Кузнецов о возвращении в КХЛ: «Бред, что жена решила, будто детей лучше в России воспитывать, чем в Америке. Не надо мою биографию строить на лжи. Если есть вопросы, я отвечу любому корреспонденту»

Теги СКА Каролина Вашингтон НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Матч ТВ Хоккей

Евгений Кузнецов оценил слухи о словах жены про воспитание детей в России и США.

Ранее сообщалось, что жена Кузнецова поддержала переход Евгения в КХЛ: «Семья хочет воспитывать детей в России, а не в Америке, где с первых классов преподают уроки толерантности»

– Что вы делали в первые дни в Санкт-Петербурге, гуляя по городу? Писали, что вы даже в Эрмитаж заглянуть хотели.

– Я пока в самолете летел, читал новости. Делать нечего было, случайно зашел. Удивился, что есть выдумки обо мне. И главное, столько деталей дают!

Я уж хотел написать, чтобы из этого сделали новость тоже, что я во время полета два раза поел. Обновил бы ленту новостей – а это уже там!

Выдумывать обо мне не нужно всякие истории. А то у меня родители, жена и дети взрослые – это все доходит до них. И получается не очень приятно. Если у кого-то есть вопросы, вы можете напрямую обратиться. Я никогда никому не отказывал в интервью. И был всегда довольно-таки честным.

– А какие новости о вас не попали в цель?

– То, что я заранее квартиру в Питере нашел. Я с ней только что определился. И что жена решила, будто детей лучше в России воспитывать, чем в Америке.

Это вообще какой-то бред, и фактором это не было. Не надо мою биографию строить на лжи. Если есть какие-то вопросы, я отвечу любому корреспонденту. И все лично расскажу, – сказал Евгений Кузнецов

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28 комментариев
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Не, ну МатчТВ же отличный канал, никогда не был заподозрен в пропаганде ))
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Как же так, Женя? Ну мог бы подыграть немного адептам традиционных ценностей, моральным камертонам с матчтв и госдумы? За такие бабки надо рассказывать, что ужас как соскучился по березкам и невозможно жить в этом западном рассаднике разврата и похоти!
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попахивает дискредитацией
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отработает контракт и вернется назад. как и многие другие раньше.
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Это дело рук Игоря Ларина. У него особенность такая: придумывать то чего не было.
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Кузнецов не совсем понимает в какую Россию он летит.
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Ответ filippa
а при чем тут Матчтэвэ? вродеж на спортсе была новость ?
https://www.sports.ru/hockey/1116274865-match-tv-soobshhil-chto-zhena-kuzneczova-podderzhala-perexod-v-ska-sem.html

Источник матч
+6
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+5
здесь юзеры спортса уже выводы про твою жену сделали под прошлой новостью
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Ответ Петр Оскерко
Не, ну МатчТВ же отличный канал, никогда не был заподозрен в пропаганде ))
Так он и есть пропаганда
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Ну вот, жену уже в думу определили, патриоты к себе записали, а тут такой поворот.
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Ответ Ебздрогыч
Как же так, Женя? Ну мог бы подыграть немного адептам традиционных ценностей, моральным камертонам с матчтв и госдумы? За такие бабки надо рассказывать, что ужас как соскучился по березкам и невозможно жить в этом западном рассаднике разврата и похоти!
стандартный набор фраз правдоруба, это точно нейросеть 🤷‍♂️
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Ответ Михаил Качалов
Так он и есть пропаганда
Может быть, я даже не думал про это )
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Он уже должен понимать во что ввязался.
Пристальное внимание обеспечено.
Контракт на ярды, шумиха, если не пойдёт игра - захейтят даже свои.
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Ответ filippa
а при чем тут Матчтэвэ? вродеж на спортсе была новость ?
Понимать надо контекст.
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Ответ Турбомарсоход
Это дело рук Игоря Ларина. У него особенность такая: придумывать то чего не было.
Он на матче не работает
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Ответ Ебздрогыч
Как же так, Женя? Ну мог бы подыграть немного адептам традиционных ценностей, моральным камертонам с матчтв и госдумы? За такие бабки надо рассказывать, что ужас как соскучился по березкам и невозможно жить в этом западном рассаднике разврата и похоти!
Ещё подыграет, не беспокойся. Пока есть родные зарубежом и возможность туда обратно уехать, он конечно будет максимально нейтральным. Но я думаю ему скоро объяснят что к чему.
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Жена не хочет в Россию???
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Все таки ради игры под руководством великого Тренера приехал за копейки играть
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Кузя, удачи. Ты мой самый любимый игрок "Вашингтона" с тех пор, как я стал болельщиком этой моманды. У тебя была отличная карьера, но могла бы быть выдающаяся. Но для этого нужно было бы методично рвать жопу каждый день, и тогда ты бы был уже не Кузя, наверное.
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С нетерпением ждём начала регулярки...эти побасёнки надоели уже. Игра всё покажет.
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Нажимаешь на значок НХЛ, чтоб бредятину об КХЛ и кузнецовых не видеть, так нет же... Везде суют этих
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Герой - пацан с финских улиц , патриот рома по - ходу слегка обгадился ..
22 августа в 19:00 состоится презентация Евгения Кузнецова #92 в Ледовом дворце. Детали чуть позже. Ждём всех наших друзей и болельщиков. РАЗ — ДВА СКА!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале....
Тема мутная , но как я понял Кузнецов поживший и работавший в лучшей лиги мира и свободной стране
Скажет хвалебную речь ̶ч̶е̶л̶о̶в̶е̶к̶у̶ , даже не знаю , как назвать это существо с фамилией Ротенберг , возможно
Этот просто дурачек , но его клан ограбил страну ( родоначальники Боря и Аркаша известны не гениальными способностями
А секцией дзю- до в Ленинградской подворотне )
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Если жена ничего такого не говорила, это довольно подлая выходка журналистов.
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У него нюх на фейки!)
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