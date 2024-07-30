«Своих не бросаем!». Ротенберг выложил решающий гол Кузнецова «Питтсбургу» в Кубке Стэнли-2018
Роман Ротенберг опубликовал ролик с голом Евгения Кузнецова.
Ожидается, что нападающий подпишет соглашение со СКА после 11 сезонов в НХЛ в составе «Вашингтона» и «Каролины».
Главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг опубликовал видеофрагмент с голом форварда в ворота «Питтсбурга» в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли в 2018 году.
Этот гол Кузнецова в овертайме позволил «Вашингтону» выйти в финал Восточной конференции. В том сезоне «Кэпиталс» выиграли Кубок Стэнли.
«Своих не бросаем!» – подписал публикацию Ротенберг.
Давай,ты можешь лучше. Нет предела совершенству!
при чём тут кубок?
вернулся - потому, что в тираж вышел, как и прочие "молодцы", не взявшие кубок
Ротенберг тут не к месту.
И если это так, то он и как менеджер тот ещё...
ротнберг хочет вылечить Кузнецова от зависимости? 😤🤫😄
Как бы он не "кинул" его потом... 😄🤣