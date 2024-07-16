Журова об Играх дружбы: «Если мы хотим видеть лучших из лучших и сделать очень интересные соревнования, то их желательно перенести»

Светлана Журова объяснила, зачем нужно переносить Игры дружбы.

Соревнования по летним видам спорта запланированы на сентябрь 2024-го в Москве и Екатеринбурге. Но в июне СМИ сообщили о возможном переносе на 2025 год – на данный момент это не подтверждено официально.

«Я понимаю, почему Игры дружбы могут перенести. Делать их после Олимпиады непросто. Могу сказать по своему опыту, когда ты возвращаешься домой после Игр, то тебе уже не до тренировок.

Ты ходишь на интервью, общаешься с болельщиками, детьми, тебя везде зовут. Если бы мне в тот период сказали: «Светлана, вот тебе деньги, езжай в другую страну соревноваться», я бы отказалась. Я выиграла медаль для своей страны. С чего я должна куда‑то уезжать?

Месяц‑полтора у любого спортсмена после Олимпиады проходят вне тренинга. А теперь представьте: какому‑нибудь зарубежному олимпийскому чемпиону приехать на Игры дружбы и проиграть русскому? Ни одна страна им не разрешит приехать в Россию именно потому, что они могут проиграть здесь нашим спортсменам. Да и сами иностранные атлеты не рискнут сюда приезжать по причине того, что будут не в форме после Олимпиады.

Те, кто не стали призерами или вообще не попали на пьедестал в Париже, могли бы приехать. Но мы же хотим видеть лучших из лучших. Если кто‑то из китайских олимпийских чемпионов не приедет, Запад сразу начнет включать пропагандистскую машину: «Китай больше не дружит с Россией».

А дело в том, что все они будут ездить по своим провинциям, встречаться с детьми, отыгрывать тему того, что ребята стали олимпийскими чемпионами. Это делает каждая страна без исключения. В маленьких странах человек, который выиграл золото Олимпиады, вообще не поднимет головы месяца три. Он будет самой востребованной звездой.

Если мы хотим видеть лучших из лучших и сделать очень интересные соревнования, то Игры дружбы желательно перенести. Почему не переносили раньше – важный вопрос. А как бы мы по‑другому узнали, что МОК (Международный олимпийский комитет) позволит себе столь некрасивые и неспортивные вещи, отговаривая спортсменов от участия в Играх дружбы, угрожая им?

Мы до последнего смотрели, как они сами выводят себя на чистую воду. Правильно, что только сейчас становится известно о переносе Игр дружбы», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

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