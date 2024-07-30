Ротенберг опубликовал мерч с Кузнецовым перед переходом в СКА: леттеринг «Кузя92» и футболки с «птичкой»

Теги СКА фото НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Роман Ротенберг Хоккей

СКА подготовил продукцию в преддверии трансфера Евгения Кузнецова.

32-летний нападающий принял решение вернуться в КХЛ и, как ожидается, подпишет соглашение со СКА, по которому его оклад составит 92 миллиона рублей в год.

Главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг опубликовал разработанную клубом сувенирную продукцию, связанную с Евгением Кузнецовым.

В частности, представлен леттеринг с надписями «ЕК92» и «Кузя 92», футболки с «птичкой» – известным празднованием голов в исполнении Кузнецова, а также другой товар.

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга

18 комментариев
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Как же его пиарят и как же я буду орать, если он окажется бесполезен. А надеюсь так и будет, и иуда и ска останутся ни с чем
+42
-4
+38
Ответ Мадина Уйгурова
Как же его пиарят и как же я буду орать, если он окажется бесполезен. А надеюсь так и будет, и иуда и ска останутся ни с чем
Гальченюка тоже чуть ли не в десна целовал Ромка, а по итогу всей лигой ржали
+26
-2
+24
Скромнее надо бы преподносить,зная почему он на переход в кхл согласился .
+12
-1
+11
Ответ Capper Lonewolf
буллит в его исполнение, + затащил Вашик до КС. Это спортивное. еще были дорожки да дисква от ИИХФ на 5 лет
Не Овечкин должен был получить коня,а Кузя
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Ответ Mephi027
Народ, конечно, пойдёт на Кузнецова. Люди надеются, что он поймает вдохновение и сверкнет. Но как же горько понимать, что он загубил свою карьеру в НХЛ своей же головой. Сколько таких уже было и сколько ещё будет... 743 игры, 575 очков. А что запомним? Птичку после гола Питтсбургу.
буллит в его исполнение, + затащил Вашик до КС. Это спортивное.
еще были дорожки да дисква от ИИХФ на 5 лет
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Тысяч за 5000,как обычно,будут продавать весь мерч очень низкого качества.
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Ответ Klinsmann32
Кузя любит дороги)
Утром йога,вечером дорога (с)
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Ответ Russ Ivan
Каждый выбирает ту дорогу, которую выбирает. Мне кажется, это предпоследний сезон, где он хорошо сыграет 10-15 игр и сникнет, даже не войдя в топ-3 лучших бомбардиров...
Кузя любит дороги)
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Ответ ARAMIS777
Леттеринг-это что? Я не шучу кстати. Первый раз подобное слово прочёл. Молодёжь, объясните пожалуйста.
Если просто, то это рисование букв, почти как каллиграфия, но всё же немного другое. И насколько же ты старый, интересно, если это выражение ещё в 60-х в Союзе начали использовать
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Ответ ARAMIS777
Леттеринг-это что? Я не шучу кстати. Первый раз подобное слово прочёл. Молодёжь, объясните пожалуйста.
Художественное, композиционное написание слов (символов), грубо говоря. Когда раньше плакаты "Мир. Труд. Май." рисовали от руки - это тоже был леттеринг.
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Радуются как будто МакДэвида подписали, а по факту какой-то Кузнецов.
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кринж то какой...
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Колхоз.
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92 миллиона? это странно
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Как же достала это клоунада!
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Каждый выбирает ту дорогу, которую выбирает. Мне кажется, это предпоследний сезон, где он хорошо сыграет 10-15 игр и сникнет, даже не войдя в топ-3 лучших бомбардиров...
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Леттеринг-это что?
Я не шучу кстати. Первый раз подобное слово прочёл.
Молодёжь, объясните пожалуйста.
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Народ, конечно, пойдёт на Кузнецова.

Люди надеются, что он поймает вдохновение и сверкнет.

Но как же горько понимать, что он загубил свою карьеру в НХЛ своей же головой. Сколько таких уже было и сколько ещё будет...

743 игры, 575 очков. А что запомним? Птичку после гола Питтсбургу.
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