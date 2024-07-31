Кузнецов о СКА: «Решение обдуманное, приняли его всей семьей. Было достойное предложение от «Трактора», но в СКА очень большие возможности, это наилучший вариант для карьеры»

Евгений Кузнецов объяснил, почему решил перейти в СКА.

Сегодня 32-летний нападающий подписал контракт с петербургским клубом на 4 года. Ранее в России он выступал только за челябинский « » с 2009 по 2014 год.

– Как вы пришли к решению вернуться в Россию? Долго ли оно зрело?

– Не знаю даже, долго или нет. Но решение обдуманное, и мы его приняли всей семьей. Наверное, пришло мое время – у каждого оно свое, и нужно вовремя уходить. Или в данном случае – уезжать из . Мы все очень рады оказаться в Санкт-Петербурге.

– Почему предложение СКА оказалось самым лучшим?

– Очень много факторов тут сошлось. Все равно было достойное предложение от «Трактора»… Но в данный момент мы посчитали, и я лично пришел к такому выводу, что для дальнейшей карьеры это наилучший вариант. Очень большие возможности в СКА, очень сильная организация, – сказал .

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