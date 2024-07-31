Ротенберг о Кузнецове: «Никогда не бросаем своих. Он усилит СКА и всю КХЛ, этот переход – большое событие для российского хоккея»

Теги СКА Трактор Каролина Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Дмитрий Орлов КХЛ Евгений Кузнецов Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о переходе Евгения Кузнецова в СКА.

32-летний нападающий заключил соглашение на 4 года с петербургским клубом после расторжения контракта с «Каролиной». 

Ранее в России он выступал только за челябинский «Трактор» с 2009 по 2014 год.

«Первое, что можно сказать про переход Кузнецова в СКА – мы никогда не бросаем своих. В прошлом сезоне у Евгения была не самая простая ситуация в Америке, хотя уровень его игры остается на высочайшем уровне. В плей-офф он был одним из лидеров «Каролины», много забивал, тащил команду, как мог.

На самом деле мы давно ждали Кузнецова, не просто так выкупали права на него у «Трактора» несколько лет назад. Уже тогда он был готов перейти к нам, но действовал контракт с «Вашингтоном», он был очень нужен «Кэпиталс».

Понятно, что его ни за что бы не отпустили – в 2018 году он стал лучшим бомбардиром плей-офф, вместе с Сашей Овечкиным и Димой Орловым помог «Вашингтону» взять Кубок Стэнли. Теперь ситуация изменилась, и мы сработали оперативно. Рады, что СКА представился шанс вернуть такого сильного игрока на родину.

Безусловно, Кузнецов усилит нашу команду и даже всю КХЛ. Этот переход большое событие для всего российского хоккея», – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Изображение: t.me/rotenberg81

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48 комментариев
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На самом деле, в реальной ситуации, такие как Ромка первыми будут драпать так что только пятки будут сверкать. Своих не бросаем 😁
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Что-то вы не бросаете только нужных своих. Ни разу не слышал, чтобы какой-нибудь миллиардер (долларовый), хотя бы парочку миллиардов (рублей) пожертвовал в фонд для лечения тяжелобольных детей, приходится собирать с миру по нитке, с бросающих своих простолюдинов.
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Какой же это ПОЗОР, ГОСПОДИ
+14
-2
+12
Ответ Папа Футбола
На самом деле, в реальной ситуации, такие как Ромка первыми будут драпать так что только пятки будут сверкать. Своих не бросаем 😁
Им есть, что терять, конечно будут драпать, причем не ногах а на безнесджетах.
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- Первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА

Дичь, до сих пор этого не понимаю. Можете себе представить, что главный тренер условной Флориды ещё и по совместительству занимает какой-то пост в структуре НХЛ?
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Усиление за 1 млр. в год, при потолке зарплат на команду в 0,9 млрд.
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Ответ Папа Футбола
На самом деле, в реальной ситуации, такие как Ромка первыми будут драпать так что только пятки будут сверкать. Своих не бросаем 😁
Ну в 2030 году в Евросоюзе жить будет...Вова то не вечен
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Своих, это каких, любителей белого порошка?
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🤡 в США надо пахать , чтоб играть) а в России всех подряд возьмут))
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Ну через пару тройку лет можно будет и Овечкина подписать, чтобы вместе с Кузнецовым брали кубок Гагарина. А Газпром пару лярдов отстегнёт, если к тому времени не обанкротиться.
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Ответ g3tty
Комментарий скрыт
Сравнить Галицкого и Ротенберга - это сильно🤦🏻‍♂️
Ну а ненависть - скорее к СКА, нежели к Кузнецову🤷🏻‍♂️
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своих не бросаем , на четыре лярда сразу сажаем, а если свои тупые, то только на 200 тысяч, да и то не факт, добавил Ромка!😂свои разные бывают, так сказать)
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Списанный в НХЛ - ТОП для КХЛ
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Рома, он не твой. Он челябинский. А поступил по скотски. Папины бабки помогли?
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Переход с белого на соль?
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"Раз-два ВЗЯЛИ!" Ахахах :)))
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При чем здесь своих не бросаем? Рома, тебя заклинило на этом лозунге? Кузнецов сам забил на свою карьеру. Играй нормально, никто тебя не погонит из команды.
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Ответ Папа Футбола
На самом деле, в реальной ситуации, такие как Ромка первыми будут драпать так что только пятки будут сверкать. Своих не бросаем 😁
Почему сразу драпать: у него граждаства Финляндии и Великобритании - всегда может "вернуться на родину"☝🏻
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за 1млрд в год могли бы и патриота Овечкина доставить в РФ, а то надоело слушать, как хорошо в РФ, но он бедненький вынужден в США обитать
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Ответ Kappa Pride
Да и Промес не бесплатно играл)
Ну, он скорее барыга, а не наркоман😅
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Ответ Caniball
Усиление за 1 млр. в год, при потолке зарплат на команду в 0,9 млрд.
Руководству КХЛ надо калькулятор подарить и стальные яйца.
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Ответ g3tty
Комментарий скрыт
Забавно. Сынок олигарха тратит государственные деньги в огромных количествах на свою игрушку и при этом кладет большой на правила КХЛ. А нам должно быть стыдно?
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Ответ g3tty
Комментарий скрыт
На сочинской Олимпиаде сборная России проиграла финнам, а с канадцами не встречалась. Это Вам для справки.
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Спасибо, Ромка, что бы мы без тебя делали
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Сначала: Жене нужно время на адаптацию. Через некоторое время: Очень скоро Женя начнет играть как в лучшие годы. Ещё через некоторое время: Почему Кузнецов уныло катается по площадке? Следующий вопрос, пожалуйста.
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Бюджет Челябинска - 13 кузнецовых.
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Своих не бросаем, ты бы лучше детям помогал больным, чем хвастаться.......
Клоун клоуном, и это всё.......Такие деньги 💰.
И всё ради пиара 🤦‍♂️.....
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что-нибудь живое сказать может? человек-штамп
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А почему Кузнецов бросил своих?
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В чем он усилил всю КХЛ?
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