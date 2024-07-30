«Своих не бросаем!». Ротенберг выложил решающий гол Кузнецова «Питтсбургу» в Кубке Стэнли-2018

Роман Ротенберг опубликовал ролик с голом Евгения Кузнецова.

Ожидается, что нападающий подпишет соглашение со после 11 сезонов в в составе «Вашингтона» и «Каролины».

Главный тренер петербургского клуба опубликовал видеофрагмент с голом форварда в ворота «Питтсбурга» в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли в 2018 году.

Этот гол Кузнецова в овертайме позволил «Вашингтону» выйти в финал Восточной конференции. В том сезоне «Кэпиталс» выиграли Кубок Стэнли.

«Своих не бросаем!» – подписал публикацию Ротенберг.