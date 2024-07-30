Ротенберг опубликовал мерч с Кузнецовым перед переходом в СКА: леттеринг «Кузя92» и футболки с «птичкой»
СКА подготовил продукцию в преддверии трансфера Евгения Кузнецова.
32-летний нападающий принял решение вернуться в КХЛ и, как ожидается, подпишет соглашение со СКА, по которому его оклад составит 92 миллиона рублей в год.
Главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг опубликовал разработанную клубом сувенирную продукцию, связанную с Евгением Кузнецовым.
В частности, представлен леттеринг с надписями «ЕК92» и «Кузя 92», футболки с «птичкой» – известным празднованием голов в исполнении Кузнецова, а также другой товар.
Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга
еще были дорожки да дисква от ИИХФ на 5 лет
Я не шучу кстати. Первый раз подобное слово прочёл.
Молодёжь, объясните пожалуйста.
Люди надеются, что он поймает вдохновение и сверкнет.
Но как же горько понимать, что он загубил свою карьеру в НХЛ своей же головой. Сколько таких уже было и сколько ещё будет...
743 игры, 575 очков. А что запомним? Птичку после гола Питтсбургу.