Ротенберг о матче звезд НХЛ и КХЛ: «Счет 8:8 – это знак, что Овечкин повторит рекорд Гретцки»

Теги СКА Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ КХЛ Роман Ротенберг товарищеские матчи Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Сегодня на «ЦСКА-Арене» в Москве прошла благотворительная игра между звездами КХЛ и НХЛ. Она завершилась со счетом 8:8. Александр Овечкин был признан лучшим игроком матча. 

Ротенберг входил в тренерский штаб сборной звезд КХЛ.

«Счет 8:8 – это знак, что Саша Овечкин забьет необходимое количество голов для повторения рекорда Гретцки», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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27 комментариев
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Нет, это знак, что тупость Ротена бесконечна.
+31
-3
+28
Это знак, что Рома будет нести чушь бесконечно в квадрате
+10
-1
+9
😬😬😬
+6
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+6
Счет 8:8 говорит о том, что если : - это знак деления, то мы получим айкью Романа
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0
+5
А если бы 7 : 7 сыграли , это что за знак по мнению идиота Ротена ?
+2
0
+2
Он это понял после разговора с Йозе Марино
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Это знак что ты клоун)
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-1
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Хорошо, что нацисимвол не увидел...
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Может сказать ему, что это простой постановочный матч?..
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Упоминание двух восьмёрок в символическом контексте, по-моему, лучше избегать. Если, конечно, у тебя не "Майн кампф" настольная книга.
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Многоречие свойственно человеческому скудоумию.
Александр Петрович Сумароков.
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Думаю Ови спокойно выбьет 900 шайб за два сезона
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Я думал он на принудительном лечении, давно не было слышно
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Ротенберг тарахтит как его КОПЕЙКА на
салярке ....😉
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Знак в чем?
Албанские финны нашептали?
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простите, что?
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Для 1 и 4 места не нашлось?
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Ротенберг иди ЖИГУЛИ карауль а-то угонят нафиг.....Лучше получится чем молоть ересь....
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Мажорчик связал несвязуемое) смешно)
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Ротен умножить на 8 = Идиот
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Это знак что это клоунада как и матч звезд КХЛ , смотреть две минуты даже не интересно было
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Он еще и нумеролог
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Говорит он, а стыдно мне
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Какая связь? Одно событие уже состоялось. Другое в режиме ожидания.
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Вообще в лото 88 - это попки, именно туда такие типы как этот сынок власти ведут хоккей и не только.
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Чего?(с)
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забористое курит. Тогда без ложной скромности сказал бы, что Ротенберг равен например Скотти Боумену))
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