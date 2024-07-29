«Матч ТВ» сообщил, что жена Кузнецова поддержала переход Евгения в КХЛ: «Семья хочет воспитывать детей в России, а не в Америке, где с первых классов преподают уроки толерантности»

Теги СКА Каролина Вашингтон НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Матч ТВ Хоккей

Семья Евгения Кузнецова хочет воспитывать детей в России, а не США.

Об этом сообщил «Матч ТВ».

Ожидается, что нападающий подпишет соглашение со СКА после 11 сезонов в НХЛ в составе «Вашингтона» и «Каролины».

«Большим катализатором в решении Евгения Кузнецова вернуться домой стала поддержка его жены Анастасии.

Их семья хочет воспитывать своих детей в России, а не в Америке, где уже с первых классов начинают преподавать уроки толерантности, и малышам рассказывают, что дядя должен жить с дядей.

В первые дни в Санкт‑Петербурге семья Кузнецовых много гуляла по городу. На Дворцовой площади их узнавали, с Женей делали селфи.

Люди вокруг принимали их очень радостно. Как рассказали потом Кузнецовы, они были потрясены тем, какой это красивый город.

Они давно не были в Санкт‑Петербурге. Евгений даже сразу хотел пойти в Эрмитаж, но потом решил, что потратит на это отдельный выходной день», – сообщил источник «Матч ТВ».

184 комментария
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До этого 11 сезонов пока был востребован и платили, чет ни кого не смущало система образования и т д
+298
-16
+282
Правильно, дядя должен бить тетю на кухне, поддерживаю решение
+221
-46
+175
Ответ Satyr_Diaz
До этого 11 сезонов пока был востребован и платили, чет ни кого не смущало система образования и т д
Не факт, что Кузя даже знает, что он ПОЭТОМУ решил вернуться. Добро пожаловать в родную гавань, будешь отрабатывать, в т.ч. пропаганда будет пользовать. Отрабатывай денюжки, думал за красивые глаза тебе насыпали.
+141
-11
+130
Зачем уроки толерантности, когда можно учиться собирать автомат и боевые дроны
+136
-20
+116
Ответ Satyr_Diaz
До этого 11 сезонов пока был востребован и платили, чет ни кого не смущало система образования и т д
Это другое)))
+95
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+84
Интересно, что толерантность - стало в России ругательством. А я вот в Берлине наблюдал однажды такую толерантность. Подъезжает поезд метро. На платформе, у головного вагона ждёт инвалид-колясочник. Поскольку поезд старый, среда не совсем barrier free. Поэтому машинист (!) выходит из кабины, нагибается, специальным инструментом отклячивает какую-то железную платформу, чтобы она образовала перемычку и инвалид мог спокойно заехать в вагон. Потом убирает, и возвращается в кабину. Около минуты весь (!) поезд, как и вся сеть, терпеливо и невозмутимо ждёт окончания этой сцены. И это страна, где 80 лет назад инвалидов и гомосексуалистов уничтожали физически.

