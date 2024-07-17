Шевченко о Кузнецове: «По моим данным, он уже подписал контракт со СКА – неделю или 10 дней назад. Осталось решить вопрос с «Каролиной»

Теги СКА возможные переходы Каролина Шуми Бабаев НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Алексей Шевченко Хоккей

Алексей Шевченко заявил, что Евгений Кузнецов уже подписал контракт со СКА.

«По моим данным, Евгений Кузнецов уже подписал контракт со СКА. Случилось это неделю или десять дней назад. Это уже практически вопрос решенный.

Я видел, что Шуми Бабаев раздает интервью как представитель Евгения в России. Если честно, не понимаю, что там он говорит в интервью про то, что предпочтение – Северная Америка.

Кузнецов уже вроде подписал контракт со СКА, осталось решить вопрос с «Каролиной», – сказал журналист «Спорт-Экспресса» в своем прямом эфире. 

Агент Кузнецова: «Обращение от СКА было, но говорить о возвращении еще рано. Евгений в первую очередь рассматривает варианты в НХЛ»

11 комментариев
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Сначала надо решить вопрос с «Каролиной», а потом и подписываться со СКА.
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Ответ Caniball
А с платежкой Ска не надо никаких вопросов решать? Да? В том числе и из-за таких вот подписаний, имея уже и так превышение по платежке - люди будут радоваться вылету Ска в ранних стадиях.
Кузнецов на минималку новичка подписан. Там в регламенте пункт будет, возвращенцы после 30 лет в потолок не учитываются
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А с платежкой Ска не надо никаких вопросов решать? Да?
В том числе и из-за таких вот подписаний, имея уже и так превышение по платежке - люди будут радоваться вылету Ска в ранних стадиях.
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Ответ Александр Василич
Да врет он все.Разведчик хренов.
Если выбирать одного из троицы Ротенберг-Бабаев-Шевченко, то я скорее поверю Шевченко.
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Ответ Ми Ша
Сначала надо решить вопрос с «Каролиной», а потом и подписываться со СКА.
С Каролиной вряд ли возникнут проблемы, если инициатива будет исходить от Кузнецова.
А в Вашингтоне кто-то может и бутылочку Кристал распить😂
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Ответ Caniball
А с платежкой Ска не надо никаких вопросов решать? Да? В том числе и из-за таких вот подписаний, имея уже и так превышение по платежке - люди будут радоваться вылету Ска в ранних стадиях.
Им можно,они же особенные🤡🤡🤡
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Да же если так и будет, даже если СКА натянет потолок (как обычно в начале сезона). Какие 4е года? После провала на следующий год, Кузю же отправят в Трактор, либо еще куда.
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Так вроде или подписал? Если сам толком не знаешь, зачем гнать волну?
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Думаю скоро все поедут обратно с такой политикой США .
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