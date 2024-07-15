Дмитрий Губерниев: «Слежу за СКА, с детства за ленинградский хоккей. У клуба выстроена система от мала до велика, это не может не радовать»
Дмитрий Губерниев рассказал об отношении к хоккейному СКА.
– Я слежу за тем, что происходит в СКА, поскольку я с детства за ленинградский хоккей.
Я считаю, что этот подход может принести успех, как бы там ни было. Наш хоккей прекрасен, конкуренция большая, с нетерпением жду нового сезона.
– В чем заключается подход СКА?
– Там выстроена система от мала до велика. Я вижу, как выстроена работа с молодежью, дети подрастают. Поэтому это все не может не радовать, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
20-летний Коромыслов из СКА перешел в «Ладу» на правах аренды
Ротенберг отправил братьев Федотовых в «Сочи». А как же перспективы нового Макара?
😅😅😅
Знает что без них он не кому не vsрался