Семья Евгения Кузнецова хочет воспитывать детей в России, а не США.

Об этом сообщил «Матч ТВ».

Ожидается, что нападающий подпишет соглашение со после 11 сезонов в в составе « » и «Каролины».

«Большим катализатором в решении вернуться домой стала поддержка его жены Анастасии.

Их семья хочет воспитывать своих детей в России, а не в Америке, где уже с первых классов начинают преподавать уроки толерантности, и малышам рассказывают, что дядя должен жить с дядей.

В первые дни в Санкт‑Петербурге семья Кузнецовых много гуляла по городу. На Дворцовой площади их узнавали, с Женей делали селфи.

Люди вокруг принимали их очень радостно. Как рассказали потом Кузнецовы, они были потрясены тем, какой это красивый город.

Они давно не были в Санкт‑Петербурге. Евгений даже сразу хотел пойти в Эрмитаж, но потом решил, что потратит на это отдельный выходной день», – сообщил источник «Матч ТВ».