Ведущая «Дом-2» и экс-участница «Блестящих» Орлова о том, что Телегин заблокировал выезд 7-летней дочери из России: «Мерзко, когда отцы поступают вот так. Бедный ребенок»

Теги светская хроника происшествия КХЛ Иван Телегин Хоккей

Ольга Орлова отреагировала на то, что Иван Телегин запретил дочери выезд из России.

Ранее Пелагея, бывшая жена хоккеиста, сообщила, что из-за этого девочка не смогла вылететь на отдых в Турцию.

«Тася ждала поездки, считала дни, собирала панамки и платьица в свой девчачий чемодан... Ведь уже куплены билеты на самолет, выбран и оплачен отель, где ее ждали веселые мероприятия с аниматорами и, конечно, встречи с новыми друзьями. Отдых с бабулей на море... Солнце и счастье. Беззаботное счастье детства.

А в это время папа Ваня придумывал, как сделать свое поздравление эффектнее. И у него получилось – поставив запрет на вывоз ребенка, он специально никому не сообщил об этом», – написала Пелагея.

«Мерзко, когда отцы поступают вот так. Нет слов. Бедный ребенок», – прокомментировала ситуацию экс-участница группы «Блестящие» и ведущая шоу «Дом-2» Ольга Орлова.

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5 комментариев
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нечего по заграницам ездить..ребенок от Ивана и Пелагии должен отдыхать в Суздали !
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Мне дали прослушать аудиозаписи, где якобы Ма(У) ть со своей родительницей и родителем оскорбляют, унижают отца детей, называя его при детях дебилом, наркоманом, бандэ ровцем и прочими подобными словами, доказательств не представили, а обращение папы детей к уполномоченному по правам ребёнка в отделы соцзащиты с предоставлением доказательств психически нездорового поведения бывших родственников остались без ответа, внимания и последствий. Это мерзко, когда нарциссические психопаты с ущербным воспитанием преступно нарушают психологически комфортное развитие детей, не важно мужчина и женщина, адекватно договориться это обязанность сторон после развода.
+2
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+2
Сами же связываются со всякими крокодилами, а потом жалуются
+3
-2
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А если мать запрещает выезд заграницу дочери с отцом ?
+3
-3
0
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