Андрей Кириленко: «Российский хоккей великолепен. Мне нравится, что с ним происходит, катки открываются. Обмениваемся идеями с Третьяком и Ротенбергом»

Андрей Кириленко высказался об уровне российского хоккея.

«Российский хоккей великолепен. Мне нравится, что с ним происходит сейчас. Очень много внимания на высоком уровне. Много катков открываются.

Постоянно на связи с Третьяком и Ротенбергом. Мы обмениваемся идеями, проектами», – сказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.