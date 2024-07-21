«Банда». Ротенберг выложил фото с Овечкиным, Панариным и Сергачевым на фоне раритетной милицейской «Волги»

Теги СКА светская хроника Рейнджерс Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Артемий Панарин Роман Ротенберг Михаил Сергачев автомобили Юта Хоккей

Роман Ротенберг выложил фото со звездами НХЛ на фоне милицейской «Волги».

Вчера команды звезд КХЛ и НХЛ провели благотворительный товарищеский матч в Москве. Он завершился вничью – 8:8.

Главный тренер СКА входил в штаб команды звезд Фонбет чемпионата КХЛ.

«Банда :)», – подписал Ротенберг фото на фоне раритетной милицейской «Волги», на котором запечатлен вместе с Александром Овечкиным, Михаилом Сергачевым и Артемием Панариным.

Фото: t.me/rotenberg81/3379

Овечкин не пустил жену в раздевалку, Ротенберг приехал на «копейке». Матч звезд НХЛ и КХЛ изнутри

76 комментариев
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И Матс Зукарелло )
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Сергачев, Панарин, Овечкин, финский олень.
А вот кто пятый рядом с Сергачевым?
Парень Вротенберга?
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Прикол в том, что этот дурачок даже не понимает,что они его просто терпят и абсолютно никак всерьёз не воспринимают)
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Дружбаны Ротенберга с главным его седовласым корешом. Несколько миллионеров рядом с миллиардером. Понятно, что этот благотворительный матч никогда бы не состоялся в случае отказа его туда пригласить. А потому холуями Ротенберга их можно называть с полным правом.
Как хорошо, что главная наша звезда, Кучеров, клал на это мероприятие с прибором. Да и то, что Капризова не увидели, приятно.
P.S. Сложно представить, чтобы канадцы, шведы или финны пошли на поклон к какому-нибудь олигарху. Да и вообще стали бы организовывать подобный бред (благотворительностью ведь можно заниматься без всяких матчей). Но у наших сергачевых свой менталитет.
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А клюшка зачем Ротенбергу на улице рядом с милицейской машиной ? Я угораю просто. Типа тоже хоккеист бгггг. А кто этот метр с кепкой ? Любимый друг?
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Ответ Фтемноте
Сергачев, Панарин, Овечкин, финский олень. А вот кто пятый рядом с Сергачевым? Парень Вротенберга?
Это албанец пришел за кроссовками
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Н-да видимо прав был Задоров, эти за бабки готовы на все
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Ответ newyork13
И Матс Зукарелло )
😁 нее, это брат Нобеля из мира хоккея, только с волосами
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Ответ Юрий Плотников
Прикол в том, что этот дурачок даже не понимает,что они его просто терпят и абсолютно никак всерьёз не воспринимают)
дурачок играется, как ребенок.
счастливое детство растянутое на всю жизнь,
а город ему подыгрывает
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U🌲бок
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Ответ Hafiz
Панда.
Или падла?)
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банда возле ментовской машины значит стукачи
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Панда.
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подпись "банда" означает 0 интеллекта у автора.
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А Панарин не врал когда говорил что у него биполярка
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Ковточка Прада на скромном Ротенберге, вполне может стоить дороже Волги на заднем плане!))
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Турецкий повар подобным образом примазывался к аргентинским игрокам на мундиале. И то, и это отвратительно, если честно.
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Панара так грустно смотрит, видно что пришлось с этим фоткаться
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А там что за пузатый гном ещё?)
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Банда рядом с милицейским автомобилем? Рома совсем чтоль?? Написал бы уж "вот, отжали"
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Сергачева, Панарина, Овечкина, Ротенберга вижу, а что это за карлик между ними??)
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Их боялись даже чеченцы
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Ответ Фтемноте
Сергачев, Панарин, Овечкин, финский олень. А вот кто пятый рядом с Сергачевым? Парень Вротенберга?
Любимый друг бгггг
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Ну куда же без самого "лучшего" тренера современности в России.
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Любая компания друзей для Ромы это банда. Ничего не поделаешь - генетика!
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Ответ Юрий Плотников
Прикол в том, что этот дурачок даже не понимает,что они его просто терпят и абсолютно никак всерьёз не воспринимают)
Вы думаете, что он их как-то напрягает, я вам умоляю. Роман может умеет подлизываться)
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Оборотни в погонах
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Меня зовут Рома.
Я знаю три слова.
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Что то взгляд у него странноватенький, какой то абстрагированный и немного "улетающий"
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Рома наконец решил отомстить школьным албанским хулиганам
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