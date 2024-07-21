Андрей Кириленко: «Российский хоккей великолепен. Мне нравится, что с ним происходит, катки открываются. Обмениваемся идеями с Третьяком и Ротенбергом»

Теги СКА ФХР Владислав Третьяк РФБ Андрей Кириленко КХЛ Роман Ротенберг Спорт-Экспресс Хоккей

Андрей Кириленко высказался об уровне российского хоккея.

«Российский хоккей великолепен. Мне нравится, что с ним происходит сейчас. Очень много внимания на высоком уровне. Много катков открываются.

Постоянно на связи с Третьяком и Ротенбергом. Мы обмениваемся идеями, проектами», – сказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

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26 комментариев
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кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку
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Ответ Melnikov1968
Хоккей ещё как-то держится, а вот с баскетболом полный швах.
Где держится то?
За 10 лет появился один Капризов из топовых игроков, ну и Шестёркин вратарь.
А раньше каждый год 5-6 таких было, особенно поколение Жамнова, Фёдорова, Ковалева, Морозова, Каспера и тд.
Хоккей медленно загибается.
За последние 3 года из талантов только Мичков, Силаев, Набоков и то с натяжкой, не факт что в НХЛ даже закрепятся.
От Канады отстали безнадёжно и, боюсь, навсегда.

Через год-два закончат Ови с Малычем и Бобом, через 5 лет закончат Панара с Кучем. И всё, дальше бездна. Никакой смены как у Канады и близко нет.

