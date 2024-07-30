СКА проведет презентацию Кузнецова в Петербурге 22 августа. За образец возьмут представление Мбаппе в «Реале» («Матч ТВ»)

СКА проведет презентацию Евгения Кузнецова после подписания контракта.

Как сообщает «Матч ТВ», церемония будет открытой для болельщиков.

Ранее стало известно, что нападающий подпишет соглашение со СКА на четыре года. Евгений Кузнецов со своей семьей уже прибыл в Санкт-Петербург. 32-летний нападающий ранее расторг контракт с «Каролиной», получив статус неограниченно свободного агента.

«Ожидается, что представление будет вечером 22 августа. Как раз СКА вернется со сборов, но домашний предсезонный турнир имени Пучкова еще не начнется.

Презентация Кузнецова будет сделана в виде большого праздника для болельщиков СКА. Это будет первая такая презентация игрока для публики в истории КХЛ.

За образец будет взято представление футболиста Килиана Мбаппе в «Реале». И если француз прокричал: «Uno, dos, tres, hala Madrid!», то Кузнецов произнесет: «Раз, два, СКА!».

Церемония пройдет в Ледовом дворце. Будет много конкурсов, выступит музыкальная группа. В продажу выставят фирменную линейку Евгения Кузнецова – хоккейные свитера с его фамилией, кепки, футболки», – сообщил источник телеканала, знакомый с ситуацией.

В прошлом сезоне форвард Кузнецов набрал 24 (8+16) очка в 63 матчах в составе «Вашингтона» и «Каролины». В 10 играх плей-офф он отметился 6 (4+2) баллами.