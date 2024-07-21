«Банда». Ротенберг выложил фото с Овечкиным, Панариным и Сергачевым на фоне раритетной милицейской «Волги»

Роман Ротенберг выложил фото со звездами НХЛ на фоне милицейской «Волги».

Вчера команды звезд КХЛ и НХЛ провели благотворительный товарищеский матч в Москве. Он завершился вничью – 8:8.

Главный тренер СКА входил в штаб команды звезд Фонбет чемпионата КХЛ.

«Банда :)», – подписал фото на фоне раритетной милицейской «Волги», на котором запечатлен вместе с , и .

Фото: t.me/rotenberg81/3379

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