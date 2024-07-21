Андрей Кириленко: «Российский хоккей великолепен. Мне нравится, что с ним происходит, катки открываются. Обмениваемся идеями с Третьяком и Ротенбергом»
Андрей Кириленко высказался об уровне российского хоккея.
«Российский хоккей великолепен. Мне нравится, что с ним происходит сейчас. Очень много внимания на высоком уровне. Много катков открываются.
Постоянно на связи с Третьяком и Ротенбергом. Мы обмениваемся идеями, проектами», – сказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
За 10 лет появился один Капризов из топовых игроков, ну и Шестёркин вратарь.
А раньше каждый год 5-6 таких было, особенно поколение Жамнова, Фёдорова, Ковалева, Морозова, Каспера и тд.
Хоккей медленно загибается.
За последние 3 года из талантов только Мичков, Силаев, Набоков и то с натяжкой, не факт что в НХЛ даже закрепятся.
От Канады отстали безнадёжно и, боюсь, навсегда.
Через год-два закончат Ови с Малычем и Бобом, через 5 лет закончат Панара с Кучем. И всё, дальше бездна. Никакой смены как у Канады и близко нет.
В принципе ожидаемо, учитывая что в хоккейные секции детей на Бмв и Порше возят и надо отдавать по пол ляма в год минимум на занятия..