Шевченко о Кузнецове: «По моим данным, он уже подписал контракт со СКА – неделю или 10 дней назад. Осталось решить вопрос с «Каролиной»
Алексей Шевченко заявил, что Евгений Кузнецов уже подписал контракт со СКА.
«По моим данным, Евгений Кузнецов уже подписал контракт со СКА. Случилось это неделю или десять дней назад. Это уже практически вопрос решенный.
Я видел, что Шуми Бабаев раздает интервью как представитель Евгения в России. Если честно, не понимаю, что там он говорит в интервью про то, что предпочтение – Северная Америка.
Кузнецов уже вроде подписал контракт со СКА, осталось решить вопрос с «Каролиной», – сказал журналист «Спорт-Экспресса» в своем прямом эфире.
Агент Кузнецова: «Обращение от СКА было, но говорить о возвращении еще рано. Евгений в первую очередь рассматривает варианты в НХЛ»
В том числе и из-за таких вот подписаний, имея уже и так превышение по платежке - люди будут радоваться вылету Ска в ранних стадиях.
А в Вашингтоне кто-то может и бутылочку Кристал распить😂