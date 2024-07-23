Мичков прибыл в США. Его встретили боссы «Филадельфии» – генменеджер Бриэр и президент по хоккейным операциям Джонс
Матвей Мичков прибыл в США.
19-летнего хоккеиста в аэропорту Нью-Йорка встретили боссы спортивного отдела «Филадельфии» – генеральный менеджер Даниэль Бриэр и президент клуба по хоккейным операциям Кит Джонс.
Нападающий ранее подписал соглашение на три года с «Флайерс».
«Филадельфия» выбрала Матвея Мичкова под седьмым номером драфта НХЛ-2023.
В минувшем сезоне Мичков провел один матч за СКА, после чего перешел в «Сочи» на правах аренды. Форвард провел 47 матчей за клуб в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 41 (19+22) очко.
В общей сложности Матвей отметился 66 (30+36) баллами в 91 матче в КХЛ.
Фото: x.com/NHLFlyers
Яснопонятно все с этими руководителями..
Отслужил в СКА и весь мир в кармане !
У меня вопросики к этим руководителям всё-таки..