Так вот, дорогие мои, толерантность - это не когда дядя дядю, а когда всех, абсолютно всех людей УВАЖАЮТ, какими бы неправильными и уродливыми они вам ни казались. В конце концов, это именно то, чем учил Христос. Уродство - это насмехаться над толерантностью. Общество, где, прикрываясь херугвями, несут идеологию нетерпимости - нездорово.
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а ещё тянет обниматься с берёзками 😁
+83
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+76
Типа, уроки нетолерантности (в формате "разговоров о важном") лучше?
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-7
+47
Ответ kacnep
Правильно, дядя должен бить тетю на кухне, поддерживаю решение
Войнов не даст соврать
+50
-8
+42
Патриоты, объясните, а почему тогда там своих детей держит основатель путинтим Овечкин?
+46
-5
+41
Толерантность = терпимость. А русский ребенок должен носить с малолетства гимнастерку с пилоткой и быть беспощаден к врагам рейха! Теперь понятно...
+48
-20
+28
Ага, прям так и рассказывают, что должен. Да и сама по себе именно толерантность - качество явно не негативное.
+31
-7
+24
11 лет Америка не мешала посетить Эрмитаж.
+30
-7
+23
в США только два штата, Калифорния и Нью-Йорк, это пропагандируют, остальные штаты за традиционные ценности и там без ведома родительского комитета и слово об этом пикнуть запрещается. Какой-то бред несут
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+18
Ответ CaSpeR-13
так дети только начинают в школу идти, причем тут раньше?
Его дочке уже десятый год, она уже небось в 4 или 5 классе. Не уберег!!!!
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Лучше история по попадью, бросившую попа ради православного олигарха 😂
+19
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Ответ ant.mart
Комментарий скрыт
Однозначно хуже. Концепция "Make love, fuck war" ещё не устарела.
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11 лет страдали, терпели, рвались на родину, но проклятые щупальца заграницы не отпускали в скрепляндию
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Ответ Radik_2.0
Комментарий скрыт
Так у нас ведь ворчали против закона о домашнем насилии с мотивировкой, что это подорвет наши традиционные ценности!

Ну и тут просто прием обратной гиперболизации использован, не более.
+15
-1
+14
в Эрмитаже буржуинская культура...
надо идти в Русский музей....
+13
-1
+12
Боже мой мученики, а говорили трус не играет в хоккей
+17
-5
+12
Бедняжка Кузнецов -11 лет мучился в треклятой Америке :)))
+16
-5
+11
То есть в России нет толерантности? А как же пол страны «джумшутов» свободно разгуливающие,и добрая половина депутатов,артистов сомнительной ориентации,как?
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-4
+9
Ответ Pigmalion
Комментарий скрыт
А толерантность это про ЛГбТ что ли только?
По моему понятие пошире, но триггерит только с этой абривеатуры(на эту тему есть кстати гепотезы специалистов).
Это про спокойное уравновешенное и терпеливое отношение к тем у кого цвет кожи другой, глаза уже, религия в семье другая, страна происхождения другая, "понаехам", "неформалам" и тп "таджикам".
Я помню ещё времена когда рокерам отрезали длинные волосы и рвали серьги с ушами вместе с криком "Ты чо баба?!"
По моему они возвращаются
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+9
То ли дело православные разговоры о влажном, которые новая элита с контузиями будет вести. Это свое, это родное!
+9
0
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После того как бездарно пролюбил карьеру в НХЛ, сразу запел про крепы. Если был шанс остаться в СА на зарплате в 5-6 раз больше чем в КХЛ, плевал бы он на проблемы воспитания детей.
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три хаха). после того, как из нхл выставили, сразу "не больно-то и хотелось"). коксовать мужа тоже в ЮСа научили?
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Ответ ant.mart
Комментарий скрыт
Подобные истории напоминают мне шум, который у нас разгоняют по гендерно-нейтральным туалетам на Западе или в Японии.

Хотя по факту это просто обычные туалеты, которые оборудованы как для женщин, так и для мужчин. И у нас подобные тоже есть много где.
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Ответ Пользователь_2882
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Полагаешь, что они сбежали из Америки из-за домашнего насилия и "уроков толерантности", а контракт тут не при чём ❓🤔
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Ответ armageddon123456
Чет у меня мозг поплыл - человек домой вернулся, будет играть там где хочет, детей воспитывать в той среде, где считается нормой обычная семья с отцом, матерью и детьми, где запрещена пропаганда гомосексуализма - однако в комментариях, оказывается, поклонников гомо-воспитания и прочих "западных" ценностей очень много. Еще и чушь какую то про гимнастерки и дроны несут. Что-то не то на спортсе последнее время с пользователями, очень не то...
Причем тут поклонники разных наклонностей?)
Люди, кто в теме, угорают с "праведника", который по сути похоронил свою карьеру в НХЛ и в сборной употреблением кокса.

Если вы не в теме или такой же "истинноверюущий" лицемер, то лучше бы спросили сначала, а не диагнозы ставили.
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