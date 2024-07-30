СКА проведет презентацию Кузнецова в Петербурге 22 августа. За образец возьмут представление Мбаппе в «Реале» («Матч ТВ»)

Теги СКА возможные переходы болельщики Реал Мадрид Ла Лига КХЛ Евгений Кузнецов Ледовый дворец (Санкт-Петербург) игровая форма Килиан Мбаппе Матч ТВ Хоккей

СКА проведет презентацию Евгения Кузнецова после подписания контракта.

Как сообщает «Матч ТВ», церемония будет открытой для болельщиков.

Ранее стало известно, что нападающий подпишет соглашение со СКА на четыре года. Евгений Кузнецов со своей семьей уже прибыл в Санкт-Петербург. 32-летний нападающий ранее расторг контракт с «Каролиной», получив статус неограниченно свободного агента. 

«Ожидается, что представление будет вечером 22 августа. Как раз СКА вернется со сборов, но домашний предсезонный турнир имени Пучкова еще не начнется.

Презентация Кузнецова будет сделана в виде большого праздника для болельщиков СКА. Это будет первая такая презентация игрока для публики в истории КХЛ.

За образец будет взято представление футболиста Килиана Мбаппе в «Реале». И если француз прокричал: «Uno, dos, tres, hala Madrid!», то Кузнецов произнесет: «Раз, два, СКА!».

Церемония пройдет в Ледовом дворце. Будет много конкурсов, выступит музыкальная группа. В продажу выставят фирменную линейку Евгения Кузнецова – хоккейные свитера с его фамилией, кепки, футболки», – сообщил источник телеканала, знакомый с ситуацией.

В прошлом сезоне форвард Кузнецов набрал 24 (8+16) очка в 63 матчах в составе «Вашингтона» и «Каролины». В 10 играх плей-офф он отметился 6 (4+2) баллами. 

Материалы по теме

127 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Какие клоуны 🤡🤡🤡
+267
-12
+255
И если француз прокричал: «Uno, dos, tres, hala Madrid!», то Кузнецов произнесет: «Раз, два, три - и дальше что-то про Зенит.
+188
-11
+177
Зачем эта хрень в футбольном разделе???
+94
-5
+89
Как бы потом громкий пук-среньк не случился с его игрой.
+70
-4
+66
Ответ Антон Фалафель
Зачем эта хрень в футбольном разделе???
Ну за основу взяли призениацию Мбаппе, которую взяли с презентации КР7)
+53
-3
+50
Кузнецов будет эмблему ски целовать? Или у случае со СКА надо Ротенберга целовать?
+42
-1
+41
раз два 🌭!!!!!!
+37
-2
+35
Ответ bubon1k
Ротенберг - наш Анчелотти 🤡
Что вам плохого сделал Карло, что вы так с ним?
+33
-1
+32
Кузнецов крикнет: раз, два, три, Зенитушка..
+24
-1
+23
Да Кузя , Предатель ты форменный! Челябинск , Трактор вложили в тебя душу , сердце , любовь , тренерский талант ! А ты поступил как последний ….) Даже если ты ушел а ЦСКА, Динамо , Торпедо , мы пожелали бы тебе удачи ! Но В СКА это мрак и позор для приличного хоккеиста ! Никак за баблом погнался , потеряв честь и достоинство ! Болельщик «Трактора» с 50 летним стажем !
+22
-1
+21
Специальный гость - Алан Дзагоев
+19
-1
+18
Своего ничего не может придумать СКА.
+20
-3
+17
Ответ Антон Фалафель
Зачем эта хрень в футбольном разделе???
Чтобы комментариев было больше
+17
-1
+16
Кринжуха какая, боже)
+17
-2
+15
Ни стыда, не совести… верим в карму и вылет позорища в первом раунде 🤡
+15
0
+15
Сосиски будут продавать?
+13
0
+13
Там будет в презентации информация кто и сколько снизил себе зарплату добровольно-принудительно?
+11
0
+11
СКА позор российского хоккея!!!
+9
-1
+8
Раз дорожка, два дорожка
Будет горочка
+7
0
+7
Кузнецов произнесет: «раз, два, три, зенитушка...»
+7
0
+7
Ответ Турбомарсоход
Своего ничего не может придумать СКА.
ну дык кхл же то же дубликат одной известной лиги...правда какой-то очень сырой недоделанный )))))
+12
-6
+6
Злой на него! В Челябинск надо было!
+5
0
+5
Ротенберг - наш Анчелотти 🤡
+9
-4
+5
Всё верно. За образец нужно брать именно Реал, потому что его тоже тренировал Жозэ Марино.
+7
-2
+5
В продажу выставят фирменную линейку Евгения Кузнецова

Я представляю, что он ей у себя измеряет.
+5
-1
+4
Так понимаю - СКА позор российского хоккея? Аналогично с другим Питерским клубом
+4
0
+4
«Раз, два, С*КА!».
+5
-1
+4
Ну и зря под копирку! Рома маскотом засыпает идущего Кузю купюрами всё сильнее и сильнее, тому идти всё труднее и труднее, пока он наконец не исчезает под денежной массой...
+4
0
+4
Хочу чтоб в этом сезоне Амур, Адмирал, Куни имели Ска на раз на два...
+4
0
+4
А мука будет?)
+4
-1
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий