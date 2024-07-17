Шевченко о Кузнецове: «По моим данным, он уже подписал контракт со СКА – неделю или 10 дней назад. Осталось решить вопрос с «Каролиной»

Алексей Шевченко заявил, что Евгений Кузнецов уже подписал контракт со СКА.

«По моим данным, уже подписал контракт со . Случилось это неделю или десять дней назад. Это уже практически вопрос решенный.

Я видел, что раздает интервью как представитель Евгения в России. Если честно, не понимаю, что там он говорит в интервью про то, что предпочтение – Северная Америка.

Кузнецов уже вроде подписал контракт со СКА, осталось решить вопрос с «Каролиной», – сказал журналист «Спорт-Экспресса» в своем прямом эфире.

Агент Кузнецова: «Обращение от СКА было, но говорить о возвращении еще рано. Евгений в первую очередь рассматривает варианты в НХЛ»