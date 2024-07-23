Мичков прибыл в США. Его встретили боссы «Филадельфии» – генменеджер Бриэр и президент по хоккейным операциям Джонс

Теги СКА Филадельфия Даниэль Бриэр фото НХЛ КХЛ Кит Джонс Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков прибыл в США.

19-летнего хоккеиста в аэропорту Нью-Йорка встретили боссы спортивного отдела «Филадельфии» – генеральный менеджер Даниэль Бриэр и президент клуба по хоккейным операциям Кит Джонс.

Нападающий ранее подписал соглашение на три года с «Флайерс».

«Филадельфия» выбрала Матвея Мичкова под седьмым номером драфта НХЛ-2023.

В минувшем сезоне Мичков провел один матч за СКА, после чего перешел в «Сочи» на правах аренды. Форвард провел 47 матчей за клуб в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 41 (19+22) очко.

В общей сложности Матвей отметился 66 (30+36) баллами в 91 матче в КХЛ.

Фото: x.com/NHLFlyers

16 комментариев
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Удачи Матвей!!!!!!!!
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Ответ фанат спартака с 1967
удачи в городе геев
Откуда знаешь ?)
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Убер драйвер и кедди бой встретили випчика..
Яснопонятно все с этими руководителями..
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Удачи. Игра Фили-Чикаго заруба будет двух потенциальных суперзвёзд - как на молодёжном чемпионате.
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Ответ Wats0n
Убер драйвер и кедди бой встретили випчика.. Яснопонятно все с этими руководителями..
А какие претензии ?
Отслужил в СКА и весь мир в кармане !
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Матвей, вот трек номер на поло. Надень его когда полетишь в США
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сам Бриэр клюшки тащит
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Ответ OldRedWhite
А какие претензии ? Отслужил в СКА и весь мир в кармане !
перед дембелем лежат все мечты! Потому что любят его очень — и здесь, и там. В пожарные берут, и в милицию. Там курорты от профсоюза, бесплатный проезд на автобусе.

У меня вопросики к этим руководителям всё-таки..
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Ответ OldRedWhite
А какие претензии ? Отслужил в СКА и весь мир в кармане !
Ну а то, что судя по кепке приехал в бейсбол играть - бывает..)))
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Ответ adil_fcrk
Матвей, вот трек номер на поло. Надень его когда полетишь в США
Могли также в аэропорту переодеть
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Ответ Radik_2.0
сам Бриэр клюшки тащит
Могли бы и чемодан взять)
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