В принципе ожидаемо, учитывая что в хоккейные секции детей на Бмв и Порше возят и надо отдавать по пол ляма в год минимум на занятия..
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Хоккей ещё как-то держится, а вот с баскетболом полный швах.
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Так ты длинный, тоже в этом замешан?
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Обычный член ЕР....
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С Хоккеем всё в порядке.Да дорогой вид спорта.На баскетбол же,ресурсов в разы меньше надо,однако близок ко дну.Рейтинги никакие.Никому не нужен.Вопрос кто в этом виноват.Сейчас прилетят кони,и будут вопить.Но скажу,главный убийца нашего баскета это ЦСКА.Которые что хотели,то и творили много лет.И вот к чему пришли.Ни школ в стране,ни тренеров ,да ничего нет,всё просрано и освоено "великим клубом".Ибо всё руководство баскета в стране с их стана.В городах миллиониках нет школ,о чём говорить можно!А конским глорам только победы подавай,а каким путём они добыты- срать! Тут на сайте СКА и Ротенберга хейтят,так они ни в какое сравнение с этим балаганом не идут,что творится в нашем баскете.
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Ну с Третьяком ладно, простой хоккеист, но с самим Ротенбергом...
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Поворот не туда, Андрюша
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Да в целом спорт в стране идет "в гору", вслед за экономикой и всем остальным. Андрею нравится, что происходит. Все по плану идет, по графику... 👌😉
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Ответ Кубаноид питерский
Где держится то? За 10 лет появился один Капризов из топовых игроков, ну и Шестёркин вратарь. А раньше каждый год 5-6 таких было, особенно поколение Жамнова, Фёдорова, Ковалева, Морозова, Каспера и тд. Хоккей медленно загибается. За последние 3 года из талантов только Мичков, Силаев, Набоков и то с натяжкой, не факт что в НХЛ даже закрепятся. От Канады отстали безнадёжно и, боюсь, навсегда. Через год-два закончат Ови с Малычем и Бобом, через 5 лет закончат Панара с Кучем. И всё, дальше бездна. Никакой смены как у Канады и близко нет. В принципе ожидаемо, учитывая что в хоккейные секции детей на Бмв и Порше возят и надо отдавать по пол ляма в год минимум на занятия..
Между поколением Жамнова, Каспера и Ковалева была такая же пропасть до Малкина и Овечкина.
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Андрей, посоветуй Йозе взять в СКА настоящего главного тренера. Результаты поразят
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Красиво присунул язычок
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Ответ Кубаноид питерский
Где держится то? За 10 лет появился один Капризов из топовых игроков, ну и Шестёркин вратарь. А раньше каждый год 5-6 таких было, особенно поколение Жамнова, Фёдорова, Ковалева, Морозова, Каспера и тд. Хоккей медленно загибается. За последние 3 года из талантов только Мичков, Силаев, Набоков и то с натяжкой, не факт что в НХЛ даже закрепятся. От Канады отстали безнадёжно и, боюсь, навсегда. Через год-два закончат Ови с Малычем и Бобом, через 5 лет закончат Панара с Кучем. И всё, дальше бездна. Никакой смены как у Канады и близко нет. В принципе ожидаемо, учитывая что в хоккейные секции детей на Бмв и Порше возят и надо отдавать по пол ляма в год минимум на занятия..
Я написал "как-то" в сравнении с баскетболом. В баскетболе, конечно, конкуренция значительно выше. Там вообще без шансов.
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И этот по самые уши в путриотизме изляпался..
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Ну куда ж тут без "тренера всея Руси".
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Ответ ilya1809
Это не держится "как-то" это просто более высокая стратовая позиция, а чем ты выше тем дольше ты скатываешься.В хоккее мы очень высоко были.И даже не стыке десятилетий казалось что мы претендуем на звании самой лучшей сборной, но точно выглядели как уверенные ТОП-3. Подумайте только с 2006 года по 2012, видя перед собой сборную Канады, даже обладая изрядной долей КХЛовцев в сборной на ведущих ролях, мы осозновали что мы можем набрать им зад.За это время было ТОЛЬКО одно супержестокое поражение от Канады на ОИ, но помимо этого наши даже, не всегда попадающие на Евротур, Кайгародовы просто показывали что мы лыком не шиты даже если перед ним Спецца и Бернс.Морозов, Радулов запросто могли показать ТОПовому НХЛовцу что они конкуретноспособны. И оказывается это был последний вздох, так как и тогда мы очевидно катились вниз,просто показалось что вот остановились и сейчас попрем наверх, но на самом деле просто еще быстрее покатились вниз.Так что хоккей жив только потмоу что он был выше изначально и конкуренция в хоккее ниже, так сборных которые нормально играют в хоккее 12-13 штук.И из них только 3-4 выделяются и они нас обошли, так как других ТОП сборных нет.
Вы так много пишите. Большинство фактов и событий мне известны. Смотрю хоккей с 1977 года. И фамилии игроков мне тоже знакомы.
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Ответ Melnikov1968
Хоккей ещё как-то держится, а вот с баскетболом полный швах.
А футбол, с ним все в порядке? Было не очень, насколько я помню. Теперь же, как это вообще определить, без международных матчей?
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Ответ Кубаноид питерский
Где держится то? За 10 лет появился один Капризов из топовых игроков, ну и Шестёркин вратарь. А раньше каждый год 5-6 таких было, особенно поколение Жамнова, Фёдорова, Ковалева, Морозова, Каспера и тд. Хоккей медленно загибается. За последние 3 года из талантов только Мичков, Силаев, Набоков и то с натяжкой, не факт что в НХЛ даже закрепятся. От Канады отстали безнадёжно и, боюсь, навсегда. Через год-два закончат Ови с Малычем и Бобом, через 5 лет закончат Панара с Кучем. И всё, дальше бездна. Никакой смены как у Канады и близко нет. В принципе ожидаемо, учитывая что в хоккейные секции детей на Бмв и Порше возят и надо отдавать по пол ляма в год минимум на занятия..
А как же Сергачёв?
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Ответ kutavlik
Обычный член ЕР....
Вроде до этого пока не дошло, или?
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Ответ Кубаноид питерский
Где держится то? За 10 лет появился один Капризов из топовых игроков, ну и Шестёркин вратарь. А раньше каждый год 5-6 таких было, особенно поколение Жамнова, Фёдорова, Ковалева, Морозова, Каспера и тд. Хоккей медленно загибается. За последние 3 года из талантов только Мичков, Силаев, Набоков и то с натяжкой, не факт что в НХЛ даже закрепятся. От Канады отстали безнадёжно и, боюсь, навсегда. Через год-два закончат Ови с Малычем и Бобом, через 5 лет закончат Панара с Кучем. И всё, дальше бездна. Никакой смены как у Канады и близко нет. В принципе ожидаемо, учитывая что в хоккейные секции детей на Бмв и Порше возят и надо отдавать по пол ляма в год минимум на занятия..
Проблема обозначена, но мне кажется все-таки с преувеличением. Есть подрастающие игроки как Мичков, Демидов, Гребенкин. Вратарей тоже хороших много. Да, с детским хоккеем плохи дела, но на 100 бездарностей все равно один самородок появляется
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Ответ Melnikov1968
Я написал "как-то" в сравнении с баскетболом. В баскетболе, конечно, конкуренция значительно выше. Там вообще без шансов.
Там этих шансов никогда не было. Никто не ходил даже на евролигу.
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Третьяк.....это зашквар
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Прощай баскетбол.
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Интересно, когда на детском турнире при +30 (или -30) за несколько минут до конца играет «основа», потому что родители проплатили - это из хоккея идея? Или когда у детского тренера зп зависит от победы в турнире на первенство водокачки, который можно выиграть акселератами, а на развитие игроков насрать, тоже из хоккея? Или когда судьи позволяют себе «правильно» судить детей (детей!!!)? Столько много идей, что ожидаю весь топ в нба из российских игроков лет через 10…
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Пора, кроме идей, примеры заимствовать... Время - деньги, гражданину Америки пора выучить.
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