«Банда». Ротенберг выложил фото с Овечкиным, Панариным и Сергачевым на фоне раритетной милицейской «Волги»
Роман Ротенберг выложил фото со звездами НХЛ на фоне милицейской «Волги».
Вчера команды звезд КХЛ и НХЛ провели благотворительный товарищеский матч в Москве. Он завершился вничью – 8:8.
Главный тренер СКА входил в штаб команды звезд Фонбет чемпионата КХЛ.
«Банда :)», – подписал Ротенберг фото на фоне раритетной милицейской «Волги», на котором запечатлен вместе с Александром Овечкиным, Михаилом Сергачевым и Артемием Панариным.
Фото: t.me/rotenberg81/3379
Овечкин не пустил жену в раздевалку, Ротенберг приехал на «копейке». Матч звезд НХЛ и КХЛ изнутри
А вот кто пятый рядом с Сергачевым?
Парень Вротенберга?
Как хорошо, что главная наша звезда, Кучеров, клал на это мероприятие с прибором. Да и то, что Капризова не увидели, приятно.
P.S. Сложно представить, чтобы канадцы, шведы или финны пошли на поклон к какому-нибудь олигарху. Да и вообще стали бы организовывать подобный бред (благотворительностью ведь можно заниматься без всяких матчей). Но у наших сергачевых свой менталитет.
счастливое детство растянутое на всю жизнь,
а город ему подыгрывает
Я знаю три слова.