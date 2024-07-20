Овечкин о «Динамо» в новом сезоне РПЛ: «Станет чемпионом»

Теги Федор Смолов Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин Динамо Москва НХЛ Матч ТВ Хоккей

Александр Овечкин считает, что «Динамо» станет чемпионом в новом сезоне Мир РПЛ.

– Как выступит московское «Динамо» в новом футбольном сезоне?

– Станет чемпионом.

– Как вы отреагировали на уход Федора Смолова в «Краснодар»?

– Плохо, – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин

Овечкин – воспитанник хоккейной команды бело-голубых, он выступал за ХК «Динамо» до переезда в Северную Америку.

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25 комментариев
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Ну, а что Овечкин должен был сказать? "Зенит - чемпион!"!?
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Очень информативные и развёрнутые комментарии от Овечкина))
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Ответ soldat2212
А помните , сколько было соплей с невы, когда бы в конце прошлого сезона писали, что Глушенков сейчас сильнее Мостового и даже Клаудиньо? Но стоило перейти и как переобулись.
Как это вяжется с темой ветки?
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Минут на 20 Динамо станет чемпионом, а потом другие чемпионство разыграют.
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Ответ Nogoi89
Ну, а что Овечкин должен был сказать? "Зенит - чемпион!"!?
«ОУКБ»
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Ответ Kvakin
Надеемся на то, что Овечкин провидец.
Какой «провидец» … ?! 😂😹🤣 Он, просто в отпуске, вот и хохмит.
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Желание стать чемпионом и негативное отношение к уходу Смолова взаимоисключающие понятия, если ты в теме, а не трепло за ромбик
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Лозунгами говорить не мешки ворочить. Не станет.
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Поменять ответы местами и станет похоже на правду 😁
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Лучше б не бросался словами, а закадрил бы Женечку Медведеву.
Общая мантра - основа семейного счастья!
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Ответ Nogoi89
Ну, а что Овечкин должен был сказать? "Зенит - чемпион!"!?
Комментарий удален модератором
Ответ utsh44psmr
Комментарий удален модератором
Кому должен?
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Ответ Nogoi89
Ну, а что Овечкин должен был сказать? "Зенит - чемпион!"!?
Это скажет Кузнецов
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Ответ DimaNN
Очень информативные и развёрнутые комментарии от Овечкина))
Человек, который лучше всех в мире бросает шайбу и не обязан быть умным. Хотя в современной России станет функционером и будет непосредственно влиять на то, как мы будем жить 🤡
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