Кузнецов о СКА: «Решение обдуманное, приняли его всей семьей. Было достойное предложение от «Трактора», но в СКА очень большие возможности, это наилучший вариант для карьеры»

Теги СКА Трактор Каролина Вашингтон НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Матч ТВ Хоккей

Евгений Кузнецов объяснил, почему решил перейти в СКА.

Сегодня 32-летний нападающий подписал контракт с петербургским клубом на 4 года. Ранее в России он выступал только за челябинский «Трактор» с 2009 по 2014 год.

– Как вы пришли к решению вернуться в Россию? Долго ли оно зрело?

– Не знаю даже, долго или нет. Но решение обдуманное, и мы его приняли всей семьей. Наверное, пришло мое время – у каждого оно свое, и нужно вовремя уходить. Или в данном случае – уезжать из НХЛ. Мы все очень рады оказаться в Санкт-Петербурге.

– Почему предложение СКА оказалось самым лучшим?

– Очень много факторов тут сошлось. Все равно было достойное предложение от «Трактора»… Но в данный момент мы посчитали, и я лично пришел к такому выводу, что для дальнейшей карьеры это наилучший вариант. Очень большие возможности в СКА, очень сильная организация, – сказал Евгений Кузнецов

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54 комментария
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Предал Челябинск за бабки.
Теперь жди горячий приём в родном городе
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Ну порошок к Питеру, конечно, поближе. Тут он прав.
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Было хорошее предложение от Трактора, но, к сожалению, у них нет черной бухгалтерии
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Продался СКА, вот и всё. Плюнул на родной клуб и доволен
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Надеюсь он будет освистан в Челябинске
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В СКА даже игроки просят зарплату себе понизить лишь-бы Кузе было хорошо.
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Ответ IceBear27
Надеюсь он будет освистан в Челябинске
И не сомневайтесь, Будет..........
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Было 4 миллиарда факторов, чтобы перейти в СКА
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Да да. 4 миллиарда не при чем. Хорошая организация и хорошая возможность. А родной Трактор так, аутсайдер. Зачем там быть идолом и легендой, когда можно под руководством Романа Борисовича побеждать и быть звездой. Верим.
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Бабки, бабки, ####, бабки! (с)
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Болелы Трактора! Устройте своему воспитаннику горячий приём!!!
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Не Женя ли говорил что ни в Питер, ни в Москву не поедет и что ему удобно в Челябинске? https://hctraktor.org/media/news/6973-evgeniy-kuznetsov-za-piter-igrat-ne-stanu-za-moskvu-tozhe/?ysclid=lza1r2gbzh551043980
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+5
Ответ IceBear27
Надеюсь он будет освистан в Челябинске
Он зассыт приезжать
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0
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где то к декабрю, женька поймет, что в этом колхозе можно смело курить бамбук, и после нового года он плотно уйдет в запас, а именно в лтир (липовая травма инсценированная ротенбергом).
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Решение обдумал со своими дилерами. Пришли к выводу что здесь товара я получу в разы больше чем в Челябинске
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Позор... К сожалению...
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Эх,,Кузя. Предал Челябу, которая тебя воспитала. Обратной дороги нет
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И лучший главный тренер на планете Земля!
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как бы Кузе не перебрать с «радостями жизни» на фоне такого пиршества
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В Тракторе ради него игроки не стали снижать зарплату(((((
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Таких бешеных денег в лиге нет ни у кого. Спасибо Газпрому и лично Алексею Борисовичу! Уахахаххахахха
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Кузя ты ЧЕРТ
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Ответ Shos
Было хорошее предложение от Трактора, но, к сожалению, у них нет черной бухгалтерии
Да и на ЧТЗ возвращаться не хочется)
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Сочи его ждут ,думаю к следующему сезону он дозреет ,что клуб Сочи это лучший вариант для его семьи
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Ответ e1ther - e1ther
много знаешь,о наркотиках?)екб ничем не уступает Питеру, кроме того что, это распределительный центр,благодаря воде) остальное ,лирика))
Много знаю, да. Екб уступает Питеру и сильно. Даже сравнивать неуместно.
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Возможностей на миллиард. Самая большая зарплата в нхл чистыми миллионов 600-700₽
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Бабло побеждает(?) зло(?)!(с) Хм... Или все наоборот? Побеждает оно добро? Верность тем кто тебя создал. Порядочность?

Хоть бы помолчал...
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Ответ Сергей Орлов
Хуже, конечно. Несопоставимо и близко.
много знаешь,о наркотиках?)екб ничем не уступает Питеру, кроме того что, это распределительный центр,благодаря воде) остальное ,лирика))
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Ответ e1ther - e1ther
челеба,екб,не хуже оснащены,чем Питер))как и другие города центральные, республик, областей и так далее))
Хуже, конечно. Несопоставимо и близко.
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Ответ e1ther - e1ther
а Дацюка,освистывали в ЕКБ?)
В конце концов Паша вернулся в родной город
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