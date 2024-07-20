Овечкин о «Динамо» в новом сезоне РПЛ: «Станет чемпионом»

Александр Овечкин считает, что «Динамо» станет чемпионом в новом сезоне Мир РПЛ.

– Как выступит московское «Динамо» в новом футбольном сезоне?

– Станет чемпионом.

– Как вы отреагировали на уход Федора Смолова в «Краснодар»?

– Плохо, – сказал капитан « » .

Овечкин – воспитанник хоккейной команды бело-голубых, он выступал за ХК «Динамо» до переезда в Северную Америку.

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