времени у него много. Ближайшими четырьмя годами он не ограничивает свою карьеру.

Вы думаете, что в 36 лет Кузнецов будет плохим хоккеистом? Он еще способен долго выступать на высоком уровне в России и радовать наших болельщиков.

Мы видели примеры много ребят, которые после приезда в КХЛ доиграли до солидного возраста, – заявил представитель хоккеиста Шуми Бабаев.

Кузнецов в СКА – логичный ход. Но как быстро Ротенберг в нем разочаруется?

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30 комментариев
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После Америки везти детей сразу в Челябинск - это действительно жестоко!
+47
-3
+44
Ответ tvoybatya
А разве все остальные страны нам не завидют?
Завидуют, конечно, но сидя в своих странах, на всякий случай
+15
-2
+13
Через год Кузю выкинут из СКА , как Гусева, Лайпсика и Гальченюка.
+13
-2
+11
через год Кузю уберут
+11
-4
+7
Ответ DinKz
Просто в Челябинске нет хорошего коксохимического завода
А по-моему даже очень хороший завод есть в Челябинске!!)
+6
0
+6
Ответ Ебздрогыч
После Америки везти детей сразу в Челябинск - это действительно жестоко!
А разве все остальные страны нам не завидют?
+9
-3
+6
А нужен ли такой Кузя будет Трактору?
+10
-6
+4
Очень сомнительно, что Кузнецов доиграет до 40 лет.
+5
-1
+4
Просто в Челябинске нет хорошего коксохимического завода
+5
-2
+3
Ответ КЕША
Через год Кузю выкинут из СКА , как Гусева, Лайпсика и Гальченюка.
Это если провалятся в КГ, а они там обязательно провалятся!
+3
-1
+2
Ответ Melnikov1968
Очень сомнительно, что Кузнецов доиграет до 40 лет.
Кузе бы этот сезон отыграть без залётов. А то тренер Ротен и по его высказываниям чувствуется что он несколько неадекватен, возможно что-то принимает, а у Кузи с этим проблемы были. Но Ротена не проверяют на вещества, а Кузю будут (хотя это же ска)...
+3
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+2
Ответ Владимир
А по-моему даже очень хороший завод есть в Челябинске!!)
Согласен, мой аргумент слабоват)
+2
0
+2
Ответ КЕША
Через год Кузю выкинут из СКА , как Гусева, Лайпсика и Гальченюка.
Да неуберут его, даже если провалит, но все таки и в НХЛ сильно сильно выше всяких Гальчюнеков котировался,да чего уж там он бы работу сейчас бы себе там нашел,да на понижении но нашел!Во вторых внутри России это первый центр как не прискорбно об этом думать.Окей возможно второй, но четко второй Олимпиский центр, и пока у него есть такие регалии, будут лучше партнеров менять , варианты искать но его не трогать. Проще говоря Кузнецов слишком большая фигура, что бы через год его трогать даже если он наберет 27 очков, что сомнительно так как даже бухой Кузя наберет свои сорок очков.Ну мы конечно ничего хорошег Кузе не желает 36 летний Кузнецов нужен будет Трактору как примерно 39 летний Ковальчук Спартаку. Бла бларазве что бы что то там укрпелять, в том месте где никому кроме Ковальчука, укрепления не видно, но оно есть верьте.Не считая этого похорного сценарий нафиг он Трактору не нужен, и Трактору лучше это признать сейчас и просто забить на него.Кузе нужен не Трактор Кузе нужны деньги, не просто большие деньги а очень большие из за этого он в СКА.
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Ответ КЕША
Через год Кузю выкинут из СКА , как Гусева, Лайпсика и Гальченюка.
Вот в Трактор и поедет
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Ответ михаил почта
мягкая адаптация для кого?для Жени?
Для детей… это же даже в заголовке написано… старайся !
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Ответ Ебздрогыч
После Америки везти детей сразу в Челябинск - это действительно жестоко!
А после Питера типа будет нормально? Когда дети уже обоснуются в школе, найдут себе друзей новых и привыкнут к более менее чистому воздуху? Да и как вообще выживают дети других хоккеистов в Уфе, Магнитогорске или Хабаровске? Или у нас кроме Питера и Москвы больше нельзя нигде жить?
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Бабаев....опять шумит Шуми....
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"Плавная адаптация к культуре"? То есть он хочет сказать, что после того как прожил 9 лет в Вашингтоне, то сразу в Челябинск будет тяжеловато? А как же история Матч-тв о том, что он "уехал от ЛГБТ" для защиты детей? Мне кажется челябинская школа для них самое то, скрепно, консервативно и вообще все вот это (правда в основном только на словах)
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через 4 года он даже Амуру не нужен будет с Адмиралом....
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да выступать ещё 8 лет и 11 последних он провел в НХЛ, а бабла всё равно мало.....
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К урокам Челябинской толерантности их будет готовить гроза финских и питерских трущоб.
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Что ни обьяснения от Кузнецова или его окружения, так сразу начинает попахивает иноагенством.
Матч тв плохо отрабатывает задание, всего одну новость вбросили, которую быстро опровергли.
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Ответ Петрович
Кузе бы этот сезон отыграть без залётов. А то тренер Ротен и по его высказываниям чувствуется что он несколько неадекватен, возможно что-то принимает, а у Кузи с этим проблемы были. Но Ротена не проверяют на вещества, а Кузю будут (хотя это же ска)...
Ничего страшного, скажет, что витамины принимает
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мягкая адаптация для кого?для Жени?
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Сейчас мой агент занимается вопросами с «Трактором». Как грамотно расторгнуть контракт, чтобы я мог играть за «Вашингтон» уже в этом сезоне. При этом права на меня в КХЛ должны остаться за клубом из Челябинска. Если вернусь, то только в «Трактор».
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По такой логике ему нужно было в Москву
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