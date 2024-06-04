Ведущая «Дом-2» и экс-участница «Блестящих» Орлова о том, что Телегин заблокировал выезд 7-летней дочери из России: «Мерзко, когда отцы поступают вот так. Бедный ребенок»

Ольга Орлова отреагировала на то, что Иван Телегин запретил дочери выезд из России.

Ранее Пелагея, бывшая жена хоккеиста, сообщила, что из-за этого девочка не смогла вылететь на отдых в Турцию.

«Тася ждала поездки, считала дни, собирала панамки и платьица в свой девчачий чемодан... Ведь уже куплены билеты на самолет, выбран и оплачен отель, где ее ждали веселые мероприятия с аниматорами и, конечно, встречи с новыми друзьями. Отдых с бабулей на море... Солнце и счастье. Беззаботное счастье детства.

А в это время папа Ваня придумывал, как сделать свое поздравление эффектнее. И у него получилось – поставив запрет на вывоз ребенка, он специально никому не сообщил об этом», – написала Пелагея.

«Мерзко, когда отцы поступают вот так. Нет слов. Бедный ребенок», – прокомментировала ситуацию экс-участница группы «Блестящие» и ведущая шоу «Дом-2» Ольга Орлова.