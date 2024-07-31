Кузнецов о возвращении в КХЛ: «Бред, что жена решила, будто детей лучше в России воспитывать, чем в Америке. Не надо мою биографию строить на лжи. Если есть вопросы, я отвечу любому корреспонденту»

Евгений Кузнецов оценил слухи о словах жены про воспитание детей в России и США.

Ранее сообщалось, что жена Кузнецова поддержала переход Евгения в : «Семья хочет воспитывать детей в России, а не в Америке, где с первых классов преподают уроки толерантности»

– Что вы делали в первые дни в Санкт-Петербурге, гуляя по городу? Писали, что вы даже в Эрмитаж заглянуть хотели.

– Я пока в самолете летел, читал новости. Делать нечего было, случайно зашел. Удивился, что есть выдумки обо мне. И главное, столько деталей дают!

Я уж хотел написать, чтобы из этого сделали новость тоже, что я во время полета два раза поел. Обновил бы ленту новостей – а это уже там!

Выдумывать обо мне не нужно всякие истории. А то у меня родители, жена и дети взрослые – это все доходит до них. И получается не очень приятно. Если у кого-то есть вопросы, вы можете напрямую обратиться. Я никогда никому не отказывал в интервью. И был всегда довольно-таки честным.

– А какие новости о вас не попали в цель?

– То, что я заранее квартиру в Питере нашел. Я с ней только что определился. И что жена решила, будто детей лучше в России воспитывать, чем в Америке.

Это вообще какой-то бред, и фактором это не было. Не надо мою биографию строить на лжи. Если есть какие-то вопросы, я отвечу любому корреспонденту. И все лично расскажу, – сказал .