Ротенберг выложил фото с Кузнецовым в форме СКА: «Кузя новорожденный!»
Роман Ротенберг выложил фото с Евгением Кузнецовым в форме СКА.
32-летний нападающий принял решение вернуться в КХЛ и, как ожидается, подпишет соглашение со СКА, по которому его оклад составит 92 миллиона рублей в год.
«Кузя новорожденный!» – подписал фото главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Никакой.
Затем наступает момент вручения игрушки и пик эйфории - показать другим детям во дворе, возможно дать потрогать. Но потом эйфория исчезает, так как эта игрушка уже сотая за последние два года (папа директор завода игрушек) и через пару дней она отправляется пылиться в ящик, ну возможно, в подарок кому-то, как шуба с барского плеча. И наступает ожидание вручения новой игрушки от папы
Кузнецов, который был пойман на употреблении порошка, а потом забил на хоккей вовсе - вообще им не ровня ни разу.
..Сделай вперёд рывок
И за друзей держись,
Взлётною дорожкой
..то есть полосой.
Перед тобой вся жизнь.