Ротенберг выложил фото с Кузнецовым в форме СКА: «Кузя новорожденный!»

Теги СКА возможные переходы фото КХЛ Евгений Кузнецов Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг выложил фото с Евгением Кузнецовым в форме СКА.

32-летний нападающий принял решение вернуться в КХЛ и, как ожидается, подпишет соглашение со СКА, по которому его оклад составит 92 миллиона рублей в год.

«Кузя новорожденный!» – подписал фото главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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26 комментариев
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Зашквар
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Ротенберг отец-героин
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Какая мотивация будет у Жени,если он в НХЛ её полностью потерял?
Никакой.
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вся страна опять против ска болеть будет )
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Эх, Кузя.Зачем...
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Реально как ребёнок. Родители сказали, что подарят новую игрушку и малыш в предвкушении. Вот так с ней буду играть, а потом вот так - весь в ожидании, в общем.
Затем наступает момент вручения игрушки и пик эйфории - показать другим детям во дворе, возможно дать потрогать. Но потом эйфория исчезает, так как эта игрушка уже сотая за последние два года (папа директор завода игрушек) и через пару дней она отправляется пылиться в ящик, ну возможно, в подарок кому-то, как шуба с барского плеча. И наступает ожидание вручения новой игрушки от папы
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Как ты ............ Л
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Больше подходит подпись "Нормально так мы всю Лигу с этим контрактом нагнули"
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Ответ red_devils
Комментарий скрыт
Они профессионалы своего дела и понимают, что на рекламе и событий вокруг них они делают денег больше, чем на самом футболе.
Кузнецов, который был пойман на употреблении порошка, а потом забил на хоккей вовсе - вообще им не ровня ни разу.
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"Какие отвратительные рожи"
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Фотошоп! Не верю, что Кузнецов улыбался Ротенбергу
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фотошоп, как у генерала Булгакова
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Ответ карабашка
Какая мотивация будет у Жени,если он в НХЛ её полностью потерял? Никакой.
пойдут по одной дорожке с ротенбергом
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Ответ Lacrosse-style goal
Прям не покидает ощущение, что голова Кузнецова "прифотошоплена" здесь
Так она и прифотошоплена)
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Ответ карабашка
Какая мотивация будет у Жени,если он в НХЛ её полностью потерял? Никакой.
Не спиться
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Ответ Caniball
Они профессионалы своего дела и понимают, что на рекламе и событий вокруг них они делают денег больше, чем на самом футболе. Кузнецов, который был пойман на употреблении порошка, а потом забил на хоккей вовсе - вообще им не ровня ни разу.
ой да перестань. это я тебе топ- футболёров привёл в пример. там куча играет ещё людей кто уровнем гораааздо ниже того же кузи (не говоря уже о роне, месси и тд), которые в расцвете своих сил туда поехали играть
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Ротенберг: всё на кон для взятия Кубка системным тренером!!! 🤗
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Теперь Спортс не расстанется с РР до окончания сезона КХЛ. Завтра открываются тренировочные лагеря, поэтому в ленте Ротенберг будет мелькать 2-3 раза в день.
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Установкам ценным его интересно будет внимать ..или так, запанибрата.
..Сделай вперёд рывок
И за друзей держись,
Взлётною дорожкой
..то есть полосой.
Перед тобой вся жизнь.
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Это и была основная цель привлечения Кузнецова в СКА, чтоб ротен с ним мог пофоткаться. Но чел не выдержал и уже начал фотошопить
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Посмотрим что скажет после сезона))
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