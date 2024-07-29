«Матч ТВ» сообщил, что жена Кузнецова поддержала переход Евгения в КХЛ: «Семья хочет воспитывать детей в России, а не в Америке, где с первых классов преподают уроки толерантности»
Семья Евгения Кузнецова хочет воспитывать детей в России, а не США.
Об этом сообщил «Матч ТВ».
Ожидается, что нападающий подпишет соглашение со СКА после 11 сезонов в НХЛ в составе «Вашингтона» и «Каролины».
«Большим катализатором в решении Евгения Кузнецова вернуться домой стала поддержка его жены Анастасии.
Их семья хочет воспитывать своих детей в России, а не в Америке, где уже с первых классов начинают преподавать уроки толерантности, и малышам рассказывают, что дядя должен жить с дядей.
В первые дни в Санкт‑Петербурге семья Кузнецовых много гуляла по городу. На Дворцовой площади их узнавали, с Женей делали селфи.
Люди вокруг принимали их очень радостно. Как рассказали потом Кузнецовы, они были потрясены тем, какой это красивый город.
Они давно не были в Санкт‑Петербурге. Евгений даже сразу хотел пойти в Эрмитаж, но потом решил, что потратит на это отдельный выходной день», – сообщил источник «Матч ТВ».
Так вот, дорогие мои, толерантность - это не когда дядя дядю, а когда всех, абсолютно всех людей УВАЖАЮТ, какими бы неправильными и уродливыми они вам ни казались. В конце концов, это именно то, чем учил Христос. Уродство - это насмехаться над толерантностью. Общество, где, прикрываясь херугвями, несут идеологию нетерпимости - нездорово.
Ну и тут просто прием обратной гиперболизации использован, не более.
надо идти в Русский музей....
По моему понятие пошире, но триггерит только с этой абривеатуры(на эту тему есть кстати гепотезы специалистов).
Это про спокойное уравновешенное и терпеливое отношение к тем у кого цвет кожи другой, глаза уже, религия в семье другая, страна происхождения другая, "понаехам", "неформалам" и тп "таджикам".
Я помню ещё времена когда рокерам отрезали длинные волосы и рвали серьги с ушами вместе с криком "Ты чо баба?!"
По моему они возвращаются
Хотя по факту это просто обычные туалеты, которые оборудованы как для женщин, так и для мужчин. И у нас подобные тоже есть много где.
Люди, кто в теме, угорают с "праведника", который по сути похоронил свою карьеру в НХЛ и в сборной употреблением кокса.
Если вы не в теме или такой же "истинноверюущий" лицемер, то лучше бы спросили сначала, а не диагнозы ставили.