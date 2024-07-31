Кузнецов о возвращении в КХЛ: «Бред, что жена решила, будто детей лучше в России воспитывать, чем в Америке. Не надо мою биографию строить на лжи. Если есть вопросы, я отвечу любому корреспонденту»
Евгений Кузнецов оценил слухи о словах жены про воспитание детей в России и США.
Ранее сообщалось, что жена Кузнецова поддержала переход Евгения в КХЛ: «Семья хочет воспитывать детей в России, а не в Америке, где с первых классов преподают уроки толерантности»
– Что вы делали в первые дни в Санкт-Петербурге, гуляя по городу? Писали, что вы даже в Эрмитаж заглянуть хотели.
– Я пока в самолете летел, читал новости. Делать нечего было, случайно зашел. Удивился, что есть выдумки обо мне. И главное, столько деталей дают!
Я уж хотел написать, чтобы из этого сделали новость тоже, что я во время полета два раза поел. Обновил бы ленту новостей – а это уже там!
Выдумывать обо мне не нужно всякие истории. А то у меня родители, жена и дети взрослые – это все доходит до них. И получается не очень приятно. Если у кого-то есть вопросы, вы можете напрямую обратиться. Я никогда никому не отказывал в интервью. И был всегда довольно-таки честным.
– А какие новости о вас не попали в цель?
– То, что я заранее квартиру в Питере нашел. Я с ней только что определился. И что жена решила, будто детей лучше в России воспитывать, чем в Америке.
Это вообще какой-то бред, и фактором это не было. Не надо мою биографию строить на лжи. Если есть какие-то вопросы, я отвечу любому корреспонденту. И все лично расскажу, – сказал Евгений Кузнецов.
Источник матч
Пристальное внимание обеспечено.
Контракт на ярды, шумиха, если не пойдёт игра - захейтят даже свои.
22 августа в 19:00 состоится презентация Евгения Кузнецова #92 в Ледовом дворце. Детали чуть позже. Ждём всех наших друзей и болельщиков. РАЗ — ДВА СКА!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале....
Тема мутная , но как я понял Кузнецов поживший и работавший в лучшей лиги мира и свободной стране
Скажет хвалебную речь ̶ч̶е̶л̶о̶в̶е̶к̶у̶ , даже не знаю , как назвать это существо с фамилией Ротенберг , возможно
Этот просто дурачек , но его клан ограбил страну ( родоначальники Боря и Аркаша известны не гениальными способностями
А секцией дзю- до в Ленинградской подворотне )