Ротенберг выложил фото с Кузнецовым в форме СКА: «Кузя новорожденный!»

Роман Ротенберг выложил фото с Евгением Кузнецовым в форме СКА.

32-летний нападающий принял решение вернуться в и, как ожидается, подпишет соглашение со СКА, по которому его оклад составит 92 миллиона рублей в год.

«Кузя новорожденный!» – подписал фото главный тренер СКА Роман Ротенберг.