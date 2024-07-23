Мичков прибыл в США. Его встретили боссы «Филадельфии» – генменеджер Бриэр и президент по хоккейным операциям Джонс

Матвей Мичков прибыл в США.

19-летнего хоккеиста в аэропорту Нью-Йорка встретили боссы спортивного отдела «Филадельфии» – генеральный менеджер и президент клуба по хоккейным операциям Кит Джонс.

Нападающий ранее подписал соглашение на три года с «Флайерс».

« » выбрала под седьмым номером драфта НХЛ-2023.

В минувшем сезоне Мичков провел один матч за , после чего перешел в «Сочи» на правах аренды. Форвард провел 47 матчей за клуб в Фонбет чемпионате и набрал 41 (19+22) очко.

В общей сложности Матвей отметился 66 (30+36) баллами в 91 матче в КХЛ.

Фото: x.com/NHLFlyers