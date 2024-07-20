Ротенберг о матче звезд НХЛ и КХЛ: «Счет 8:8 – это знак, что Овечкин повторит рекорд Гретцки»

Роман Ротенберг высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан « » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь (894).

Сегодня на «ЦСКА-Арене» в Москве прошла благотворительная игра между звездами КХЛ и НХЛ. Она завершилась со счетом 8:8. был признан лучшим игроком матча.

Ротенберг входил в тренерский штаб сборной звезд .

«Счет 8:8 – это знак, что Саша Овечкин забьет необходимое количество голов для повторения рекорда Гретцки», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.