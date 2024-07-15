Дмитрий Губерниев: «Слежу за СКА, с детства за ленинградский хоккей. У клуба выстроена система от мала до велика, это не может не радовать»

Теги СКА Дмитрий Губерниев КХЛ детский хоккей Хоккей

Дмитрий Губерниев рассказал об отношении к хоккейному СКА.

– Я слежу за тем, что происходит в СКА, поскольку я с детства за ленинградский хоккей.

Я считаю, что этот подход может принести успех, как бы там ни было. Наш хоккей прекрасен, конкуренция большая, с нетерпением жду нового сезона.

– В чем заключается подход СКА?

– Там выстроена система от мала до велика. Я вижу, как выстроена работа с молодежью, дети подрастают. Поэтому это все не может не радовать, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

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23 комментария
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Вот Губер исполняет нормально...5 балов Дима....🤡
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вот как раз настоящие и давние болелы ска, к ротенбергу относятся очень негативно.
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"Какая мерзость"
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Знатно лизнул , глубоко
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В секте пополнение.
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Да, Дима, одна комментаторская зарплата особо не прокормит, нужно как-то подрабатывать языком
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И этот тоже про систему заговорил
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Ещё один лучший друг появился у Ротенберга
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Ай да Дима, ай да сукин сын
😅😅😅
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Тренером захотел быть?🧐
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Ответ aberkorn
вот как раз настоящие и давние болелы ска, к ротенбергу относятся очень негативно.
Как и к Зениту
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Губерниев трепло ! Когда Дмитрий был ребенком СКА был в глубокой ####, с 7 по 12 место и там следить априори было не за чем . И там они находились вплоть до того момента пока их Газпром не подобрал. Губерниев решил встать в один ряд с Артюхиным, Назаровым , Кожевниковым.
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Иди маскотом к Ротенбергу, сработаетесь...
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Шта?
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Губер питерской шайке слизывает.
Знает что без них он не кому не vsрался
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Губер что то поскромничал это же он с Ротенбергом эту систему выстроил ещё с детства.
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оппа. а вот тут вопрос. кто пассив, а кто актив? рома или губа?
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Пятьсот рублей на карту не может не радовать
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Губерниев: С детства за Ротенберга :)
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Это безумная фильтрация, сито. Бездумный расход бесконечных финансов. Какая же это СИСТЕМА?
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Я не знаю как давно Губерниев следит и переживает за СКА, но среди тех моих знакомых, кто давно болеет за СКА сейчас Ротенберг не в почёте и они, мягко говоря, ненавидят его за то, в какое посмещище он превратил клуб.
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Губер с Ротером отличная парочка бы получилась, прям идеальная семейка))) Хотя может мы чего и не знаем, а это он на фоне новости про Ральфа Шумахера решил высказаться, не особо его вроде хаяли) Так что скоро и Губер с Ротеном совместно выступят)
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