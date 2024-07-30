Ротенберг опубликовал мерч с Кузнецовым перед переходом в СКА: леттеринг «Кузя92» и футболки с «птичкой»

СКА подготовил продукцию в преддверии трансфера Евгения Кузнецова.

32-летний нападающий принял решение вернуться в и, как ожидается, подпишет соглашение со , по которому его оклад составит 92 миллиона рублей в год.

Главный тренер петербургского клуба опубликовал разработанную клубом сувенирную продукцию, связанную с .

В частности, представлен леттеринг с надписями «ЕК92» и «Кузя 92», футболки с «птичкой» – известным празднованием голов в исполнении Кузнецова, а также другой товар.

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга