«Своих не бросаем!». Ротенберг выложил решающий гол Кузнецова «Питтсбургу» в Кубке Стэнли-2018

Теги СКА Питтсбург Вашингтон видео НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг опубликовал ролик с голом Евгения Кузнецова.

Ожидается, что нападающий подпишет соглашение со СКА после 11 сезонов в НХЛ в составе «Вашингтона» и «Каролины».

Главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг опубликовал видеофрагмент с голом форварда в ворота «Питтсбурга» в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли в 2018 году.

Этот гол Кузнецова в овертайме позволил «Вашингтону» выйти в финал Восточной конференции. В том сезоне «Кэпиталс» выиграли Кубок Стэнли.

«Своих не бросаем!» – подписал публикацию Ротенберг.

30 комментариев
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Ёб стыд
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Позорник финский и ведь как то все кринжовее у него получается
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так кузя же не финн
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Своих не бросаем...какой он свой вам? Какое отношение к СКА и Ротенбергу имеет Иуда?
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Это уже за гранью восприятия
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У дилетанта опять горячка?
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И чужих еще заберем.
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Галимов (и десятки других): "А вот сейчас обидно было".
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Очередной гениальный текст от Йозе Марино.
Давай,ты можешь лучше. Нет предела совершенству!
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Женя Кузнецов мирдверьмяч.
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Так подписание Кузнецова это помощь и благотворительность, или всё-таки усиление состава?
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Ответ александр красноярский
Комментарий скрыт
ну да взял кубок и тут же вернулся... 6 лет карьеры - в мусорный бачок?
при чём тут кубок?
вернулся - потому, что в тираж вышел, как и прочие "молодцы", не взявшие кубок
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У Кузнецова был выдающийся плов, жаль MVP не получил.
Ротенберг тут не к месту.
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Типа он никому не нужен а он ему хелпанул с контрактом.

И если это так, то он и как менеджер тот ещё...
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Дно днищенское
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"Свой" по дурной привычке нюхать...?
ротнберг хочет вылечить Кузнецова от зависимости? 😤🤫😄
Как бы он не "кинул" его потом... 😄🤣
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Слышите?Чайник свистит.
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Ответ александр красноярский
Авангард станет чемпионом в следующем сезоне . Возьмёт клубок Гагарина.
Если переедет в Балашиху
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Ответ Roman Roman
ну да взял кубок и тут же вернулся... 6 лет карьеры - в мусорный бачок? при чём тут кубок? вернулся - потому, что в тираж вышел, как и прочие "молодцы", не взявшие кубок
У любого игрока в мире цель выиграть кубок Стенли Олимпийские игры и стать чемпионом мира.
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