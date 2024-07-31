Ротенберг о Кузнецове: «Никогда не бросаем своих. Он усилит СКА и всю КХЛ, этот переход – большое событие для российского хоккея»

Роман Ротенберг высказался о переходе Евгения Кузнецова в СКА.

32-летний нападающий заключил соглашение на 4 года с петербургским клубом после расторжения контракта с «Каролиной».

Ранее в России он выступал только за челябинский « » с 2009 по 2014 год.

«Первое, что можно сказать про переход Кузнецова в СКА – мы никогда не бросаем своих. В прошлом сезоне у была не самая простая ситуация в Америке, хотя уровень его игры остается на высочайшем уровне. В плей-офф он был одним из лидеров «Каролины», много забивал, тащил команду, как мог.

На самом деле мы давно ждали Кузнецова, не просто так выкупали права на него у «Трактора» несколько лет назад. Уже тогда он был готов перейти к нам, но действовал контракт с « », он был очень нужен «Кэпиталс».

Понятно, что его ни за что бы не отпустили – в 2018 году он стал лучшим бомбардиром плей-офф, вместе с Сашей Овечкиным и Димой Орловым помог «Вашингтону» взять . Теперь ситуация изменилась, и мы сработали оперативно. Рады, что СКА представился шанс вернуть такого сильного игрока на родину.

Безусловно, Кузнецов усилит нашу команду и даже всю . Этот переход большое событие для всего российского хоккея», – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Изображение: t.me/rotenberg81

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